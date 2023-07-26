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ÖSYM son dakika duyurdu: KPSS 2023/1 tercih sonuçları erişime açıldı

KPSS 2023/1 tercih sonuçları için nefesler tutuldu. KPSS tercih sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilecek. KPSS 2023/1 tercihleri 6-13 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. Adaylar, mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar. Ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak. KPSS 2023/1 yerleştirme sonuçları açıklandı. İşte KPSS-2023/1 yerleştirme sonuçlarına İlişkin en küçük ve en büyük puanlar.

15:51 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
ÖSYM KPSS 2023/1 Tercih Sonuçları

ÖSYM KPSS 2023/1 Tercih Sonuçları

KPSS 2023/1 tercih sonuçları için ÖSYM'den gelecek açıklama heyecanla bekleniyor.
KPSS-2023/1
kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için tercih süreci 6-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için
KPSSP94
, ön lisans mezunları için
KPSSP93
ve lisans mezunları için
KPSSP3 puanı
kullanılacak.

KPSS 2023/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına atama için tercihler 6-13 Temmuz tarihleri arasında yapılmıştı.
KPSS 2023/1 tercih sonuçları
açıklandı.

KPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

tarafından yapılan duyuruya göre, KPSS-2023/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları erişime açıldı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

KPSS atamaları nasıl yapılacak?

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar.

Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.

KPSS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı (Genel yetenek-Genel kültür-Eğitim bilimleri)
KPSS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı (Genel yetenek-Genel kültür-Eğitim bilimleri)

KPSS soruları ve cevapların ne zaman açıklanacağı Kamu Personel Seçme Sınavına katılacak adayların gündeminde. 2023 KPSS lisans temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? sorusu merak konusu. KPSS soruları ÖSYM tarafından erişime açılmakta. Genel yetenek-genel kültür eğitim bilimleri çıkmış soruları için nefesler tutuldu. KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başladı 12:45'te sona erdi. Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te gerçekleştirildi. genel yetenek ve genel kültür ile eğitim bilimleri çıkmış sınav sorularının yüzde 10'u erişime açıldı. İşte, ÖSYM 2023 KPSS lisans temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı ekranı PDF indirme linki haberimizde.

#KPSS
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#KPSS tercih sonuçları
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