KPSS ortaöğretim sınavı tek oturumda gerçekleştirildi. Sınavın ardından adaylar sonuç tarihine odaklandı. Ancak ÖSYM tarafından yayımlanan soru ve cevaplarla adaylar tahmini puanlarını hesaplamak isteyecek. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilen kılavuza göre 4 Ekim'de ilan edilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
KPSS Ortaöğretim sonuçları ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden giriş yapılarak ve ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası AİS e-Devlet uzantısıyla giriş yapılıp AİS Sınav Sonuçları bölümünden sorgulanabilir.
SINAV KİTAPÇIKLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI
Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 25 Eylül'de saat 23.59'da sona erecek.
Öte yandan, 2024-KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.