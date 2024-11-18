Burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre planlanmış olup, 18-22 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Buna göre:
Bu tarihler yalnızca ilk ödeme için geçerli olacak. Öğrenciler, belirlenen tutarları Ziraat Bankası ATM’lerinden çekebilecek.
2024 yılı burs ve kredi miktarları dikkate alındığında, lisans öğrencileri aylık 2000 lira, yüksek lisans öğrencileri 4000 lira ve doktora öğrencileri 6000 lira üzerinden toplamda iki aylık ödeme alacak.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.