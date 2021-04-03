KPSS sınavı ne zaman? İşte ÖSYM ile 2021 KPSS sınav ve başvuru tarihleri

KPSS sınavı ve başvuruları için binlerce adayın bekleyişi sürüyor. Memur olmak isteyen adaylar, devlet bünyesinde kurum ve kuruluşlarda iş bulmanın hayalini kuruyor. Bunun için KPSS sınavına girecek adaylar sınavla ilgili tarih ve başvuru detaylarını araştırıyor. En çok araştırılan konuların arasında 2021 KPSS sınavı ne zaman sorusu ve başvuru tarihleri yer alıyor. 2021 KPSS sınavı için adayların KPSS başvurusu işlemlerini zamanında ve doğru şekilde eksiksiz gerçekleştirmesi gerekiyor. ÖSYM tarafından sınav takvimi duyurulurken 2021 KPSS sınav ve başvuru tarihleri de açıklandı. İşte, 2021 KPSS başvuru ve sınav tarihleri!

KPSS SINAVI NE ZAMAN?

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos'ta düzenlenecek.

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2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos'ta yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

2021 KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran'da sona erecek. Adaylar başvurularını belirlenen takvim içerisinde elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilir.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak.

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KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

Sınav Tarihi: 1.08.2021

Başvuru Tarihleri: 28.05-2021 - 14.06.2021

Geç Başvuru Tarihleri: 22.06.2021-23.06.2021 (23.59)

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Sonuç Tarihi: 19.09.2021

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN

Sınav Tarihi: 07.08.2021

Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021

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Geç Başvuru Tarihleri: 22.06.2021-23.06.2021 (23.59)

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Sonuç Tarihi: 16.09.2021

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN

Sınav tarihi: 08.08.2021

Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021

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Geç Başvuru Tarihleri: 22.06.2021-23.06.2021 (23.59)

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Sonuç Tarihi: 16.09.2021

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav tarihi: 15.08.2021

Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021

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Geç Başvuru Tarihleri: 22.06.2021-23.06.2021 (23.59)

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Sonuç Tarihi: 16.09.2021

KPSS 2021 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2021 KPSS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl KPSS başvuru ücretleri 80 TL olarak belirlenmişti.