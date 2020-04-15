Koronavirüs Yörüklerin göçüne koronavirüs engeli Burada kalırsak hayvanların hepsi telef olur
TÜRKİYE

Yörüklerin göçüne koronavirüs engeli: Burada kalırsak hayvanların hepsi telef olur

Yörüklerin göçüne koronavirüs engeli: Burada kalırsak hayvanların hepsi telef olur

Mersin'in farklı bölgelerinde çadırlarda yaşayan yaklaşık 200 Sarıkeçili ailenin göçü, koronavirüs engeline takıldı. Sarıkeçililer Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Bayram Gök, "Bu yıl koronavirüs nedeni ile göç edemedik. Bizim hayvanlar 1 Mayıs’tan sonra burada kalırsa hepsi telef olur. Bu hayvanlar nedeni ile 1 Mayıs’ta Konya, Karaman bölgelerine gideceklere izin vermeleri lazım. Yoksa hayvanlar burada telef olur" dedi.

Haber Merkezi DHA
Yörükler, Mersin'den Konya'ya göç etmek istiyor.
Yörükler, Mersin'den Konya'ya göç etmek istiyor.

Yazın Konya civarında, kışın ise Mersin'in farklı bölgelerinde çadırlarda yaşayarak göç mevsimini bekleyen 200 Sarıkeçili Yörük ailesinin 20 Nisan itibariyle başlayacak ‘yaz yurdu’ göçü, koronavirüs nedeniyle 1 Mayıs sonrasına kaldı.

Yörüklerin göçüne koronavirüs engeli: Burada kalırsak hayvanların hepsi telef olur
FOTOĞRAF 8
Title
Yazın Konya civarında, kışın ise Mersin'in farklı bölgelerinde çadırlarda yaşayarak göç mevsimini bekleyen 200 Sarıkeçili Yörük ailesinin 20 Nisan itibariyle başlayacak ‘yaz yurdu’ göçü, koronavirüs nedeniyle 1 Mayıs sonrasına kaldı.
Title
İller arası geçişin mayıs ayında da sürmesi halinde Sarıkeçili ailelere ait yaklaşık 70 bin küçükbaşın aşırı sıcaklar nedeniyle telef olmayla karşı karşıya kalabileceği bildirdi.
Title
Göç Eden Sarıkeçililer, Türkmenler Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı İbrahim Yağal, geçen yıl 20 Nisan- 1 Mayıs tarihleri arasında tamamlanan göçün bu yıl virüs nedeni ile ertelendiğini belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Normalde ayın 20’si gibi göçlerimiz başlardı. Mayıs ayının ilk haftasına kadar da devam ederdi. Mayısın son haftasına kadar kış yurdu dediğimiz Akdeniz sahillerinde hiçbir Yörük kalmazdı. Bu sene koronavirüs dolayısıyla birçok yer karantinada, iller arasına giriş çıkışlar kontrollü olduğu için bize de 1 Mayıs’a kadar bekleme süresi verdiler. Bunu da biz dernek başkanlarına Mersin Küçükbaş Hayvan Yetiştiricileri Birliği olmak üzere gerekli yerlerle de görüşüyoruz. Nisan sonuna kadar mecburiyetten bir şekilde idare edeceğiz ama eğer bu süre uzayacak olursa ondan sonraki sıcaklarda bizim hayvanlarımız yaşayamaz. Onun için biz en geç mayıs başında yüksek rakımlara doğru hareket etmemize lazım.
Title
Sarıkeçililer Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Bayram Gök ise, şöyle konuştu:
Title
Bu yıl koronavirüs nedeni ile göç edemedik. Bizim hayvanlar 1 Mayıs’tan sonra burada kalırsa hepsi telef olur. Bu hayvanlar nedeni ile 1 Mayıs’ta Konya, Karaman bölgelerine gideceklere izin vermeleri lazım. Yoksa hayvanlar burada telef olur. İnşallah o zamana kadar hastalığın da şiddeti düşer, geçer Tarım ve Orman Bakanımız da izin verir, Yörükler de yaylasına gider.
Title
Title
Yörüklerin göçüne koronavirüs engeli: Burada kalırsak hayvanların hepsi telef olur
Mersin'in farklı bölgelerinde çadırlarda yaşayan yaklaşık 200 Sarıkeçili ailenin göçü, koronavirüs engeline takıldı. Sarıkeçililer Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Bayram Gök, "Bu yıl koronavirüs nedeni ile göç edemedik. Bizim hayvanlar 1 Mayıs'tan sonra burada kalırsa hepsi telef olur. Bu hayvanlar nedeni ile 1 Mayıs'ta Konya, Karaman bölgelerine gideceklere izin vermeleri lazım. Yoksa hayvanlar burada telef olur" dedi.


İller arası geçişin mayıs ayında da sürmesi halinde Sarıkeçili ailelere ait yaklaşık 70 bin küçükbaşın aşırı sıcaklar nedeniyle telef olmayla karşı karşıya kalabileceği bildirdi.

Türkmenler Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı İbrahim Yağal

Göç Eden Sarıkeçililer, Türkmenler Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı İbrahim Yağal, geçen yıl 20 Nisan- 1 Mayıs tarihleri arasında tamamlanan göçün bu yıl virüs nedeni ile ertelendiğini belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Normalde ayın 20’si gibi göçlerimiz başlardı. Mayıs ayının ilk haftasına kadar da devam ederdi. Mayısın son haftasına kadar kış yurdu dediğimiz Akdeniz sahillerinde hiçbir Yörük kalmazdı. Bu sene koronavirüs dolayısıyla birçok yer karantinada, iller arasına giriş çıkışlar kontrollü olduğu için bize de 1 Mayıs’a kadar bekleme süresi verdiler. Bunu da biz dernek başkanlarına Mersin Küçükbaş Hayvan Yetiştiricileri Birliği olmak üzere gerekli yerlerle de görüşüyoruz. Nisan sonuna kadar mecburiyetten bir şekilde idare edeceğiz ama eğer bu süre uzayacak olursa ondan sonraki sıcaklarda bizim hayvanlarımız yaşayamaz. Onun için biz en geç mayıs başında yüksek rakımlara doğru hareket etmemize lazım."

Sarıkeçililer Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Bayram Gök

'Hayvanlar telef olur'

Sarıkeçililer Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Bayram Gök ise, şöyle konuştu:

  • "Bu yıl koronavirüs nedeni ile göç edemedik. Bizim hayvanlar 1 Mayıs’tan sonra burada kalırsa hepsi telef olur. Bu hayvanlar nedeni ile 1 Mayıs’ta Konya, Karaman bölgelerine gideceklere izin vermeleri lazım. Yoksa hayvanlar burada telef olur. İnşallah o zamana kadar hastalığın da şiddeti düşer, geçer Tarım ve Orman Bakanımız da izin verir, Yörükler de yaylasına gider."
Abone Ol Google News
Kızılaydan yurt dışıçalışmalara ara

Kızılaydan yurt dışı
çalışmalara ara

​Bu ramazan operasyonumuzun büyük kısmını yurt içine ayırdık.
İkinci şans sevinci

İkinci şans sevinci

​Tahliye edilen hükümlüler: 'Hala inanamıyoruz.'
Özelbankaları uyardı

Özel
bankaları uyardı

​'​Kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyet çıkaranların...'
3 bin 700 kişi<br> evinde ölmüş

3 bin 700 kişi
evinde ölmüş

​New York'ta korkunç koronavirüs gelişmesi.
Adana'da 3 lira<br>İstanbul'da 20 lira!

Adana'da 3 lira
İstanbul'da 20 lira!

​İki il arasında şaşırtan fiyat farkı ortaya çıktı.
Ultra lüks koronavirüs önlemi

Ultra lüks koronavirüs önlemi

​ABD'nin en zengin adası virüse hazırlıklı.
Bravo üniversiteliler

Bravo üniversiteliler

​Sokak sokak gezip #evdekal'an çocukların yüzünü güldürüyorlar.
Avrupa'dan<br>sürpriz teklif

Avrupa'dan
sürpriz teklif

​Marc Wilmots F.Bahçe için teklifi reddedince, Kocaman'a talip oldular.
Sabırla bekleyin!

Sabırla bekleyin!

​Rekor artış sonrası altın alacaklara kritik uyarı.
Eczanelerde<br>'yok' satıyor

Eczanelerde
'yok' satıyor

​Uzmanlar uyardı: Sizi koronavirüsten korumaz!
Dört kritik değişiklik!

Dört kritik değişiklik!

​Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor.
Kasa dolacak

Kasa dolacak

​Lazio'nun Vedat Muriqi teklifi ortaya çıktı.
20 yıl sonra ilk ekim

20 yıl sonra ilk ekim

​7 bin dönüm alana aspir bitkisi ekilmeye başladı.
2 milyonu aştı

2 milyonu aştı

Hızla yayılan koronavirüste korkunç tablo.
Dünya Türkiye'yi konuşuyor

Dünya Türkiye'yi konuşuyor

​Başarılı mücadele dünyanın dilinde, övgü dolu sözler geldi.
Birçok kişinin<br>başına geldi

Birçok kişinin
başına geldi

İptal edilen organizasyonların ücreti geri alınabilir mi?
Halk otobüsünde korona paniği

Halk otobüsünde korona paniği

Yolcunun hal ve hareketlerinden şüphelenen şoför polise ihbar etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.