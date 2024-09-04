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KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? ÖSYM 2024 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, KPSS ortaöğretim sınav tarihleri belli oldu. Buna göre; KPSS ortaöğretim sınavı, 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Peki 2024 KPSS ortaöğretim sınavı giriş belgesi ne zaman açıklanacak? Sınav kaçta başlayacak, sınav süresi kaç dakika?

18:00 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 18:00 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?
KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?
KPSS 2024 Ortaöğretim (Lise) geç başvuruları 15 Ağustos'ta sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından gözlerin çevrildiği sınav tarihi ÖSYM tarafından ilan edildi. 2024 KPSS ortaöğretim (lise) sınav tarihi, birçok lise mezunu adayın merakla beklediği bir bilgiydi.
'nin yayınladığı 2024 sınav takvimine göre, KPSS ortaöğretim sınav tarihi belirlendi. Peki KPSS ortaöğretim 2024 sınavı ne zaman? ÖSYM KPSS ortaöğretim lise sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM 2024 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, KPSS ortaöğretim sınav tarihleri belli oldu. Buna göre; KPSS ortaöğretim sınavı, 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri için henüz bir tarih duyurusu yapılmadı.

KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerinin de sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor. Buna göre; Lise KPSS sınav giriş yerlerinin eylül ayının ilk haftasında açıklanacağı öngörülüyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SAAT KAÇTA?

KPSS ortaöğretim sınavı 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.


#KPSS ortaöğretim
#KPSS ortaöğretim sınav tarihi
#ösym
22 dakika önce
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KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? ÖSYM 2024 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...