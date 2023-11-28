Allah'ım! Biz Sen'den yardım isteriz. Sen'den günahlarımızın affını isteriz. Bizi doğru yola ilet. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Seni överiz, bütün hayırları Sen'den bilir Sana şükrederiz. Sana nankörlük etmeyiz. Günaha devam eden kişiden uzaklaşır, onları terk ederiz.