Kumluca’yı sağanak yağış vurdu: Kumluca’da okullar tatil mi?
Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur, gece sel felaketine dönüştü. Taşan derelerden akan sel suları ile park halindeki otomobiller sürüklenirken, her iki ilçede çok sayıda ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Kumluca’da etkili olan sel sebebiyle okullar tatil edildi. Peki Kumluca'da okullar kaç gün tatil edildi, bugün mü tatil? Kumluca Kaymakamı okul tatil açıklaması.
Antalya etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sel felaketinin yaşandığı Kumluca ilçesinde derelerin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış nedeniyle teyakkuz halinde olduklarını belirterek, ilçede 50 yıldır böyle bir felaket yaşanmadığını söyledi. Sel sularının köprüleri yıktığını, bu nedenle iş makinelerinin de çalışamadığını ifade etti
Kumluca'da okullar bugün tatil mi?
Antalya’nın Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olan sel sebebiyle okullar bugün tatil edildi. Kumluca Kaymakamı ve Finike Kaymakam Vekili Tekin Erdenir, sel sebebiyle Kumluca ve Finike’de ilk ve orta dereceli okullara 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Diğer yandan Kumluca Kaymakamlığında kriz masası kurulurken bölgeye ulaşan AFAD ekipleri de çalışmalara başladı.