Kurban bayramı ne zaman? 2022 Kurban bayramı tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı'nı geride bıraktık şimdi İslam alemi Kurban Bayramı için hazırlanıyor. Müslümanlar bayramı iple çekerken zaman zaman da "Kurban Bayramı 2022 ne zaman, hangi güne denk geliyor?" sorusuna cevap arıyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

2022 Kurban Bayramı 9 Temmuz 2022 tarihinde cumartesi günü başlayacak. Kurban Bayramı son günü ise 12 Temmuz 2022 Salı gününe denk geliyor.

2022 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı arİfe günü cuma gününe denk geldiği için kamu kurum ve kuruluşları yarım gün tatil olacak.

Bayramın birinci günü ise cumartesi günü olacak ve bayram dört gün boyunca devam edecek. Salı günü son bulacak.

Bayram Tatilinin diğer haftayla birleştirilip uzatılma ihtimali merak edilirken; konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yapılacak açıklamaların ardından detaylar haberimizde yer alacak.

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