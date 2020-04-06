Vefa gibisi Avrupa’da yok: Türkiye aldığı önlemlerle Avrupa'ya örnek oluyor

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Avrupa Araştırmaları Direktörlüğünden Zeliha Eliaçık, Türkiye'nin Vefa Sosyal Destek Grupları ile yürüttüğü çalışmalara dikkati çekti. Eliaçık, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde özellikle yaşlılara yönelik Türkiye ve Avrupa ülkelerinde yürütülen uygulamaları değerlendirdi. Türkiye'nin "sosyal devlet" ilkesiyle sağladığı desteklere değinen Eliaçık, "Türkiye'de sosyal devlet uygulamaları son yıllarda çok gelişti. Avrupa'da ise özellikle Fransa'nın sosyal devlet uygulamalarında son yıllarda bazı geri adımlar atıldı ve kısıtlamaya gidildi." ifadelerini kullandı.

Zeliha Eliaçık (SETA)

YAŞLILAR İÇİN BİR TEDBİR YOK

Almanya'nın salgın krizi nedeniyle bakım hizmeti veren kuruluşlara ek ödeme desteği sağladığını ama Fransa'da bu yönde bir adım bulunmadığını aktaran Eliaçık, yaşlıların ihtiyaç ve bakımlarına yönelik merkezi olarak hayata geçirilen herhangi bir tedbir veya kampanyanın da olmadığına değindi.

DEVLET DEĞİL STK’LAR YÜRÜTÜYOR

Eliaçık, koronavirüsle mücadelede de Türkiye'nin aldığı önlemlere işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Örneğin, yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu gibi devlet tarafından yürütülen sistematik ve merkezi uygulamalar şu an Avrupa'da yok. Türkiye'nin yaşlılarını incitmeyerek hayata geçirdiği bu önlemler Avrupa'ya da örnek olacak nitelikte."

TÜRKİYE DAYANIŞMAYI ULUSLARARASI DÜZEYE ÇIKARDI

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Avrupa'nın bu süreçte bireyselciliğin merkezi haline geldiğini vurgulayan Eliaçık, "Avrupa'da insanlar malzeme stoklama ve kapma yarışına girmişken bizde toplumsal dayanışmanın daha çok ön plana çıktığını gördük, yardım kampanyaları da bunu gösteriyor. İnsanlar genel olarak birbirine kol kanat germeye, yardım etmeye çalışıyor. Ayrıca Türkiye, devlet bazında da pek çok ülke maske savaşları yürütürken İtalya ve İspanya'ya malzeme desteği sağlayarak toplumsal dayanışmayı uluslararası düzeye çıkardı" değerlendirmesini yaptı.

10 günlük malzemeleri var

Avrupa’nın ağırlıklı olarak yaşlı bir nüfusa sahip olduğuna dikkati çeken Eliaçık, şunları kaydetti: “Salgının Almanya’da da yaşlılara sıçramasından endişe ediliyor. Almanya’da yapılan bir ankete katılan 372 huzurevi ve yaşlı bakımı servisinden 263’ü yani dörte üçü ellerindeki dezenfeksiyon malzemesi, maske, eldiven gibi araçların en fazla 10 gün yeteceğini söyleyerek yetkili kurumların kendilerini yarı yolda bıraktığını iddia etti. Bu anlamda huzurevleri salgının yayılmasında kritik öneme sahip.”

AB sınıfta kaldı

Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği (ABKAD) Başkan Yardımcısı Dr. Can Baydarol AB’nin ortak bir sağlık politikasının olmadığını belirtti. Baydarol şunları söyledi: “AB (Kovid-19 ile mücadelede sınıfta kaldı. AB’yi kuran değerler zaten çoktan yok olmuş durumda. Bu salgın da gösterdi ki gerçekle ilgisi olmayan popülist söylemleri ağzından düşürmeyen liderlerin de sonu geldi. Eğer mali yardımlar zamanında yapılamazsa bundan sonra talan düzeni başlar. Bu kadar aç ve parasız insan sokaklardaysa ki -bu Avrupa’da hiç az sayıda değil- sosyal patlama yaşanır. Sadece sağlık değil güvenlik noktasında da ortak tedbirlerin alınması gerekiyor.”