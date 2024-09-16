KPSS Ortaöğretim başladı tamamlandı. 2024 KPSS ortaöğretim sınavı, birçok aday tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Sınav sonrasında en çok sorulan sorular arasında KPSS ortaöğretim sınavı nasıldı? ÖSYM 2024 ortaöğretim KPSS soruları kolay mıydı zor muydu? yer aldı. Adayların yorumlarına göre, sınav genel olarak karmaşık bir yapıdadır. Bazı adayların beklenenden daha kolay genel kültür bulurken, bazılarını özellikle genel yetenek bölümde zorlandıklarını ifade etti. İşte 2024 KPSS ortaöğretim sınav yorumları...