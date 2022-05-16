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Kurban bayramı ne zaman? 2022 Kurban bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı ne zaman sorusu, yaz ayları yaklaşırken pek çok vatandaşın da gündeminde yer almaya başladı. Diyanet 2022 dini bayramların tarihi belli oldu. Peki, 2022 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak? Kurban Bayramı namaz saatleri belli oldu mu? İşte 2022 Kurban Bayramı tatiline dair merak edilenler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA 2022 | Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor, bayram tatili kaç gün olacak?
Kurban bayramı 2022

Ramazan Bayramı'nı geride bıraktık şimdi İslam alemi Kurban Bayramı için hazırlanıyor. Müslümanlar bayramı iple çekerken zaman zaman da "Kurban Bayramı 2022 ne zaman, hangi güne denk geliyor?" sorusuna cevap arıyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

2022 Kurban Bayramı 9 Temmuz 2022 tarihinde cumartesi günü başlayacak. Kurban Bayramı son günü ise 12 Temmuz 2022 Salı gününe denk geliyor.

2022 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı arİfe günü cuma gününe denk geldiği için kamu kurum ve kuruluşları yarım gün tatil olacak.

Bayramın birinci günü ise cumartesi günü olacak ve bayram dört gün boyunca devam edecek. Salı günü son bulacak.

Bayram Tatilinin diğer haftayla birleştirilip uzatılma ihtimali merak edilirken; konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yapılacak açıklamaların ardından detaylar haberimizde yer alacak.

2022 KURBAN BAYRAMI NAMAZI KAÇTA KILINACAK?

Kurban bayramı namazı 9 Temmuz Cumartesi günü kılınacak. İstanbul, Ankara, İzmir illeri başta olmak üzere Kurban Bayramı namaz saatleri henüz belli olmadı. Diyanet takvimine göre Kurban bayramı namaz saatleri belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

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