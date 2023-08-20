Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), Türkiye Cumhuriyeti'nin yüksek öğrenim gören öğrencilerine burs, kredi ve yurt hizmeti sunan bir devlet kurumudur. KYK, 1961 yılında kurulmuştur ve merkezi Ankara'dadır.

KYK nedir?

KYK, yüksek öğrenim gören öğrencilerin maddi ihtiyaçlarını karşılamak için burs ve kredi vermektedir. Burs, karşılıksız olarak verilirken, kredi, geri ödemeli olarak verilir. KYK, ayrıca yüksek öğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için yurt hizmeti de sunmaktadır. Yurtlar, Türkiye'nin tüm illerinde bulunmaktadır ve öğrencilerin ücretsiz veya düşük ücretli olarak yararlanabilecekleri şekilde tasarlanmıştır.

KYK, yüksek öğrenim gören öğrencilerin maddi ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir kurumdur. KYK, öğrencilerin eğitimlerini başarıyla tamamlamalarına yardımcı olmaktadır.

KYK'nın burs ve kredi başvuruları, her yıl e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Yurt başvuruları ise, her yıl KYK'nın resmi internet sitesinden yapılmaktadır.

KYK'nın burs ve kredileri, öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamaya yardımcı olmaktadır. KYK'nın yurtları ise, öğrencilerin güvenli ve konforlu bir ortamda barınmalarına yardımcı olmaktadır.

KYK başvuruları ne zaman başlıyor?

2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı. Bu yılki başvuruların da ilk yerleştirme işleminin sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yine Ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor.

KYK yurt başvuruları nasıl yapılır?

KYK yurt ve burs başvuruları belirlenen takvim doğrultusunda e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte gerçekleştiriliyor. Ara sınıflar başvuru yapabiliyor. Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır.

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

KYK Yurt ücreti ne kadar 2023?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada KYK yurt ücretlerinin 2023 yılında aylık 250 lira ve 450 lira arasında olduğu açıklanmıştı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı için KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı.

KYK yurtlarında yemek ücretli mi? (Sabah kahvaltısı akşam yemeği ücreti)

Yurtlarda barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; 2023-2024 öğretim dönemi için yeniden güncellenerek belirlenecektir.

KYK yurtlarında barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; 2022-2023 öğretim yılında yurtların açılış tarihinden itibaren sabah kahvaltısı yardımı 25,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 50,00 TL olmak üzere toplam 75,00 TL olarak uygulanmaktadır.

KYK yurt beslenme yardımı ne kadar?

Bakanlık yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere, günlük 90,00 TL beslenme yardımı yapılmaktadır.

KYK Yurdu ilk kayıt ücreti nedir, ne kadar?

Yurda yerleştirilen öğrencilerin ilk kayıt ücreti sabit bir tutar olmayıp; öğrencinin yurda yerleştiği gün ve barınacağı yurdun aylık ücretine göre değişmektedir. Bu kapsamda ödeme işlemi sırasında TC KİMLİK numaranızla ilgili ödeme ekranlarından sorgulama yaptığınızda ücret otomatik olarak karşınıza çıkmaktadır.

1. Yurt başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

2. Daha önce lisans eğitiminde yurtta kalan öğrenci ikinci lisans eğitimine başladığında yurt başvurusu yapabilir mi?

Öğrencinin yurt başvuru hakkı bulunmamaktadır.

3. İlk kayıt ücreti nedir ve bu ücret ne kadardır?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

4. İlk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yapılması gereken işlemler nelerdir?

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

5. Yurtta kalmaya hak kazanan ve ilk kayıt ücretini yatırarak onay işlemini yapan bir öğrencinin kaç gün içerisinde yurt müdürlüğüne başvurup işlemlerini yerine getirmesi gerekmektedir?

İlk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır. Öğrenciler belirtilen tarihte yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğü ile iletişime geçip izin almalıdır. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.

6. İlk kayıt ücretini yatırdıktan sonra taahhütname onayı yapmayan ve yurtta kalmak istemeyen öğrenci ne yapmalıdır?

Öğrencilere ait IBAN numarasının yer aldığı kayıt sildirme dilekçesinin ilgili yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Kayıt sildirilen tarihten sonraki yurt ücreti ve güvence bedeli öğrencilere iade edilmektedir.

7. Yurtta barınma hakkı kazanan ancak yurtta kalmak istemeyen öğrenciler ne yapmalıdır?

Herhangi bir işlem yapılması gerekmemektedir. İlk kayıt ücreti yatırılmadığı takdirde yurt yerleştirme işlemi iptal edilmektedir.

8. Yurt yerleştirme işlemi yapılıp kayıt yaptırmayan öğrenciler seneye tekrar yurt başvurusu yapabilirler mi?

Yurt yerleştirme işlemi yapılıp kayıt yaptırmayan öğrencilerin tekrar yurt başvuru hakkı bulunmaktadır.

9. Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrenciler yeniden yurt başvurusu yapabilirler mi?

Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrencilerin, yeniden yurt başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında ilk başvuruda verilen yedek sırasının iptal edileceği uyarısı verilecek olup; başvuruya devam edilmesi halinde ilk yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.

10. İlk kayıt ücretini yatıran ancak taahhütname onayı yapmayan öğrencilerin ne yapması gerekmektedir?

İlk kayıt ücretinin süresi içerisinde ödenmesi durumunda ilgili yurt müdürlüğüne başvurarak taahhütname onayının yapılması gerekmektedir.

11. KKTC’ de öğrenim gören öğrenciler yurt başvurusu yapabilir mi?

KKTC’ de öğrenim gören öğrenciler belirtilen tarihler arasında yurt başvurusu yapabilmektedirler.

12. KYK'da ücretsiz barınma hakkı olan öğrenciler kimlerdir?

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri, Gazi ve gazi çocukları, Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler, Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar, Devlet koruması altında olanlar, Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

13. Başvuru sonuç ekranında yedek sırada olduğu belirtilen öğrencilerin yapması gereken işlem nedir?

Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden takip edilmesi gerekmektedir.

14. Öğrencilerin bir eğitim-öğretim döneminde kaç gün izin hakkı bulunmaktadır?

Öğrencilere, yükseköğretim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller, hafta sonu (cumartesi-pazar) tatilleri, diğer resmi tatiller ve özel izinler hariç bir eğitim-öğretim yılında toplam 30 gün izin verilmektedir.

15. KYK yurt ücretleri ne zaman ödenmelidir?

İlk kayıt ücreti ödendikten sonra yurt ücreti içinde bulunulan ayın son günü saat 23.00'e kadar ödenmelidir. Ancak yurtlarda barınan öğrencilere, eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir. Bu süre sonunda ödemelerini yapmayan öğrencilerin kayıtları silinir.

16. Kaydı silinen öğrencilerin güvence bedeli iade işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Yurt müdürlüğünce kaydı silinen öğrencilerin alacağı tutar hesaplanarak yurdun bağlı bulunduğu il müdürlüğüne gönderilir. Öğrencilerin yurt müdürlüklerine vermiş oldukları dilekçelerinde yer alan kendilerine ait IBAN numaralı hesaplarına il müdürlükleri tarafından iade yapılmaktadır. IBAN numarası kesinlikle öğrencilerin şahsına ait olmalıdır. Öğrencinin vefatı halinde mirasçılarına kalan ücret iade edilir.

17. Kaydı silinen ve yeniden başvuru yapmak isteyen öğrencilerin ödeyecekleri ücret ne kadardır?

Herhangi bir sebeple yurt kaydı silinen/sildiren öğrencilerin başvurularının kabulü halinde mevcut yurt ücreti ve güvence bedeli alınarak barındırılırlar.

19. KYK yurtlarında barınma şartları nelerdir?

a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, öğrenci ve ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.

ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.

d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması.

e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.

f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

g) Kamu personeli olmaması.

ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.

h) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.

20. Hatalı başvuru durumunda yapılması gereken işlemler nelerdir?

Yurt Hizmetleri Yönetmeliği'nin 7'nci maddesinin ikinci fıkrası “Başvuruda, öğrencinin beyanı esastır. Bakanlık, öğrencinin yurtta barındırılmasına esas teşkil eden bilgi ve belgelerin doğruluğunu tespit etmek amacıyla araştırma yapabilir. Araştırma sonucunda, beyan ile tespitler arasında fark bulunması halinde, kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilen bilgi ve belgelere göre işlem yapılır.” hükmü yer almaktadır.

Öğrenciler başvuru sürecinde bilgilerinde güncelleme yapabilmektedir. Başvuru tarihinden sonra bilgi değiştirme, hata düzeltme vb. hiçbir işlem yapılmamaktadır. Başvuru sırasında hatalı başvuru yapan öğrencilerin durumları tespit edilerek “Yanlış Beyan” dan kayıtları silinmektedir. Bakanlığın daha sonra açıktan başvuru alması halinde öğrenciler tekrar başvuru yapabilmektedirler.

21. Barındıkları yurt müdürlüğünün bulunduğu il/ilçe dışında üniversite veya bölüm değiştiren, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler için yapılması gereken işlemler nelerdir? Yurt nakil işlemi yapılabilmekte midir?

Yurt Hizmetleri Yönetmeliği'nin 17'nci maddesinin üçüncü fıkrası “Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken bir defaya mahsus farklı il veya ilçede üniversite veya bölüm değiştirmeleri, yatay veya dikey geçiş yapmaları halinde öğrenim görecekleri il veya ilçede yurda yerleşmek için yeniden müracaat ederler. Bu öğrenciler, yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barınırlar.” hükmünü içermektedir. Bu sebeple nakil işlemi yapılmamaktadır.

22. Barındıkları yurt müdürlüğünün bulunduğu il/ilçe içerisinde üniversite veya bölüm değiştiren, yatay/dikey geçiş yapan öğrencilerin yeniden yurt başvurusu yapmasına gerek var mıdır?

Yurt Hizmetleri Yönetmeliği'nin 17'nci maddesinin ikinci fıkrası gereği “Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken bir defaya mahsus aynı il veya ilçede üniversite veya bölüm değiştirmeleri, yatay veya dikey geçiş yapmaları halinde yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barınmaya devam ederler.” (Örn. Ankara merkez ilçelerinde eğitim gören bir öğrenci, yine Ankara merkez ilçelerinde üniversite değiştirdiği takdirde yeni öğretim kurumunun süresi kadar barınmakta olduğu yurtta kalmaya devam edebilir.)

23. Yurtlarda misafir olarak kalmak isteyen ve Bakanlık yurtlarında barınmayan öğrencilerin yapması gereken işlemler nelerdir?

a) Yükseköğrenime devam etmekte iken öğrenim gördükleri okulun sınavlarına girmek üzere gelen öğrenciler,

b) Pedagojik formasyon eğitimi görenler ve yüksek öğretim kurumlarınca zorunlu tutulan kurs, staj vb. eğitim çalışmalarına katılanlar,

c) Üniversiteler, belediyeler, spor federasyonları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ulusal veya uluslararası inceleme, araştırma, proje, sosyal, kültürel, sportif, eğitsel vb. faaliyetlere katılan öğrenciler,

ç) Türkçe öğrenmek amacıyla yükseköğretim kurumlarının ilgili programlarına devam eden öğrenciler,

geçiçi barınma talepleri için illerde il müdürlüklerine; ilçelerde ise yurt müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

24. Bakanlık tarafından işletilen yurtlarda kalmakta iken staj, sınav vb. nedenlerle başka bir yurtta kalmak isteyen öğrencilerin yapması gereken işlemler nelerdir?

Yurtlarda barındırılan öğrenciler barındıkları yurdun dışındaki diğer il ve ilçelerdeki Bakanlığımız tarafından işletilen yurtlarda yurt müdürlüğünce uygun görülmesi halinde 10 güne kadar ücretsiz barınabilir. Ancak bu öğrencilerden Temmuz ve Ağustos aylarında Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre ücret alınır.

Ayrıca bu durumdaki öğrencilerden diğer il ve ilçelerde sınav, kurs, staj, yaz okulu vb. eğitim faaliyetine katılanlar da boş yer bulunması halinde, faaliyet süresince diğer il veya ilçelerdeki yurtlarda barınabilir.

25. Yurtta kalmakta olan bir öğrencinin ücretli çalışma kıstası nedir?

Yurt Hizmetleri Yönetmeliğinin “Barınma Şartları” başlığı 6'ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde “Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.” hükmü yer almaktadır.

26. Başvurusu bulunmayıp öncelikli öğrenci statüsünde olanlar için yapılacak herhangi bir işlem var mıdır?

Yurt başvurusu olmayan öncelikli öğrenciler değerlendirmeye alınmamaktadır. Bu öğrencilerin yapılması muhtemel başvuru duyurularını takip etmeleri gerekmektedir.

27. Aylık KYK yurt ücretini ödemeyen öğrenciler hakkında hangi işlemler uygulanmaktadır?

Yurt Hizmetleri Yönetmeliği'nin 12'nci maddesine göre yurt ücretini ödemeyenler hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Eylül ayı hariç öğrenciye içinde bulunulan ayın yurt ücretini ödemesi için ayın son günü saat 23.00’e kadar süre verilir. Ayın son gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde süre ilk iş günü saat 23.00’e kadar uzatılır. Bu sürenin sonunda ücretini ödemeyen öğrencinin kayıtlı kaldığı günlerin ücreti güvence bedelinden mahsup edilerek yurttan kaydı silinir. Kayıt silme gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde kayıt silme işlemi, takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir ve son günü ile kayıt silme günü arasındaki resmi tatile denk gelen günlerin ücreti tahsil edilmez. Yurtlarda barınan öğrencilerin eylül ayı yurt ücretini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir.

b) Yangın, sel ve deprem gibi tabii afetler, kaza veya hastalık, ikinci dereceye kadar akrabalarının vefatı ve diğer zorunlu haller sebebiyle yurt ücretlerini zamanında yatıramayan veya verilen sürede güvence bedelini tamamlayamayanların, hastalık durumunda rapor bitim tarihinden itibaren on iş günü, diğer durumlarda takip eden ayın on beşinci gününe kadar durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, ödenmesi gereken yurt ücreti veya güvence bedeli tahsil edilerek barındırılmalarına devam edilir. Hastalık raporlarının; Sağlık Bakanlığına bağlı resmi sağlık kurumları, aile hekimliği veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi gerekir. Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin getirecekleri hastalık raporlarının bulundukları ülkenin resmi sağlık kurumları ya da resmi mercilerince tanınan özel sağlık kuruluşları tarafından düzenlenmiş olması gerekir.

KYK burs ve kredi başvuru şartları neler?

KYK'dan burs ve kredi almak için, öğrencilerin belirli şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlar, öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, yüksek öğrenim görmesi ve belirli bir başarı düzeyine sahip olmasıdır. KYK'dan yurt hizmeti almak için, öğrencilerin belirli şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlar, öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, yüksek öğrenim görmesi ve belirli bir başarı düzeyine sahip olmasıdır.

KYK bursu kimlere verilir?

Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olup üniversitede eğitim alan ve ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız verilen paradır.

Burstan yararlanabilecek öğrenciler;

* Ön lisans öğrencileri,

* Lisans öğrencileri,

* Açık öğretim öğrencileri (sadece öncelikli öğrenciler),

* İki yıllık okullardan sonra, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yaptıran öğrencilere (hazırlık sınıfında burs verilmez),

* Master ve doktora öğrencilerine (hazırlık sınıfında burs verilmez),

* Vakıf üniversitesi öğrencileri (ÖSYM bursu, KYK bursunu etkilemez!),

* ÖSYM tarafından yapılan üniversiteye geçiş sınavın sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil branşlarında ilk yüze giren öğrencilere öncelik verilir,

* Ülke adına yarışmalara katılan, milli olmuş amatör sporcu öğrenciler,

* İkinci öğretimde okuyan öğrenciler burstan yararlanabilir

NOT: Öğrenim kredisi alan öğrenciye burs, burs alan öğrenciye ise öğrenim kredisi verilmemektedir.

KYK bursu için nasıl başvuru yapılır?

Başvurular web sayfası üzerinden interaktif olarak alınmaktadır. Öğrencilerin beyanlarının doğruluğu kurum tarafından araştırılmaktadır. Öğrenciler başvurularını yaparken her alanı dikkatlice okumaları ve konuyu tam olarak anladıktan sonra ilgili alanları doldurmaları gerekmektedir.

KYK burs ve başvuruları hakkında daha fazla bilgi için ÖSYM’nin sitesini ziyaret edebilirsiniz.

KYK burs-Kredi başvuru sonuçları

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları e devlet üzerinden öğrenilmekte.

KYK bursu kaç yıl, ne kadar süreyle verilir?

KYK bursu normal öğrenim süresi boyunca verilir. Okulun uzaması durumunda KYK bursu devam etmeyecektir.

KYK bursu hangi durumda kesilir?

* Öğrencinin vefat etmesi,

* Bir öğrencinin normal öğrenim süresinin bitip mezun olamadığı durumlarda,

* Not ortalaması dörtlük sistemde 2.00’ın altında, yüzlük sistemde ise 53.33’ün altında olan öğrencilerin,

* Hazırlık sınıfında sınıfı geçemeyen öğrencilerin,

* Öğrencinin disiplin suçu işleyip bunu tekrarlaması sonrasında,

* Öğrencinin okulu bırakması sonucunda,

* İki yıl okuduktan sonra başka bir bölüme geçen ve 2 yıl da orada okuyan öğrencinin bir yılı kalsa dahi bursu kesilecektir.

KYK yurtları nerede?

ADANA MERKEZ KIZ VE ERKEK

ADANA CEYHAN KIZ VE ERKEK

ADANA KOZAN KIZ VE ERKEK

ADIYAMAN MERKEZ KIZ VE ERKEK

ADIYAMAN BESNİ KIZ VE ERKEK

ADIYAMAN KAHTA KIZ VE ERKEK

AFYONKARAHİSAR MERKEZ KIZ VE ERKEK

AFYONKARAHİSAR SANDIKLI KIZ VE ERKEK

AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ VE ERKEK

AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ KIZ VE ERKEK

AFYONKARAHİSAR ŞUHUT KIZ VE ERKEK

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN KIZ VE ERKEK

AFYONKARAHİSAR ÇAY KIZ

AFYONKARAHİSAR DİNAR KIZ VE ERKEK

AĞRI MERKEZ KIZ VE ERKEK

AĞRI PATNOS KIZ VE ERKEK

AKSARAY MERKEZ KIZ VE ERKEK

AKSARAY ORTAKÖY KIZ VE ERKEK

AKSARAY GÜZELYURT KIZ VE ERKEK

AMASYA MERKEZ KIZ VE ERKEK

AMASYA MERZİFON KIZ VE ERKEK

AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY KIZ VE ERKEK

AMASYA SULUOVA KIZ

ANKARA MERKEZ KIZ VE ERKEK

ANKARA ÇUBUK KIZ VE ERKEK

ANKARA POLATLI KIZ VE ERKEK

ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR KIZ VE ERKEK

ANKARA BEYPAZARI KIZ VE ERKEK

ANKARA NALLIHAN ERKEK

ANKARA HAYMANA KIZ

ANKARA AYAŞ KIZ VE ERKEK

ANTALYA MERKEZ KIZ VE ERKEK

ANTALYA ALANYA KIZ VE ERKEK

ANTALYA MANAVGAT KIZ VE ERKEK

ANTALYA KORKUTELİ KIZ VE ERKEK

ANTALYA SERİK KIZ VE ERKEK

ANTALYA KUMLUCA KIZ VE ERKEK

ANTALYA GAZİPAŞA KIZ VE ERKEK

ARDAHAN MERKEZ KIZ VE ERKEK

ARTVİN MERKEZ KIZ VE ERKEK

ARTVİN HOPA KIZ VE ERKEK

ARTVİN BORÇKA KIZ VE ERKEK

ARTVİN ARHAVİ KIZ VE ERKEK

ARTVİN ŞAVŞAT KIZ

AYDIN MERKEZ KIZ VE ERKEK

AYDIN SÖKE KIZ

AYDIN KUŞADASI KIZ VE ERKEK

AYDIN NAZİLLİ KIZ VE ERKEK

AYDIN YENİPAZAR KIZ VE ERKEK

AYDIN SULTANHİSAR KIZ VE ERKEK

AYDIN KARACASU ERKEK

BALIKESİR MERKEZ KIZ VE ERKEK

BALIKESİR BANDIRMA KIZ VE ERKEK

BALIKESİR DURSUNBEY KIZ VE ERKEK

BALIKESİR BURHANİYE KIZ VE ERKEK

BALIKESİR MANYAS KIZ

BALIKESİR AYVALIK KIZ VE ERKEK

BALIKESİR GÖNEN KIZ VE ERKEK

BALIKESİR BİGADİÇ KIZ

BARTIN MERKEZ KIZ VE ERKEK

BATMAN MERKEZ KIZ VE ERKEK

BAYBURT MERKEZ KIZ VE ERKEK

BİLECİK MERKEZ KIZ VE ERKEK

BİLECİK PAZARYERİ KIZ

BİNGÖL MERKEZ KIZ VE ERKEK

BİTLİS MERKEZ KIZ VE ERKEK

BİTLİS ADİLCEVAZ KIZ VE ERKEK

BİTLİS AHLAT KIZ

BOLU MERKEZ KIZ VE ERKEK

BOLU GEREDE KIZ VE ERKEK

BOLU MUDURNU KIZ VE ERKEK

BOLU SEBEN KIZ VE ERKEK

BURDUR MERKEZ KIZ VE ERKEK

BURDUR BUCAK KIZ VE ERKEK

BURDUR GÖLHİSAR KIZ VE ERKEK

BURSA MERKEZ KIZ VE ERKEK

BURSA GEMLİK KIZ VE ERKEK

BURSA KARACABEY KIZ VE ERKEK

BURSA İNEGÖL KIZ

ÇANAKKALE MERKEZ KIZ VE ERKEK

ÇANAKKALE BİGA KIZ VE ERKEK

ÇANAKKALE GÖKÇEADA KIZ VE ERKEK

ÇANAKKALE ÇAN ERKEK

ÇANKIRI MERKEZ KIZ VE ERKEK

ÇORUM MERKEZ KIZ VE ERKEK

ÇORUM OSMANCIK KIZ VE ERKEK

ÇORUM İSKİLİP KIZ

ÇORUM SUNGURLU KIZ VE ERKEK

ÇORUM ALACA KIZ VE ERKEK

DENİZLİ MERKEZ KIZ VE ERKEK

DENİZLİ BEKİLLİ KIZ VE ERKEK

DENİZLİ BULDAN KIZ VE ERKEK

DENİZLİ HONAZ KIZ VE ERKEK

DENİZLİ ÇİVRİL KIZ VE ERKEK

DENİZLİ TAVAS KIZ VE ERKEK

DİYARBAKIR MERKEZ KIZ VE ERKEK

DÜZCE MERKEZ KIZ VE ERKEK

DÜZCE AKÇAKOCA KIZ VE ERKEK

EDİRNE MERKEZ KIZ VE ERKEK

EDİRNE KEŞAN KIZ VE ERKEK

EDİRNE UZUNKÖPRÜ KIZ VE ERKEK

EDİRNE İPSALA KIZ VE ERKEK

ELAZIĞ MERKEZ KIZ VE ERKEK

ERZİNCAN MERKEZ KIZ VE ERKEK

ERZİNCAN KEMAH KIZ VE ERKEK

ERZİNCAN ÜZÜMLÜ KIZ VE ERKEK

ERZİNCAN ÇAYIRLI KIZ VE ERKEK

ERZİNCAN KEMALİYE KIZ VE ERKEK

ERZİNCAN REFAHİYE KIZ VE ERKEK

ERZİNCAN TERCAN KIZ VE ERKEK

ERZİNCAN İLİÇ KIZ VE ERKEK

ERZURUM MERKEZ KIZ VE ERKEK

ERZURUM AŞKALE KIZ VE ERKEK

ERZURUM İSPİR KIZ VE ERKEK

ERZURUM OLTU KIZ VE ERKEK

ERZURUM PASİNLER KIZ VE ERKEK

ERZURUM NARMAN KIZ VE ERKEK

ERZURUM HINIS KIZ VE ERKEK

ERZURUM HORASAN KIZ VE ERKEK

ESKİŞEHİR MERKEZ KIZ VE ERKEK

ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR ERKEK

GAZİANTEP MERKEZ KIZ VE ERKEK

GAZİANTEP NİZİP KIZ VE ERKEK

GAZİANTEP İSLAHİYE KIZ VE ERKEK

GAZİANTEP OĞUZELİ KIZ VE ERKEK

GAZİANTEP ARABAN KIZ

GİRESUN MERKEZ KIZ VE ERKEK

GİRESUN ALUCRA KIZ VE ERKEK

GİRESUN GÖRELE KIZ VE ERKEK

GİRESUN EYNESİL KIZ

GİRESUN KEŞAP KIZ VE ERKEK

GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR KIZ VE ERKEK

GİRESUN TİREBOLU KIZ VE ERKEK

GÜMÜŞHANE MERKEZ KIZ VE ERKEK

GÜMÜŞHANE TORUL KIZ VE ERKEK

GÜMÜŞHANE KELKİT KIZ VE ERKEK

GÜMÜŞHANE ŞİRAN KIZ VE ERKEK

GÜMÜŞHANE KÖSE KIZ VE ERKEK

GÜMÜŞHANE KÜRTÜN KIZ VE ERKEK

HAKKARİ MERKEZ KIZ VE ERKEK

HATAY MERKEZ KIZ VE ERKEK

HATAY İSKENDERUN KIZ VE ERKEK

HATAY DÖRTYOL KIZ VE ERKEK

HATAY REYHANLI KIZ VE ERKEK

HATAY YAYLADAĞI KIZ

IĞDIR MERKEZ KIZ VE ERKEK

ISPARTA MERKEZ KIZ VE ERKEK

ISPARTA ATABEY KIZ VE ERKEK

ISPARTA EĞİRDİR KIZ VE ERKEK

ISPARTA YALVAÇ KIZ VE ERKEK

ISPARTA SÜTÇÜLER KIZ VE ERKEK

ISPARTA KEÇİBORLU KIZ VE ERKEK

ISPARTA ULUBORLU KIZ VE ERKEK

ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ KIZ VE ERKEK

İSTANBUL MERKEZ KIZ VE ERKEK

İZMİR MERKEZ KIZ VE ERKEK

İZMİR BERGAMA KIZ VE ERKEK

İZMİR ÇEŞME KIZ VE ERKEK

İZMİR URLA KIZ VE ERKEK

İZMİR BAYINDIR KIZ VE ERKEK

İZMİR TİRE KIZ VE ERKEK

KAHRAMANMARAŞ MERKEZ KIZ VE ERKEK

KAHRAMANMARAŞ AFŞİN KIZ VE ERKEK

KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN KIZ VE ERKEK

KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN KIZ VE ERKEK

KARABÜK MERKEZ KIZ VE ERKEK

KARABÜK ESKİPAZAR KIZ VE ERKEK

KARABÜK SAFRANBOLU KIZ

KARAMAN MERKEZ KIZ VE ERKEK

KARAMAN ERMENEK KIZ VE ERKEK

KARAMAN KAZIMKARABEKİR KIZ VE ERKEK

KARS MERKEZ KIZ VE ERKEK

KARS SARIKAMIŞ KIZ VE ERKEK

KARS KAĞIZMAN KIZ VE ERKEK

KASTAMONU MERKEZ KIZ VE ERKEK

KASTAMONU ABANA ERKEK

KASTAMONU TOSYA KIZ

KAYSERİ MERKEZ KIZ VE ERKEK

KAYSERİ DEVELİ KIZ VE ERKEK

KAYSERİ PINARBAŞI KIZ VE ERKEK

KIRIKKALE MERKEZ KIZ VE ERKEK

KIRIKKALE KESKİN KIZ VE ERKEK

KIRKLARELİ MERKEZ KIZ VE ERKEK

KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ KIZ VE ERKEK

KIRKLARELİ BABAESKİ KIZ

KIRŞEHİR MERKEZ KIZ VE ERKEK

KIRŞEHİR KAMAN KIZ VE ERKEK

KIRŞEHİR MUCUR KIZ VE ERKEK

KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI KIZ

KİLİS MERKEZ KIZ VE ERKEK

KOCAELİ MERKEZ KIZ VE ERKEK

KOCAELİ KÖRFEZ ERKEK

KOCAELİ GEBZE KIZ VE ERKEK

KOCAELİ KANDIRA KIZ VE ERKEK

KOCAELİ KARAMÜRSEL KIZ VE ERKEK

KOCAELİ GÖLCÜK KIZ VE ERKEK

KOCAELİ KARTEPE KIZ VE ERKEK

KONYA MERKEZ KIZ VE ERKEK

KONYA AKŞEHİR KIZ VE ERKEK

KONYA BEYŞEHİR KIZ VE ERKEK

KONYA BOZKIR KIZ VE ERKEK

KONYA ÇUMRA KIZ VE ERKEK

KONYA EREĞLİ KIZ VE ERKEK

KONYA HADİM KIZ VE ERKEK

KONYA KADINHANI KIZ VE ERKEK

KONYA KARAPINAR KIZ VE ERKEK

KONYA SEYDİŞEHİR KIZ VE ERKEK

KONYA AKÖREN KIZ VE ERKEK

KONYA TAŞKENT KIZ VE ERKEK

KONYA ILGIN ERKEK

KONYA CİHANBEYLİ ERKEK

KONYA KULU KIZ VE ERKEK

KÜTAHYA MERKEZ KIZ VE ERKEK

KÜTAHYA GEDİZ KIZ VE ERKEK

KÜTAHYA SİMAV KIZ VE ERKEK

KÜTAHYA ŞAPHANE KIZ VE ERKEK

KÜTAHYA TAVŞANLI KIZ VE ERKEK

KÜTAHYA EMET KIZ

MALATYA MERKEZ KIZ VE ERKEK

MALATYA ARAPGİR KIZ VE ERKEK

MANİSA MERKEZ KIZ VE ERKEK

MANİSA ALAŞEHİR KIZ VE ERKEK

MANİSA DEMİRCİ KIZ VE ERKEK

MANİSA GÖRDES KIZ VE ERKEK

MANİSA KIRKAĞAÇ KIZ VE ERKEK

MANİSA KÖPRÜBAŞI KIZ VE ERKEK

MANİSA SALİHLİ KIZ VE ERKEK

MANİSA TURGUTLU KIZ VE ERKEK

MANİSA SOMA KIZ VE ERKEK

MANİSA KULA KIZ

MANİSA SARIGÖL KIZ VE ERKEK

MARDİN MERKEZ KIZ VE ERKEK

MARDİN MİDYAT KIZ VE ERKEK

MERSİN MERKEZ KIZ VE ERKEK

MERSİN ANAMUR KIZ VE ERKEK

MERSİN ERDEMLİ KIZ VE ERKEK

MERSİN TARSUS KIZ VE ERKEK

MERSİN SİLİFKE KIZ

MUĞLA MERKEZ KIZ VE ERKEK

MUĞLA FETHİYE KIZ VE ERKEK

MUĞLA ORTACA KIZ VE ERKEK

MUĞLA MİLAS KIZ VE ERKEK

MUŞ MERKEZ KIZ VE ERKEK

MUŞ MALAZGİRT KIZ VE ERKEK

NEVŞEHİR MERKEZ KIZ VE ERKEK

NEVŞEHİR AVANOS KIZ VE ERKEK

NEVŞEHİR ÜRGÜP KIZ VE ERKEK

NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ KIZ VE ERKEK

NEVŞEHİR GÜLŞEHİR KIZ

NİĞDE MERKEZ KIZ VE ERKEK

NİĞDE BOR KIZ VE ERKEK

NİĞDE ULUKIŞLA KIZ VE ERKEK

ORDU MERKEZ KIZ VE ERKEK

ORDU FATSA KIZ VE ERKEK

ORDU ÜNYE KIZ VE ERKEK

OSMANİYE MERKEZ KIZ VE ERKEK

OSMANİYE KADİRLİ KIZ VE ERKEK

RİZE MERKEZ KIZ VE ERKEK

RİZE ÇAYELİ KIZ VE ERKEK

RİZE DEREPAZARI ERKEK

RİZE FINDIKLI KIZ VE ERKEK

RİZE PAZAR KIZ

RİZE ARDEŞEN KIZ VE ERKEK

RİZE GÜNEYSU KIZ

SAKARYA MERKEZ KIZ VE ERKEK

SAKARYA HENDEK KIZ VE ERKEK

SAKARYA GEYVE KIZ VE ERKEK

SAKARYA SAPANCA KIZ

SAKARYA AKYAZI KIZ VE ERKEK

SAKARYA KARASU KIZ VE ERKEK

SAMSUN MERKEZ KIZ VE ERKEK

SAMSUN BAFRA KIZ VE ERKEK

SAMSUN ÇARŞAMBA KIZ VE ERKEK

SAMSUN HAVZA KIZ VE ERKEK

SAMSUN ONDOKUZMAYIS KIZ VE ERKEK

SAMSUN TERME KIZ VE ERKEK

SAMSUN VEZİRKÖPRÜ KIZ VE ERKEK

SAMSUN ALAÇAM KIZ VE ERKEK

SAMSUN KAVAK KIZ VE ERKEK

SİİRT MERKEZ KIZ VE ERKEK

SİİRT KURTALAN KIZ

SİNOP MERKEZ KIZ VE ERKEK

SİNOP AYANCIK KIZ VE ERKEK

SİNOP TÜRKELİ KIZ

SİNOP BOYABAT KIZ VE ERKEK

SİVAS MERKEZ KIZ VE ERKEK

SİVAS HAFİK KIZ VE ERKEK

SİVAS GÜRÜN KIZ VE ERKEK

SİVAS SUŞEHRİ KIZ VE ERKEK

SİVAS YILDIZELİ KIZ VE ERKEK

SİVAS ZARA KIZ VE ERKEK

SİVAS ŞARKIŞLA KIZ VE ERKEK

SİVAS KANGAL KIZ

SİVAS DİVRİĞİ KIZ VE ERKEK

ŞANLIURFA MERKEZ KIZ VE ERKEK

ŞANLIURFA BİRECİK KIZ VE ERKEK

ŞIRNAK MERKEZ KIZ VE ERKEK

TEKİRDAĞ MERKEZ KIZ VE ERKEK

TEKİRDAĞ KAPAKLI KIZ VE ERKEK

TEKİRDAĞ ÇORLU KIZ VE ERKEK

TEKİRDAĞ HAYRABOLU KIZ VE ERKEK

TOKAT MERKEZ KIZ VE ERKEK

TOKAT ERBAA KIZ VE ERKEK

TOKAT NİKSAR KIZ VE ERKEK

TOKAT TURHAL KIZ VE ERKEK

TOKAT ARTOVA KIZ VE ERKEK

TOKAT ZİLE KIZ VE ERKEK

TOKAT REŞADİYE KIZ

TRABZON MERKEZ KIZ VE ERKEK

TRABZON AKÇAABAT KIZ VE ERKEK

TRABZON BEŞİKDÜZÜ KIZ VE ERKEK

TRABZON MAÇKA KIZ VE ERKEK

TRABZON OF KIZ VE ERKEK

TRABZON SÜRMENE ERKEK

TRABZON VAKFIKEBİR KIZ VE ERKEK

TRABZON TONYA KIZ VE ERKEK

TUNCELİ MERKEZ KIZ VE ERKEK

UŞAK MERKEZ KIZ VE ERKEK

VAN MERKEZ KIZ VE ERKEK

VAN ERCİŞ KIZ VE ERKEK

VAN GEVAŞ KIZ VE ERKEK

VAN ÖZALP KIZ VE ERKEK

YALOVA MERKEZ KIZ

YALOVA TERMAL ERKEK

YALOVA ÇINARCIK KIZ

YOZGAT MERKEZ KIZ VE ERKEK

YOZGAT AKDAĞMADENİ KIZ VE ERKEK

YOZGAT YERKÖY KIZ VE ERKEK

ZONGULDAK MERKEZ KIZ VE ERKEK

ZONGULDAK ALAPLI KIZ VE ERKEK

ZONGULDAK ÇAYCUMA KIZ VE ERKEK

ZONGULDAK DEVREK KIZ VE ERKEK

ZONGULDAK K.EREĞLİ KIZ VE ERKEK

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ LEFKE KIZ VE ERKEK

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MAGOSA KIZ VE ERKEK