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Bakan Şimşek'ten Kredi Kullanımı Sınırlamasına İlişkin Açıklama

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV canlı yayınında ekonomiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kredi kullanımında değişiklikler yapacaklarını söyleyen Bakan Şimşek, yeni düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı.

16:17 . 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kredi sınırlandırma

Kredi sınırlandırma

OVP'de birinci önceliğin enflasyonu yeniden tek haneye indirmek olduğunu söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bu zor bir süreç ama mümkün. Geçmişte başardık, yine başaracağız" dedi.

KREDİ KULLANIMINA SINIRLANDIRMA GELECEK Mİ?

Kredi kullanımında sınırlamaya gideceklerini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Kredi kartları, bireysel kredi, taşıt kredisi ve ikinci konut kredisinde sadece faizleri artırarak değil, kredi verme iştahını keserek de kredi büyümesini düşüreceğiz. Birinci konutta kredilendirme konusunda değişikliğe gitmeyeceğiz. Ancak ikinci, üçüncü konut veya tatil yerlerindeki konutlara ilişkin krediyi desteklemeyeceğiz. Krediyi bu alanlarda hem fiyatlama hem miktar olarak sınırlayacağız.'' dedi.

"KREDİ BÜYÜMESİNİ DÜŞÜRECEĞİZ"

Kredi büyümesini düşüreceklerini söyleyen Bakan Şimşek, "Birey olarak hayatım boyunca hep ayağımı yorganıma göre uzatmaya çalıştım. Kredi genişlemesinin makul olması OVP açısından çok önemli. Biz samimi bir şekilde enflasyonu 3 yılın sonunda tek haneye düşüreceksek onunla tutarlı tüketim ve iç talep büyümesini kurgulamamız gerekiyor. Kredi kartları, bireysel kredi, taşıt kredisi ve ikinci konut kredisinde sadece faizleri artırarak değil, bankalar üzerinden kredi verme iştahını keserek de kredi büyümesini düşüreceğiz." dedi.

"KREDİ KARTI ÜZERİNDEN KREDİ HACMİ YÜZDE 140 ARTTI"

Şimşek sözlerine şöyle devam etti: "En son baktığımda yıllık kredi kartı üzerinden kredi hacmi yüzde 140 civarında artmış. Enflasyonun 2 katından fazla. Bu kadar yüksek seyreden kredi hacmiyle siz enflasyonu kontrol altına alamazsınız. Biz para politikası dediğimiz zaman faiz boyutu var. Kademeli geçiş sürecindeyiz. KKM'de karşılık yoktu, karşılık getirdik yüzde 15. Taşıt kredilerinde çok net şekilde sınırlayıcı perspektife sahibiz."

2. VE 3. KONUT ALIMLARINI KREDİYLE DESTEKLEMEYECEĞİZ

"Birinci konutu kredilendirmede bir değişikliğe gitmeyeceğiz, ikinci, üçüncü, tatil yerlerindeki yazlıklara ilişkin vatandaşın imkanı varsa alır ama krediyle desteklemeyeceğiz. Hem fiyatlama hem de miktar olarak sınırlayacağız. Bankalarda bu tür kredilerin risk ağırlığını artırdık, artırmaya devam edeceğiz, gerekirse miktarsal sınırlandırmaya gideceğiz. Sizin şu alanlarda kredi büyümeniz şu oranı aşarsa menkul kıymet senedi almanız gerekecek diyeceğiz. Enflasyonu ve cari açığı düşürmemiz lazım. Küresel şartları ben belirlemiyorum, varsayımlarımız var, onlarda yanılırsak sapmalar olabilir. Özellikle para politikasında tek boyutlu bakmamız lazım. Miktarsal sıkılaştırma seçici kredilerde sıkılaştırmayı çok önemsiyorum. Sonuçları önümüzdeki yılın ikinci yarısından itibaren göreceğiz."



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#kredi kullanımı
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#mehmet şimşek
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Bakan Şimşek'ten Kredi Kullanımı Sınırlamasına İlişkin Açıklama