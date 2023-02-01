Geçen yıl keşfedilen ‘Comet 2022 E3 (ZTF)’ adlı kuyrukluyıldız, 50 bin yıl sonra ilk kez Dünya’dan izlenebilecek ve bir 50 bin yıl daha görülemeyecek. 50 bin yıl sonra ilk kez Dünya’ya yaklaşan kuyruklu yıldız için iki yarım küre için de ayrı bir gösteri hazırlıyor.

KUYRUKLU YILDIZ DÜNYA'DAN ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜNEBİLECEK Mİ?

Aslında biyolog olan ve hobi olarak astrofotoğrafçılık yapan Uygar Mitat, kuyrukluyıldızın nasıl oluştuğunu şu sözlerle anlatıyor: “Comet 2022 E3 (ZTF), adından da anlaşılacağı gibi 2022 yılında keşfedilen bir kuyrukluyıldız. Ancak Dünya’ya yaklaştıklarında keşfedilebilen kuyrukluyıldızlar özetle, gezegenlerin oluşumu sırasında meydana gelmiş buz, toz ve kayalardan oluşan gök cisimleri olarak biliniyor. Yani aslında yıldız değiller. Neptün tarafından geliyorlar. Güneş’in çevresinde hareket ediyorlar ve elips şeklinde bir yörüngeleri var. Zaman zaman Güneş’e yaklaşıyorlar ve bu ışık sayesinde Dünya’dan görünebilir hale geliyorlar. Güneş rüzgârları nedeniyle çekirdeğin dışına doğru itilen toz ve gazlar da kuyruk gibi görülüyor.

Astronomlar kuyrukluyıldızların yörüngelerini hesaplayarak tahminen ne kadar sürede aynı noktada olacaklarını hesaplıyorlar. Comet 2022 E3’ün de 50 bin yıl sonra aynı noktaya geleceği tahmin ediliyor. Yani 50 bin yıl önce bu noktadaymış ki bu da Neandertaller dönemine denk geliyor. Modern insan buna ilk kez tanık olacak diyebiliriz. ‘Yaşamda bir kez’ (Lifetime event) olarak adlandırılan bir deneyim yaşayacağız. Bir diğer özelliği, Temmuz 2020’de ‘NEOWISE’ kuyrukluyıldızından bu yana çıplak gözle görülen ilk Kuyrukluyıldız olacak olması. NEOWISE kadar büyük olmasa da görmek mümkün olacak.”

EN İYİ TARİH 1 ŞUBAT

Mitat, kuyrukluyıldızın en net izlenebileceği tarihin 1 Şubat olduğunu söylüyor:

“Hava Durumu anlık olarak değiştiğinden, koşulları daha iyi tahmin eden ve daha iyi organize olanlar görebilecek. En parlak olacağı tarihler 1 Şubat ve civarı. 1-2 Şubat tarihlerinde Dünya’ya en yakın konuma gelse de şubat ayı boyunca profesyoneller tarafından teleskopla gözlemlenebilecek.”

KUYRUKLU YILDIZ NEDİR?

Kuyruklu yıldızlar katı bir kaya, buz ve toz çekirdeğinden oluşur ve koma adı verilen daha fazla buz ve tozdan oluşan ince ve gazlı bir atmosferle örtülüdür.

Güneşe yaklaştıkça bu örtüler erirler, güneş radyasyonu ve plazma tarafından yüzeylerinden üflenen bir gaz ve toz akışı salarlar ve bulutlu dışa bakan bir kuyruk oluştururlar.

Kuyruklu yıldızlar, çeşitli yerçekimi kuvvetleri onları Oort bulutundan çıkardığında iç Güneş Sistemi'ne doğru gider ve Güneş'in yaydığı ısıya yaklaştıkça daha görünür hale gelirler.







