KYK yurt, Türkiye'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlık erkek ve kız öğrenci yurdudur. KYK yurtları, maddi durumu ne olursa olsun tüm Türkiye Cumhuriyeti öğrencilerine açıktır. Bir KYK yurt ücreti şehre ve oda tipine göre değişmektedir. KYK yurt başvurusu, devlet yurtlarına yani Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirilmek için yapılan bir başvurudur. İşte KYK yurt listesi, KYK yurt başvuruları - Yurt başvuru şartları - GSB KYK yurt ücretleri, sabah kahvaltı ve akşam yemeği yardım ücreti ile KYK yurt yerleştirme sonuç sorgulama ekranı.