"KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB ile 2023 KYK burs sonuçları ayın kaçında açıklanır?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK burs ve kredi başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. 2024 KYK burs ve kredi tutarlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıkladı. İşte konu hakkında son gelişmeler...

KYK BURSU NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılında verilecek olan KYK burs ve kredi tutarlarını açıkladı. İşte 2024 yılında verilecek olan KYK burs tutarları;

Lisans KYK burs miktarı: 2000 TL

Yüksek lisans: 4000 TL

Doktora: 6000 TL

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları 19 Ekim tarihinde sona erdi. KYK burs başvurularının değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanması bekleniyor. KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olduğu zaman habere eklenecek.

KYK BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?