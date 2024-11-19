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İki aylık toplu ödeme yatacak! KYK ilk burs ödemeleri başladı mı? Kasım ayı KYK ödeme sorgulama ekranı

İki aylık toplu ödeme yatacak! KYK ilk burs ödemeleri başladı mı? Kasım ayı KYK ödeme sorgulama ekranı

08:1219/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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KYK ödeme tarihi
KYK ödeme tarihi

Öğrencilerin iki aylık burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden ilk defa burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, ekim ve kasım aylarını içerecek şekilde iki aylık ödeme alacak. KYK burs ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? GSB 2024 2025 KYK burs ve kredi ödeme takvimi

KYK ilk burs ve kredi ödeme tarihleri son dakika belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk defa burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilerin, ekim ve kasım aylarını içerecek şekilde iki aylık toplu ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Peki, KYK ilk burs ne zaman yatacak? İşte, 2024 T.C.'ye göre KYK burs ve kredi ödeme tarihleri...

KYK TOPLU PARA ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin burs-kredilerini alacaklar.

T.C. kimlik numarasının son hanesi “0” olan öğrencilere 18 Kasım’da, “2” olanlara 19 Kasım’da, “4” olanlara 20 Kasım’da, “6” olanlara 21 Kasım’da, “8” olanlara ise 22 Kasım’da burs/kredi ödenecek. Sadece ilk ödeme için geçerli olan bu tarihlerde gençler burs/kredilerini Ziraat Bankası ATM’lerinden çekebilecekler.

KYK burs ödemesinin 18-22 Kasım aralığında yapılacağı ifade ediliyor.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NASIL ÇEKİLİR?

KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.

Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç kartınızı teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile şubelerden öğrenebilirsiniz.

Kullanılabilir statüde Bankkart Genç’iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacaktır. Ayrıca internet şube, mobil uygulamalarımız ve Müşteri İletişim Merkezi 0850 258 00 00 aracılığıyla da hesabınızı Bankkart Genç’inize bağlayabilirsiniz.

2024 YILI KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?

2024 yılı ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere KYK burs ve kredi miktarı, lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans için 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL olarak belirlenmişti.



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