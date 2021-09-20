Koronavirüs TURKOVACta işler yolunda Bin 100 gönüllüye uygulandı yan etki görülmedi
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TURKOVAC’ta işler yolunda: Bin 100 gönüllüye uygulandı yan etki görülmedi

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, yerli aşı TURKOVAC’ın Türkiye genelinde bin 100 gönüllüye uygulandığını ve takip edilen gönüllülerde bir yan etki dönüşünün olmadığını söyledi.

Haber Merkezi İHA
TURKOVAC’ta son dakika gelişmesi: Bin 100 gönüllüye uygulanan aşıda yan etki görülmedi
Bin 100 kişiye yapılan aşı sonrasında herhangi bir yan etki belirtesi gösteren olmadı.

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, faz-3 çalışmaları devam eden yerli aşı TURKOVAC ile ilgili konuştu.

GÖNÜLLÜLER E-NABIZ SİSTEMİNDEN BAŞVURUYOR

Aşının şimdiye kadar bin 100 kişiye uygulandığını dile getiren Toker, bir yan etkinin de görülmediğini söyledi. Toker, "TURKOVAC için faz-3 çalışmamız Kayseri Şehir Hastanesinde devam ediyor. Şu an için 72 gönüllümüze TURKOVAC aşısını faz-3 kapsamında uyguladık. Türkiye genelinde İstanbul, Ankara ve Kayseri’de çalışmalar devam ediyor. 5 merkez şeklinde devam ediyoruz. Burada Erciyes Üniversitesinde de faz-3 gönüllüleri alınmaya devam ediyor. Şu an için Türkiye genelinde yaklaşık bin 100 gönüllüye TURKOVAC aşılaması kapsamında aşı yapıldı. Bunların takipleri yapılıyor, 2. dozlarını yapılmaya başlayan Ankara ve İstanbul’daki gönüllüler de mevcut. Herhangi bir yan etki dönüşü olmadı. Lokal aşı yerindeki ağrı dışında ciddi, hayati tehlike oluşturabilecek ya da tıbbi bir tedavi ihtiyacı gerektirecek bir yan etki ile karşılaşmadık. Şu an için gönüllü alımına e-nabız üzerinden devam ediyoruz. Özellikle 3 şehirde olduğu için belirtmek istiyorum.

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker
Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker

TURKOVAC çalışmasına katılmak isteyen gönüllülerimiz devam eden süreçteki takiplerinde tekrar gelebilmek şartı ile farklı illerden merkezimize başvuru yapabilirler, kabul ediyoruz şu an için. Bu şekilde başvurularını yapabilirler" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta konuştu: TURKOVAC'ı tüm kardeşlerimizin hizmetine sunacağız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta konuştu: TURKOVAC'ı tüm kardeşlerimizin hizmetine sunacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen konferansta konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye olarak elimizdeki imkanları insanlık için seferber ettik. Onay süreçleri tamamlanmak üzere olan kendi aşımız TURKOVAC'ı da tüm kardeşlerimizin, dostlarımızın hizmetine sunacağız.' ifadelrini kullandı.

Yerli aşı TURKOVAC’da dikkat çeken sonuçlar: Yan etki yok
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