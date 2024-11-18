Aliağa’ya yeni fabrika yatırımı

Ankara merkezli Çiftay Grubu, 2021’de Batı Anadolu Şirketler Topluluğu’nun yaklaşık yüzde 30'luk hissesini satın almasının ardından yatırımlara hız verdi. Önümüzdeki dönemde şirket, İzmir ve çevresinde 40 milyon dolarlık yatırım planlıyor. Çiftay Yönetim Kurulu Başkanı (YKB)ve Batı Anadolu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş, Aliağa Bölgesi’ne yeni çimento tesisi kurmayı planladıklarını ve Batıliman’da da iskelenin uzatılması projesini devreye aldıklarını söyledi.





Gülant Candaş

HİSSE DEĞİŞİMİ SONRASINDA KÂR AÇIKLADI

Candaş, İzmir’de düzenlenen basın toplantısında topluluğun Batı Söke Çimento ve Batıçim Batı Anadolu firmalarını satın alma sürecine ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Candaş, “Hissedar ve yönetim değişimi sonrasında Batıçim Batı Anadolu, 2023’te konsolide bazda 6 yıl sonra ilk kez kâra geçti ve 2 milyar 55 milyon TL net kâr elde etti. Grup şirketlerinden Batısöke Çimento ise 2023’ü 7 yıl sonra ilk kez kârlı kapattı ve 872,5 milyon TL kâr açıkladı” bilgisini verdi.





RÜZGÂR TÜRBİNİ KULESİ İÇİN İHRACAT PLANI

Gülant Candaş, 2 yıl içerisinde dolar bazında 2 kat büyüyerek 2023 sonunda 480 milyon dolar ciroya ulaştıklarını ve bu rakamın 90 milyon dolarının ihracat gelirinden oluştuğunu açıkladı. Candaş, yeni dönem yatırımları hakkında şöyle konuştu: “Batısöke Çimento’da atık ısıdan elektrik üretim tesisi, 2 fabrikamızda da atıktan türetilmiş yakıt yakma üniteleri yatırımları ve Batı Liman’da kapasite artırımına yönelik yatırımlar yer alıyor.” Gülant Candaş, Aliağa’ya çimento öğütme tesisi ve Batıliman’da rüzgâr türbini kule ve kanatlarının ihracatına olanak sağlayacak genişleme projesini hayata geçireceklerini de kaydetti.





DEĞİRMEN 3,5 TON ÇİMENTO ÖĞÜTECEK

KAP açıklaması ile duyurulan, Aliağa bölgesinde çimento öğütme ve paketleme tesisi yatırımına yönelik ÇED sürecinin devam ettiğini belirten Candaş, “Halen 5 milyon ton kapasitemiz var. Yeni tesisi, Aliağa bölgesinde antrepolarımızın bitişiğindeki araziye kurmayı planlıyoruz. 3,5 milyon ton çimento öğütecek bir değirmen kurmayı planlıyoruz. İzin süreçleri tamamlanınca hemen yatırımı hayata geçirmek istiyoruz. Çünkü ihracat tarafında çimento, klinkere göre daha avantajlı” dedi.





LİMANI GENİŞLETİYOR

Candaş, Batıliman’daki planlarını şöyle anlattı: “Burası dökme yük limanı. Rüzgâr türbinlerinin naklinin sağlanması amacıyla yatırım planımız var. Ege Bölgesi’nde önemli miktarda türbin kule ve kanat üretimi yapılıyor. Batıliman’da rüzgâr türbinlerinin kulelerini yani ayak kısmının yüklemesini yapabiliyoruz. Kanat boyları sebebiyle kamyonlar, limanımıza giremiyor. Yatırımla beraber, rüzgâr türbini kanat ve kule ihracatı yapma imkanına sahip olacağız. Ayrıca, limanda vinç yatırımı yapmayı ve depo elemanları eklemeyi, rıhtımla iskele arasındaki boşluğu doldurmayı planlıyoruz.”











