KPSS SONUÇ TARİHİ 2025: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih duyuruldu mu?

KPSS Lisans sınavı sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarafından yapılan 2025 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik oturumlarının tamamlanmasının ardından adayların gündeminde sonuç tarihi var. Peki, KPSS sonuçları ne zaman ilan edilecek?

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları henüz açıklanmadı. KPSS sınav sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde adayların erişimine açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.