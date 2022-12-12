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Kumluca’yı sağanak yağış vurdu: Kumluca’da okullar tatil mi?

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur, gece sel felaketine dönüştü. Taşan derelerden akan sel suları ile park halindeki otomobiller sürüklenirken, her iki ilçede çok sayıda ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Kumluca’da etkili olan sel sebebiyle okullar tatil edildi. Peki Kumluca'da okullar kaç gün tatil edildi, bugün mü tatil? Kumluca Kaymakamı okul tatil açıklaması.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kumlucada okullar bugün tatil mi? 12 Aralık okullar tatil mi? Antalya Finike’de okullar tatil edildi
Kumluca'da okullar tatil mi?

Antalya etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sel felaketinin yaşandığı Kumluca ilçesinde derelerin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış nedeniyle teyakkuz halinde olduklarını belirterek, ilçede 50 yıldır böyle bir felaket yaşanmadığını söyledi. Sel sularının köprüleri yıktığını, bu nedenle iş makinelerinin de çalışamadığını ifade etti

Kumluca'da okullar bugün tatil mi?

Antalya’nın Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olan sel sebebiyle okullar bugün tatil edildi. Kumluca Kaymakamı ve Finike Kaymakam Vekili Tekin Erdenir, sel sebebiyle Kumluca ve Finike’de ilk ve orta dereceli okullara 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Diğer yandan Kumluca Kaymakamlığında kriz masası kurulurken bölgeye ulaşan AFAD ekipleri de çalışmalara başladı.

Antalya’nın iki ilçesinde sel felaketi: Evleri su bastı araçlar üst üste çıktı
FOTOĞRAF 38
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Antalyanın Kumluca ilçesinde akşam saatlerinden itibaren devam eden sağanak ve fırtına, gece yarısından sonra etkisini artırdı.
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Salur, Sarıcasu ve Ortaköy mahallelerinde etkili olan sağanak sonrası ilçe merkezinden geçen Gavur çayı taştı. Sokak ve caddeler göle döndü, park halindeki otomobiller, sel sularına kapılarak sürüklendi.
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Örtü altı üretim merkezi olan Kumlucada yüzlerce sera sular altında kaldı. Çok sayıda binanın birinci katı ve müstakil evler sular altında kaldı.
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Cep telefonlarından ‘evlerinizden çıkmayın’ dışarı çıkmayın uyarıları yapıldı.
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Evlerde mahsur kalan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla bölgeye AFADdan destek istenirken, belediye personelinin de yine mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştığı bildirildi.
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Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış nedeniyle teyakkuz halinde olduklarını söyledi.
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Başkan Köleoğlu, ilçede 50 yıldır böyle bir felaket yaşanmadığını belirtirken, sel sularının köprüleri yıktığını, bu nedenle iş makinelerinin de çalışamadığını söyledi. Başkan Köleoğlu, Yağmur suları taşkınlara sebep olmuştur, zemin katlar ve arabalara zarar vermektedir. Uyarıların ardından ilk andan itibaren teyakkuz halinde bekliyorduk. Sular bir anda yukarıya çıkarak, arabaları sürükledi, seralar sular altında kaldı. Çaba sarfetmemize rağmen yetişemedik. İlçemiz adıma çok üzgünüm. Can kaybı olmaması için vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz, tüm Kumluca’mıza geçmiş olsun. dedi.
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Ekipler, mahsur kalanlara yardımcı olmak için büyük çaba sarfederken, şu ana kadan herhangi bir can kaybı ya da yaralanma ihbarının gelmediği öğrenildi.
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Antalya’nın iki ilçesinde sel felaketi: Evleri su bastı araçlar üst üste çıktı
Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur, gece sel felaketine dönüştü. Taşan derelerden akan sel suları ile park halindeki otomobiller sürüklenirken, her iki ilçede çok sayıda ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ise bölgelerinde 50 yıldır böyle bir yağış görülmediğini dile getirdi.


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