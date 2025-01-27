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KPSS Ortaöğretim ne zaman? 2025 KPSS lise sınav tarihi

KPSS Ortaöğretim ne zaman? 2025 KPSS lise sınav tarihi

08:5627/01/2025, Pazartesi
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KPSS lise
KPSS lise

ÖSYM 2025 sınav takvimi belli oldu. KPSS başvuru ve sınav tarihleri de açıklandı. 2025 yılı için KPSS Ortaöğretim sınavı yapılacak mı? KPSS Lise Sınavı ne zaman? Bir sonraki KPSS Lise Sınavı’nın tarihi belli oldu mu? 2025 KPSS Ortaöğretim Takvimi ve tüm detaylar…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak KPSS Ortaöğretim ve Önlisans sınavlarını 2024 yılında düzenlemişti. Peki, 2025'te Lise KPSS var mı? KPSS Ortaöğretim ne zaman?

KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAVI NE ZAMAN 2025?

KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıl ara ile düzenleniyor.

KPSS Ortaöğretim oturumu, 2025 yılında yapılmayacak. Sınav ÖSYM tarafından 2026 yılında organize edilecek.

KPSS 2024 ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILMIŞTI?

KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanmıştı.




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