Özgün Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Kurban bayramı takvimi 2022
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Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Kurban bayramı takvimi 2022

Kurban Bayramı ne zaman? 2022 yılında Kurban Bayramı'nın hangi tarihe ve hangi güne geleceği şimdiden merak kazandı. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nda inananlar kurban keserek ibadetlerini gerçekleştirecek ve Kurban Bayramı süresince yakınları ile bayramlaşmış olacak. Bayram hazırlığı için Kurban Bayramı tarihleri önem arz ediyor. Peki, bu yıl Kurban Bayramı hangi ayda, ayın kaçına geliyor? Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak, belli oldu mu? İşte bu sorulara ilişkin detaylar haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2022: Kurban bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?
Kurban bayramı 2022

2022 Yılının Ramazan Bayramı geride kaldı. Sırada Kurban Bayramı bekleniyor. Yılda iki kez dini bayram oluyor. İlk olarak Ramazan Bayramı ardından ise Kurban Bayramı idrak ediliyor. Her yıl değişkenlik gösteren bayram tarihleri vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tarihleri hangi günlere denk geliyor? İşte Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı tarihi...

KURBAN BAYRAMI 2022 NE ZAMAN?

1. GÜN: 9 Temmuz 2022 Cumartesi

2. GÜN: 10 Temmuz 2022 Pazar

3. GÜN: 11 Temmuz 2022 Pazartesi

4. GÜN: 12 Temmuz 2022 Salı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatili şu an için toplam 4 gün görünüyor. Kurban Bayramı'nın son günü Salı gününe denk geliyor. Kurban Bayramı haftasının devamındaki günlerin tamamen tatil olup olmayacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin yeni karar alınırsa haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

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