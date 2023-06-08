Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta sonu açıkladığı yeni kabine, ilk kez toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını söyledi. Erdoğan bayram tatiline ilişkin olarak, “Emeklilerimizim maaşlarını ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari ücret tespit komisyonumuzun çalışmalarına başlıyor. 26 Haziran ve 27 Haziran'ı da idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır.” dedi. Bayram öncesinde ihtiyaçlarını karşılamak için emekli ikramiyelerinin yatmasını bekleyen vatandaşlar bir yandan da bayram ikramiyelerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte ayrıntılar.

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler belli sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz." dedi.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Emekli bayram ikramiyesi zammı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından açıklanmıştı. Buna göre; Emekliye bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya yükseltilmişti. Ramazan Bayramı'nda emeklilere 2 bin lira ikramiye yatırılmıştı. Kurban Bayramı'nda yeni bir karar alınmaması durumunda ikramiyeler 2 bin lira olarak hesaplara yatacak.

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da normal aylık takviminden önce erken ödeme yapılacak. SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında 5 gün içinde ödenmesi planlanıyor. Emekli aylık ve ikramiye ödemelerine ilişkin takvimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklayacak.

SGK emeklililer tahsis numarasına göre maaşlarını ne zaman alacak?

SSK emeklileri yaşlılık aylığı tahsis numarasına göre her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri de 25-28'i, memur emeklileri de 1-5 arasında aylık alıyor. SSK emeklileri ise son rakamı 9 olanlar 17, 7 olanlar 18, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde, 1 olanlar ayın 21'inde, 8 olanlar 22'sinde, 6 olanlar 23'ünde, 4 olanlar 24'ünde, 2 olanlar 25'inde 0 olanlar ise her ayın 26'sında aylık alıyor.

Bağ-Kur emeklililer tahsis numarasına göre maaşlarını ne zaman alacak?

Bağ-Kur emeklilerine aylıkları tahsis numarası 9,7.5 olanlara her ayın 25'inde, 3,1 olanlara 26'sında, 8,6,4 olanlara 27'sinde, 2 ve 0 olanlara da 28'inde yatıyor.

Bayram ikramiyesi nedir?

Bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilere ve Kurumumuzdan ilgili mevzuat kapsamında gelir veya aylık alan hak sahiplerine yapılan ödemedir.

Bayram ikramiyesi kimlere ödenir?

Ödemenin yapılacağı tarihte Kurumumuzdan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

Bayram ikramiyesi tutarı ne kadar?

Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce ödenecek bayram ikramiyesi tutarı 2.000'er TL'dir. Bayram ikramiyesi başvuru şartı olmaksızın gelir aylık almakta olduğunuz banka hesabınıza yatırılmaktadır.

Bayram ikramiyesi ne zaman ödenir?

Bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban bayramlarından önce Kurumumuzca belirlenecek tarihlerde ödenir.

Dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi veriliyor mu?

Vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenir.

Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle %50 hisse oranı ile eşe, %25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; 1.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılır.

Sürekli iş göremezlik geliri al makta olanların bayram ikramiyesi ne kadar?

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri al makta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenir.