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Burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Lokman Özdemir
10:1118/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
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2024-2025 eğitim yılı için burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Taahhütnamesini onaylayan üniversite öğrencilerinin ödemeleri hesaplarına yatırılmaya başlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı
tarafından yapılan duyuruya göre, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ilk kez burs ya da kredi başvurusu yapan öğrenciler, ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık ödeme alacak.

Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre planlanmış olup, 18-22 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Buna göre:


T.C. kimlik numarasının sonu "0" olan öğrenciler 18 Kasım'da,
"2" olanlar 19 Kasım'da,
"4" olanlar 20 Kasım'da,
"6" olanlar 21 Kasım'da,
"8" olanlar ise 22 Kasım'da burs ve kredilerine ulaşabilecek.

Bu tarihler yalnızca ilk ödeme için geçerli olacak. Öğrenciler, belirlenen tutarları Ziraat Bankası ATM’lerinden çekebilecek.


2024 yılı burs ve kredi miktarları dikkate alındığında, lisans öğrencileri aylık 2000 lira, yüksek lisans öğrencileri 4000 lira ve doktora öğrencileri 6000 lira üzerinden toplamda iki aylık ödeme alacak.




#burs
#kredi
#KYK
#Gençlik ve Spor Bakanlığı

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