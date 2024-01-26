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KPSS 2024/3 sonuçları için gözler ÖSYM'de...MEB Sözleşmeli personel atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Millî Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak üzere KPSS-2024/3 sınavının ardından adaylardan tercih almaya başladı. KPSS 2024/3 sonuçları ÖSYM sonuç ekranından duyurulacak. Peki, KPSS 2024/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

15:37 - 26/01/2024 Cuma
Güncelleme: 15:21 - 26/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
KPSS
KPSS

Milli Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınmasına dair tercih kılavuzu geçtiğimiz günlerde paylaşılmış, 19-25 Ocak 2024 tarihleri arasında süreç tamamlanmıştı. ÖSYM KPSS 2024/3 sonuçları için tarih vermedi ancak sonuçların şubat ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. KPSS tercih sonuçları açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasındanöğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara vekamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirmesonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kurumabaşvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslimedilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri ilgili kurum tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.



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