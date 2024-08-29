2024 KPSS Ön Lisans Sınavı'na dair merak edilenlerin başında sınav saatleri geliyor. Bilindiği üzere, 2024 KPSS Ön Lisans sınavı, ön lisans mezunlarının kamu kurumlarında görev alabilmek için katıldığı önemli bir sınavdır. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, 2024 KPSS Ön Lisans sınavı 1 Eylül 2024 Pazar günü yapılacak. Peki KPSS Önlisans saat kaçta bitecek? 2022 KPSS kaç dakika sürecek? İşte KPSS Önlisans sınavı süresi ve bitiş saati...
KPSS Önlisans sınavı saat kaçta başladı?
2024 KPSS Önlisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. KPSS Önlisans sınavı saat 10.15'te başlayacak 130 dakika sürecek.
KPSS önlisans sınavı kaç dakika sürecek, ön lisans sınavı saat kaçta bitecek?
Buna göre; KPSS ön lisans sınavı 1 Eylül 2024 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve sınav 12.15'te sona erecek. 2024 KPSS ön lisans sınavında adaylara toplam 120 soru sorulacak.
Genel Kültür'den 60, Genel Yetenek'ten 60 soru sorulacak olan sınavda soru dağılımı ise şöyle:
KPSS önlisans sınavı soru dağılımı
Türkçe: 30 Soru
Matemati ve Geometri: 30 Soru
Tarih: 27 Soru
Coğrafya: 18 Soru
Vatandaşlık: 9 Soru
Güncel Bilgiler: 6 Soru
KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS Önlisans sınavının sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak.