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Son Dakika: KYK burs sonuçları açıklandı

Son dakika haberi haberine göre, GSB KYK burs sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte KYK burs kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı.

10:11 - 13/11/2023 lundi
Güncelleme: 10:18 - 13/11/2023 lundi
Yeni Şafak
GSB KYK burs sonuçları açıklandı

GSB KYK burs sonuçları açıklandı

GSB KYK burs kredi sonuçları
açıklandı. KYK burs ve kredi sonuçları açıklandığında e-devlet sistemi üzerinden sorgulamaya açılacak. T.C. kimlik numarası ve şifre ile e-devlet'e giriş yaparak kontrol edebilirsiniz.

2024 KYK BURSU NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.



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