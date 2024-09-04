KPSS 2024 Ortaöğretim (Lise) geç başvuruları 15 Ağustos'ta sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından gözlerin çevrildiği sınav tarihi ÖSYM tarafından ilan edildi. 2024 KPSS ortaöğretim (lise) sınav tarihi, birçok lise mezunu adayın merakla beklediği bir bilgiydi.

'nin yayınladığı 2024 sınav takvimine göre, KPSS ortaöğretim sınav tarihi belirlendi. Peki KPSS ortaöğretim 2024 sınavı ne zaman? ÖSYM KPSS ortaöğretim lise sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM 2024 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...