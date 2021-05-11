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Koronavirüs Türkiyenin 11 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 11 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 11 Mayıs koronavirüs tablosu yayınlandı. Vaka sayılarında düne göre yükseliş olurken, günlük ölü sayısında ise azalma kaydedildi. İşte 11 Mayıs koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiyenin 11 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı
Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 278 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 bin 497 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Son 24 saatte 22 bin 253 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 766 bin 124'e yükseldi.

  • Test sayısı 49 milyon 830 bin 456'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 59 bin 433, vefat sayısı 43 bin 589, ağır hasta sayısı 2 bin 975 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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