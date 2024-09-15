“Sınava çalışmayınca nasıl basit geliyor sorular”

“Tarih soruları çok zor geldi, ilk defa bu kadar zorlandığımı hatırlıyorum”

“Niye bu kadar kolaydı sorular? Ben çalışmadığım ve tekrarlarımı yapmadığım için çok da parlak geçmedi ama yapamama rağmen sorular çok basitti.”

“Çalışanlar için baya rahat bir sınav olacak bence. Çoğu hocanın üzerinde durduğu konulardan çıktı neredeyse.”



