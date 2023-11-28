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Kunut duaları Arapça ve Türkçe okunuşu

Kunut duaları (Allahümme innâ nesteînüke ve Allahümme iyyâke na'büdü) vitr namazında okunduğu için öğrenilmesi gereken dualar arasında yer alır. Kunut duası anlamı, meali, Kunut dualarının Arapça ve Türkçe okunuşu haberimizde. İşte her Müslüman'ın ilk öğrendiği dualardan olan kunut duaları...

13:31 - 28/11/2023 الثلاثاء
Güncelleme: 13:17 - 28/11/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Kunut duaları

Kunut duaları

Kunut duaları,
nda okunduğundan öğrenilmesi gereken dualar arasında yer almaktadır. Haberimizde kunut dualarının Arapça ve Türkçe okunuşunu bulabilirsiniz. Ayrıca Rabbena dualarını dinleyip, ezberleyebilirsiniz.

Kunut 1: Allahümme innâ nesteînüke duasının Arapçası


Kunut 1: Allahümme innâ nesteînüke duasının Türkçe okunuşu ve anlamı

  • Allâhümme! İnnâ nesteînüke ve nestağfiruke ve nestehdîk; venü'minü bike ve netûbü ileyke ve netevekkelü aleyke ve nüsnîaleyke'l-hayra kullehü neşkuruke, velâ nekfüruk; ve nahleu venetrukü men yefcüruk.
  • Allah'ım! Biz Sen'den yardım isteriz. Sen'den günahlarımızın affını isteriz. Bizi doğru yola ilet. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Seni överiz, bütün hayırları Sen'den bilir Sana şükrederiz. Sana nankörlük etmeyiz. Günaha devam eden kişiden uzaklaşır, onları terk ederiz.

Kunut 2: Allahümme iyyâke na'büdü duasının Arapçası



Kunut 2: Allahümme iyyâke na'büdü duası Türkçe okunuşu ve anlamı

Allâhümme! İyyâke na‘büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileykenes‘â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbek. İnne azâbekebi'l-küffâri mülhık.

Allah'ım biz yalnız Sana ibadet ederiz. Yalnız Senin için namaz kılar ve secde ederiz. Senin rızanı kazanmaya çalışır Senin hizmetinde oluruz. Senin rahmetini ister Senin azabından korkarız. Şüphesiz Senin azabın kafirlere ulaşır.

#Kunut duaları
#Diyanet
#kunut1
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