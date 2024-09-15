KPSS Ortaöğretim başladı tamamlandı. 2024 KPSS ortaöğretim sınavı, birçok aday tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Sınav sonrasında en çok sorulan sorular arasında KPSS ortaöğretim sınavı nasıldı? ÖSYM 2024 ortaöğretim KPSS soruları kolay mıydı zor muydu? yer aldı. Adayların yorumlarına göre, sınav genel olarak karmaşık bir yapıdadır. Bazı adayların beklenenden daha kolay genel kültür bulurken, bazılarını özellikle genel yetenek bölümde zorlandıklarını ifade etti. İşte 2024 KPSS ortaöğretim sınav yorumları...
KPSS ortaöğretim sınav yorumları sınava giren adaylar tarafından sosyal medya üzerinden merak konusu oldu. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve 1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğu sınav, saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Adaylara "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.
ÖSYM, sınavın ardından KPSS Ortaöğretim soru ve cevap anahtarını resmi internet sitesinde ve Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden paylaşmakta. Peki, KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, 2024 KPSS lise soruları ve cevap anahtarı sorgulama!
KPSS ortaöğretim sınavından çıkan adaylardan ilk yorumlar gelmeye başladı. Sosyal medyada sınavla ilgili yapılan yorumlar şu şekilde;
“Genel Kültür - Genel Yetenek Tarih kısmında baya zorlandım”
“Sınav soruları bana kolay geldi, Türkçe sorularında paragraf uzunluğu beni zorladı”
“Sınava çalışmayınca nasıl basit geliyor sorular”
“Tarih soruları çok zor geldi, ilk defa bu kadar zorlandığımı hatırlıyorum”
“Niye bu kadar kolaydı sorular? Ben çalışmadığım ve tekrarlarımı yapmadığım için çok da parlak geçmedi ama yapamama rağmen sorular çok basitti.”
“Çalışanlar için baya rahat bir sınav olacak bence. Çoğu hocanın üzerinde durduğu konulardan çıktı neredeyse.”
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