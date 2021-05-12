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Koronavirüs Türkiyenin 12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 12 Mayıs koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 12 Mayıs koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiyenin 12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı
Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 bin 29 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Ağır hasta sayısı 2 bin 827 oldu, 35 bin 167 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 801 bin 291'e yükseldi.

  • Test sayısı 50 milyon 58 bin 648'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 72 bin 462, vefat sayısı 43 bin 821, ağır hasta sayısı 2 bin 827 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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