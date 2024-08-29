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KPSS saat kaçta bitecek, kaç dakika sürüyor? KPSS önlisans sınav süresi 2024:

2024 KPSS ön lisans sınavı için heyecan dorukta. ÖSYM tarafından düzenlenecek Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu 1 Eylül'de yapılacak. Adaylar, sınavın saat kaçta başlayacağını ve ne zaman biteceğini merak ediyor. 2024 KPSS ön lisans sınavı, belirtilen sınav merkezi kurallarına göre saat 10:15'te başlayacak ve toplam 130 dakika sürecek. Bu süre zarfında adaylar, sınav süresince başarılı olmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar. Sınavın saat kaçta başlayacağı ve ne zaman biteceği konusundaki bu bilgiler, sınava hazırlanan herkes için büyük önem taşıyor. Peki KPSS lisans saat kaçta bitiyor? İşte KPSS önlisans sınav süresi 2024.

10:25 - 29/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:26 - 29/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
KPSS önlisans sınavı saat kaçta bitiyor?
KPSS önlisans sınavı saat kaçta bitiyor?

2024 KPSS Ön Lisans Sınavı'na dair merak edilenlerin başında sınav saatleri geliyor. Bilindiği üzere, 2024 KPSS Ön Lisans sınavı, ön lisans mezunlarının kamu kurumlarında görev alabilmek için katıldığı önemli bir sınavdır. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, 2024 KPSS Ön Lisans sınavı 1 Eylül 2024 Pazar günü yapılacak. Peki KPSS Önlisans saat kaçta bitecek? 2022 KPSS kaç dakika sürecek? İşte KPSS Önlisans sınavı süresi ve bitiş saati...

KPSS Önlisans sınavı saat kaçta başladı?

2024 KPSS Önlisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. KPSS Önlisans sınavı saat 10.15'te başlayacak 130 dakika sürecek.

KPSS önlisans sınavı kaç dakika sürecek, ön lisans sınavı saat kaçta bitecek?

Buna göre; KPSS ön lisans sınavı 1 Eylül 2024 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve sınav 12.15'te sona erecek. 2024 KPSS ön lisans sınavında adaylara toplam 120 soru sorulacak.

Genel Kültür'den 60, Genel Yetenek'ten 60 soru sorulacak olan sınavda soru dağılımı ise şöyle:

KPSS önlisans sınavı soru dağılımı

GENEL YETENEK

Türkçe: 30 Soru

Matemati ve Geometri: 30 Soru

GENEL KÜLTÜR

Tarih: 27 Soru

Coğrafya: 18 Soru

Vatandaşlık: 9 Soru

Güncel Bilgiler: 6 Soru

KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Önlisans sınavının sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak.

ÖSYM AİS giriş (Aday İşlemleri Sistemi): ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM AİS, ÖSYM'nin adaylara sunduğu Aday İşlemleri Sistemi'nin kısaltmasıdır. ÖSYM aday şifresi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yapmak için kullanılan kişisel bir koddur. AİS şifresi, ÖSYM'nin online hizmetlerinden yararlanmak için gerekli olan kişisel bir şifredir. ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.

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