GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları hakkında güncel haber ve bilgiler
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), Türkiye Cumhuriyeti'nin yüksek öğrenim gören öğrencilerine burs, kredi ve yurt hizmeti sunan bir devlet kurumudur. KYK, 1961 yılında kurulmuştur ve merkezi Ankara'dadır.
KYK nedir?
KYK, yüksek öğrenim gören öğrencilerin maddi ihtiyaçlarını karşılamak için burs ve kredi vermektedir. Burs, karşılıksız olarak verilirken, kredi, geri ödemeli olarak verilir. KYK, ayrıca yüksek öğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için yurt hizmeti de sunmaktadır. Yurtlar, Türkiye'nin tüm illerinde bulunmaktadır ve öğrencilerin ücretsiz veya düşük ücretli olarak yararlanabilecekleri şekilde tasarlanmıştır.
KYK, yüksek öğrenim gören öğrencilerin maddi ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir kurumdur. KYK, öğrencilerin eğitimlerini başarıyla tamamlamalarına yardımcı olmaktadır.
KYK'nın burs ve kredi başvuruları, her yıl e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Yurt başvuruları ise, her yıl KYK'nın resmi internet sitesinden yapılmaktadır.
KYK'nın burs ve kredileri, öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamaya yardımcı olmaktadır. KYK'nın yurtları ise, öğrencilerin güvenli ve konforlu bir ortamda barınmalarına yardımcı olmaktadır.
KYK başvuruları ne zaman başlıyor?
2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı. Bu yılki başvuruların da ilk yerleştirme işleminin sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yine Ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor.
KYK yurt başvuruları nasıl yapılır?
KYK yurt ve burs başvuruları belirlenen takvim doğrultusunda e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte gerçekleştiriliyor. Ara sınıflar başvuru yapabiliyor. Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır.
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.
KYK Yurt ücreti ne kadar 2023?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada KYK yurt ücretlerinin 2023 yılında aylık 250 lira ve 450 lira arasında olduğu açıklanmıştı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı için KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı.
KYK yurtlarında yemek ücretli mi? (Sabah kahvaltısı akşam yemeği ücreti)
Yurtlarda barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; 2023-2024 öğretim dönemi için yeniden güncellenerek belirlenecektir.
KYK yurtlarında barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; 2022-2023 öğretim yılında yurtların açılış tarihinden itibaren sabah kahvaltısı yardımı 25,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 50,00 TL olmak üzere toplam 75,00 TL olarak uygulanmaktadır.
KYK yurt beslenme yardımı ne kadar?
Bakanlık yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere, günlük 90,00 TL beslenme yardımı yapılmaktadır.
KYK Yurdu ilk kayıt ücreti nedir, ne kadar?
Yurda yerleştirilen öğrencilerin ilk kayıt ücreti sabit bir tutar olmayıp; öğrencinin yurda yerleştiği gün ve barınacağı yurdun aylık ücretine göre değişmektedir. Bu kapsamda ödeme işlemi sırasında TC KİMLİK numaranızla ilgili ödeme ekranlarından sorgulama yaptığınızda ücret otomatik olarak karşınıza çıkmaktadır.
1. Yurt başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?
Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
2. Daha önce lisans eğitiminde yurtta kalan öğrenci ikinci lisans eğitimine başladığında yurt başvurusu yapabilir mi?
Öğrencinin yurt başvuru hakkı bulunmamaktadır.
3. İlk kayıt ücreti nedir ve bu ücret ne kadardır?
Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.
4. İlk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yapılması gereken işlemler nelerdir?
İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.
5. Yurtta kalmaya hak kazanan ve ilk kayıt ücretini yatırarak onay işlemini yapan bir öğrencinin kaç gün içerisinde yurt müdürlüğüne başvurup işlemlerini yerine getirmesi gerekmektedir?
İlk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır. Öğrenciler belirtilen tarihte yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğü ile iletişime geçip izin almalıdır. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.
6. İlk kayıt ücretini yatırdıktan sonra taahhütname onayı yapmayan ve yurtta kalmak istemeyen öğrenci ne yapmalıdır?
Öğrencilere ait IBAN numarasının yer aldığı kayıt sildirme dilekçesinin ilgili yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Kayıt sildirilen tarihten sonraki yurt ücreti ve güvence bedeli öğrencilere iade edilmektedir.
7. Yurtta barınma hakkı kazanan ancak yurtta kalmak istemeyen öğrenciler ne yapmalıdır?
Herhangi bir işlem yapılması gerekmemektedir. İlk kayıt ücreti yatırılmadığı takdirde yurt yerleştirme işlemi iptal edilmektedir.
8. Yurt yerleştirme işlemi yapılıp kayıt yaptırmayan öğrenciler seneye tekrar yurt başvurusu yapabilirler mi?
Yurt yerleştirme işlemi yapılıp kayıt yaptırmayan öğrencilerin tekrar yurt başvuru hakkı bulunmaktadır.
9. Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrenciler yeniden yurt başvurusu yapabilirler mi?
Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrencilerin, yeniden yurt başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında ilk başvuruda verilen yedek sırasının iptal edileceği uyarısı verilecek olup; başvuruya devam edilmesi halinde ilk yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.
10. İlk kayıt ücretini yatıran ancak taahhütname onayı yapmayan öğrencilerin ne yapması gerekmektedir?
İlk kayıt ücretinin süresi içerisinde ödenmesi durumunda ilgili yurt müdürlüğüne başvurarak taahhütname onayının yapılması gerekmektedir.
11. KKTC’ de öğrenim gören öğrenciler yurt başvurusu yapabilir mi?
KKTC’ de öğrenim gören öğrenciler belirtilen tarihler arasında yurt başvurusu yapabilmektedirler.
12. KYK'da ücretsiz barınma hakkı olan öğrenciler kimlerdir?
- Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,
- Gazi ve gazi çocukları,
- Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,
- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,
- Devlet koruması altında olanlar,
- Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.
13. Başvuru sonuç ekranında yedek sırada olduğu belirtilen öğrencilerin yapması gereken işlem nedir?
Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden takip edilmesi gerekmektedir.
14. Öğrencilerin bir eğitim-öğretim döneminde kaç gün izin hakkı bulunmaktadır?
Öğrencilere, yükseköğretim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller, hafta sonu (cumartesi-pazar) tatilleri, diğer resmi tatiller ve özel izinler hariç bir eğitim-öğretim yılında toplam 30 gün izin verilmektedir.
15. KYK yurt ücretleri ne zaman ödenmelidir?
İlk kayıt ücreti ödendikten sonra yurt ücreti içinde bulunulan ayın son günü saat 23.00'e kadar ödenmelidir. Ancak yurtlarda barınan öğrencilere, eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir. Bu süre sonunda ödemelerini yapmayan öğrencilerin kayıtları silinir.
16. Kaydı silinen öğrencilerin güvence bedeli iade işlemleri nasıl yapılmaktadır?
Yurt müdürlüğünce kaydı silinen öğrencilerin alacağı tutar hesaplanarak yurdun bağlı bulunduğu il müdürlüğüne gönderilir. Öğrencilerin yurt müdürlüklerine vermiş oldukları dilekçelerinde yer alan kendilerine ait IBAN numaralı hesaplarına il müdürlükleri tarafından iade yapılmaktadır. IBAN numarası kesinlikle öğrencilerin şahsına ait olmalıdır. Öğrencinin vefatı halinde mirasçılarına kalan ücret iade edilir.
17. Kaydı silinen ve yeniden başvuru yapmak isteyen öğrencilerin ödeyecekleri ücret ne kadardır?
Herhangi bir sebeple yurt kaydı silinen/sildiren öğrencilerin başvurularının kabulü halinde mevcut yurt ücreti ve güvence bedeli alınarak barındırılırlar.
19. KYK yurtlarında barınma şartları nelerdir?
a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.
b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, öğrenci ve ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.
c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.
ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.
d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması.
e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.
f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.
g) Kamu personeli olmaması.
ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.
h) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.
20. Hatalı başvuru durumunda yapılması gereken işlemler nelerdir?
Yurt Hizmetleri Yönetmeliği'nin 7'nci maddesinin ikinci fıkrası “Başvuruda, öğrencinin beyanı esastır. Bakanlık, öğrencinin yurtta barındırılmasına esas teşkil eden bilgi ve belgelerin doğruluğunu tespit etmek amacıyla araştırma yapabilir. Araştırma sonucunda, beyan ile tespitler arasında fark bulunması halinde, kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilen bilgi ve belgelere göre işlem yapılır.” hükmü yer almaktadır.
Öğrenciler başvuru sürecinde bilgilerinde güncelleme yapabilmektedir. Başvuru tarihinden sonra bilgi değiştirme, hata düzeltme vb. hiçbir işlem yapılmamaktadır. Başvuru sırasında hatalı başvuru yapan öğrencilerin durumları tespit edilerek “Yanlış Beyan” dan kayıtları silinmektedir. Bakanlığın daha sonra açıktan başvuru alması halinde öğrenciler tekrar başvuru yapabilmektedirler.
21. Barındıkları yurt müdürlüğünün bulunduğu il/ilçe dışında üniversite veya bölüm değiştiren, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler için yapılması gereken işlemler nelerdir? Yurt nakil işlemi yapılabilmekte midir?
Yurt Hizmetleri Yönetmeliği'nin 17'nci maddesinin üçüncü fıkrası “Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken bir defaya mahsus farklı il veya ilçede üniversite veya bölüm değiştirmeleri, yatay veya dikey geçiş yapmaları halinde öğrenim görecekleri il veya ilçede yurda yerleşmek için yeniden müracaat ederler. Bu öğrenciler, yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barınırlar.” hükmünü içermektedir. Bu sebeple nakil işlemi yapılmamaktadır.
22. Barındıkları yurt müdürlüğünün bulunduğu il/ilçe içerisinde üniversite veya bölüm değiştiren, yatay/dikey geçiş yapan öğrencilerin yeniden yurt başvurusu yapmasına gerek var mıdır?
Yurt Hizmetleri Yönetmeliği'nin 17'nci maddesinin ikinci fıkrası gereği “Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken bir defaya mahsus aynı il veya ilçede üniversite veya bölüm değiştirmeleri, yatay veya dikey geçiş yapmaları halinde yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barınmaya devam ederler.” (Örn. Ankara merkez ilçelerinde eğitim gören bir öğrenci, yine Ankara merkez ilçelerinde üniversite değiştirdiği takdirde yeni öğretim kurumunun süresi kadar barınmakta olduğu yurtta kalmaya devam edebilir.)
23. Yurtlarda misafir olarak kalmak isteyen ve Bakanlık yurtlarında barınmayan öğrencilerin yapması gereken işlemler nelerdir?
a) Yükseköğrenime devam etmekte iken öğrenim gördükleri okulun sınavlarına girmek üzere gelen öğrenciler,
b) Pedagojik formasyon eğitimi görenler ve yüksek öğretim kurumlarınca zorunlu tutulan kurs, staj vb. eğitim çalışmalarına katılanlar,
c) Üniversiteler, belediyeler, spor federasyonları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ulusal veya uluslararası inceleme, araştırma, proje, sosyal, kültürel, sportif, eğitsel vb. faaliyetlere katılan öğrenciler,
ç) Türkçe öğrenmek amacıyla yükseköğretim kurumlarının ilgili programlarına devam eden öğrenciler,
geçiçi barınma talepleri için illerde il müdürlüklerine; ilçelerde ise yurt müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.
24. Bakanlık tarafından işletilen yurtlarda kalmakta iken staj, sınav vb. nedenlerle başka bir yurtta kalmak isteyen öğrencilerin yapması gereken işlemler nelerdir?
Yurtlarda barındırılan öğrenciler barındıkları yurdun dışındaki diğer il ve ilçelerdeki Bakanlığımız tarafından işletilen yurtlarda yurt müdürlüğünce uygun görülmesi halinde 10 güne kadar ücretsiz barınabilir. Ancak bu öğrencilerden Temmuz ve Ağustos aylarında Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre ücret alınır.
Ayrıca bu durumdaki öğrencilerden diğer il ve ilçelerde sınav, kurs, staj, yaz okulu vb. eğitim faaliyetine katılanlar da boş yer bulunması halinde, faaliyet süresince diğer il veya ilçelerdeki yurtlarda barınabilir.
25. Yurtta kalmakta olan bir öğrencinin ücretli çalışma kıstası nedir?
Yurt Hizmetleri Yönetmeliğinin “Barınma Şartları” başlığı 6'ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde “Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.” hükmü yer almaktadır.
26. Başvurusu bulunmayıp öncelikli öğrenci statüsünde olanlar için yapılacak herhangi bir işlem var mıdır?
Yurt başvurusu olmayan öncelikli öğrenciler değerlendirmeye alınmamaktadır. Bu öğrencilerin yapılması muhtemel başvuru duyurularını takip etmeleri gerekmektedir.
27. Aylık KYK yurt ücretini ödemeyen öğrenciler hakkında hangi işlemler uygulanmaktadır?
Yurt Hizmetleri Yönetmeliği'nin 12'nci maddesine göre yurt ücretini ödemeyenler hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) Eylül ayı hariç öğrenciye içinde bulunulan ayın yurt ücretini ödemesi için ayın son günü saat 23.00’e kadar süre verilir. Ayın son gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde süre ilk iş günü saat 23.00’e kadar uzatılır. Bu sürenin sonunda ücretini ödemeyen öğrencinin kayıtlı kaldığı günlerin ücreti güvence bedelinden mahsup edilerek yurttan kaydı silinir. Kayıt silme gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde kayıt silme işlemi, takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir ve son günü ile kayıt silme günü arasındaki resmi tatile denk gelen günlerin ücreti tahsil edilmez. Yurtlarda barınan öğrencilerin eylül ayı yurt ücretini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir.
b) Yangın, sel ve deprem gibi tabii afetler, kaza veya hastalık, ikinci dereceye kadar akrabalarının vefatı ve diğer zorunlu haller sebebiyle yurt ücretlerini zamanında yatıramayan veya verilen sürede güvence bedelini tamamlayamayanların, hastalık durumunda rapor bitim tarihinden itibaren on iş günü, diğer durumlarda takip eden ayın on beşinci gününe kadar durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, ödenmesi gereken yurt ücreti veya güvence bedeli tahsil edilerek barındırılmalarına devam edilir. Hastalık raporlarının; Sağlık Bakanlığına bağlı resmi sağlık kurumları, aile hekimliği veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi gerekir. Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin getirecekleri hastalık raporlarının bulundukları ülkenin resmi sağlık kurumları ya da resmi mercilerince tanınan özel sağlık kuruluşları tarafından düzenlenmiş olması gerekir.
KYK burs ve kredi başvuru şartları neler?
KYK'dan burs ve kredi almak için, öğrencilerin belirli şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlar, öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, yüksek öğrenim görmesi ve belirli bir başarı düzeyine sahip olmasıdır. KYK'dan yurt hizmeti almak için, öğrencilerin belirli şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlar, öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, yüksek öğrenim görmesi ve belirli bir başarı düzeyine sahip olmasıdır.
KYK bursu kimlere verilir?
Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olup üniversitede eğitim alan ve ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız verilen paradır.
Burstan yararlanabilecek öğrenciler;
* Ön lisans öğrencileri,
* Lisans öğrencileri,
* Açık öğretim öğrencileri (sadece öncelikli öğrenciler),
* İki yıllık okullardan sonra, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yaptıran öğrencilere (hazırlık sınıfında burs verilmez),
* Master ve doktora öğrencilerine (hazırlık sınıfında burs verilmez),
* Vakıf üniversitesi öğrencileri (ÖSYM bursu, KYK bursunu etkilemez!),
* ÖSYM tarafından yapılan üniversiteye geçiş sınavın sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil branşlarında ilk yüze giren öğrencilere öncelik verilir,
* Ülke adına yarışmalara katılan, milli olmuş amatör sporcu öğrenciler,
* İkinci öğretimde okuyan öğrenciler burstan yararlanabilir
NOT: Öğrenim kredisi alan öğrenciye burs, burs alan öğrenciye ise öğrenim kredisi verilmemektedir.
KYK bursu için nasıl başvuru yapılır?
Başvurular web sayfası üzerinden interaktif olarak alınmaktadır. Öğrencilerin beyanlarının doğruluğu kurum tarafından araştırılmaktadır. Öğrenciler başvurularını yaparken her alanı dikkatlice okumaları ve konuyu tam olarak anladıktan sonra ilgili alanları doldurmaları gerekmektedir.
KYK burs ve başvuruları hakkında daha fazla bilgi için ÖSYM’nin sitesini ziyaret edebilirsiniz.
KYK burs-Kredi başvuru sonuçları
KYK burs ve kredi başvuru sonuçları e devlet üzerinden öğrenilmekte.
KYK bursu kaç yıl, ne kadar süreyle verilir?
KYK bursu normal öğrenim süresi boyunca verilir. Okulun uzaması durumunda KYK bursu devam etmeyecektir.
KYK bursu hangi durumda kesilir?
* Öğrencinin vefat etmesi,
* Bir öğrencinin normal öğrenim süresinin bitip mezun olamadığı durumlarda,
* Not ortalaması dörtlük sistemde 2.00’ın altında, yüzlük sistemde ise 53.33’ün altında olan öğrencilerin,
* Hazırlık sınıfında sınıfı geçemeyen öğrencilerin,
* Öğrencinin disiplin suçu işleyip bunu tekrarlaması sonrasında,
* Öğrencinin okulu bırakması sonucunda,
* İki yıl okuduktan sonra başka bir bölüme geçen ve 2 yıl da orada okuyan öğrencinin bir yılı kalsa dahi bursu kesilecektir.
KYK yurtları nerede?
ADANA MERKEZ KIZ VE ERKEK
ADANA CEYHAN KIZ VE ERKEK
ADANA KOZAN KIZ VE ERKEK
ADIYAMAN MERKEZ KIZ VE ERKEK
ADIYAMAN BESNİ KIZ VE ERKEK
ADIYAMAN KAHTA KIZ VE ERKEK
AFYONKARAHİSAR MERKEZ KIZ VE ERKEK
AFYONKARAHİSAR SANDIKLI KIZ VE ERKEK
AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ VE ERKEK
AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ KIZ VE ERKEK
AFYONKARAHİSAR ŞUHUT KIZ VE ERKEK
AFYONKARAHİSAR BOLVADİN KIZ VE ERKEK
AFYONKARAHİSAR ÇAY KIZ
AFYONKARAHİSAR DİNAR KIZ VE ERKEK
AĞRI MERKEZ KIZ VE ERKEK
AĞRI PATNOS KIZ VE ERKEK
AKSARAY MERKEZ KIZ VE ERKEK
AKSARAY ORTAKÖY KIZ VE ERKEK
AKSARAY GÜZELYURT KIZ VE ERKEK
AMASYA MERKEZ KIZ VE ERKEK
AMASYA MERZİFON KIZ VE ERKEK
AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY KIZ VE ERKEK
AMASYA SULUOVA KIZ
ANKARA MERKEZ KIZ VE ERKEK
ANKARA ÇUBUK KIZ VE ERKEK
ANKARA POLATLI KIZ VE ERKEK
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR KIZ VE ERKEK
ANKARA BEYPAZARI KIZ VE ERKEK
ANKARA NALLIHAN ERKEK
ANKARA HAYMANA KIZ
ANKARA AYAŞ KIZ VE ERKEK
ANTALYA MERKEZ KIZ VE ERKEK
ANTALYA ALANYA KIZ VE ERKEK
ANTALYA MANAVGAT KIZ VE ERKEK
ANTALYA KORKUTELİ KIZ VE ERKEK
ANTALYA SERİK KIZ VE ERKEK
ANTALYA KUMLUCA KIZ VE ERKEK
ANTALYA GAZİPAŞA KIZ VE ERKEK
ARDAHAN MERKEZ KIZ VE ERKEK
ARTVİN MERKEZ KIZ VE ERKEK
ARTVİN HOPA KIZ VE ERKEK
ARTVİN BORÇKA KIZ VE ERKEK
ARTVİN ARHAVİ KIZ VE ERKEK
ARTVİN ŞAVŞAT KIZ
AYDIN MERKEZ KIZ VE ERKEK
AYDIN SÖKE KIZ
AYDIN KUŞADASI KIZ VE ERKEK
AYDIN NAZİLLİ KIZ VE ERKEK
AYDIN YENİPAZAR KIZ VE ERKEK
AYDIN SULTANHİSAR KIZ VE ERKEK
AYDIN KARACASU ERKEK
BALIKESİR MERKEZ KIZ VE ERKEK
BALIKESİR BANDIRMA KIZ VE ERKEK
BALIKESİR DURSUNBEY KIZ VE ERKEK
BALIKESİR BURHANİYE KIZ VE ERKEK
BALIKESİR MANYAS KIZ
BALIKESİR AYVALIK KIZ VE ERKEK
BALIKESİR GÖNEN KIZ VE ERKEK
BALIKESİR BİGADİÇ KIZ
BARTIN MERKEZ KIZ VE ERKEK
BATMAN MERKEZ KIZ VE ERKEK
BAYBURT MERKEZ KIZ VE ERKEK
BİLECİK MERKEZ KIZ VE ERKEK
BİLECİK PAZARYERİ KIZ
BİNGÖL MERKEZ KIZ VE ERKEK
BİTLİS MERKEZ KIZ VE ERKEK
BİTLİS ADİLCEVAZ KIZ VE ERKEK
BİTLİS AHLAT KIZ
BOLU MERKEZ KIZ VE ERKEK
BOLU GEREDE KIZ VE ERKEK
BOLU MUDURNU KIZ VE ERKEK
BOLU SEBEN KIZ VE ERKEK
BURDUR MERKEZ KIZ VE ERKEK
BURDUR BUCAK KIZ VE ERKEK
BURDUR GÖLHİSAR KIZ VE ERKEK
BURSA MERKEZ KIZ VE ERKEK
BURSA GEMLİK KIZ VE ERKEK
BURSA KARACABEY KIZ VE ERKEK
BURSA İNEGÖL KIZ
ÇANAKKALE MERKEZ KIZ VE ERKEK
ÇANAKKALE BİGA KIZ VE ERKEK
ÇANAKKALE GÖKÇEADA KIZ VE ERKEK
ÇANAKKALE ÇAN ERKEK
ÇANKIRI MERKEZ KIZ VE ERKEK
ÇORUM MERKEZ KIZ VE ERKEK
ÇORUM OSMANCIK KIZ VE ERKEK
ÇORUM İSKİLİP KIZ
ÇORUM SUNGURLU KIZ VE ERKEK
ÇORUM ALACA KIZ VE ERKEK
DENİZLİ MERKEZ KIZ VE ERKEK
DENİZLİ BEKİLLİ KIZ VE ERKEK
DENİZLİ BULDAN KIZ VE ERKEK
DENİZLİ HONAZ KIZ VE ERKEK
DENİZLİ ÇİVRİL KIZ VE ERKEK
DENİZLİ TAVAS KIZ VE ERKEK
DİYARBAKIR MERKEZ KIZ VE ERKEK
DÜZCE MERKEZ KIZ VE ERKEK
DÜZCE AKÇAKOCA KIZ VE ERKEK
EDİRNE MERKEZ KIZ VE ERKEK
EDİRNE KEŞAN KIZ VE ERKEK
EDİRNE UZUNKÖPRÜ KIZ VE ERKEK
EDİRNE İPSALA KIZ VE ERKEK
ELAZIĞ MERKEZ KIZ VE ERKEK
ERZİNCAN MERKEZ KIZ VE ERKEK
ERZİNCAN KEMAH KIZ VE ERKEK
ERZİNCAN ÜZÜMLÜ KIZ VE ERKEK
ERZİNCAN ÇAYIRLI KIZ VE ERKEK
ERZİNCAN KEMALİYE KIZ VE ERKEK
ERZİNCAN REFAHİYE KIZ VE ERKEK
ERZİNCAN TERCAN KIZ VE ERKEK
ERZİNCAN İLİÇ KIZ VE ERKEK
ERZURUM MERKEZ KIZ VE ERKEK
ERZURUM AŞKALE KIZ VE ERKEK
ERZURUM İSPİR KIZ VE ERKEK
ERZURUM OLTU KIZ VE ERKEK
ERZURUM PASİNLER KIZ VE ERKEK
ERZURUM NARMAN KIZ VE ERKEK
ERZURUM HINIS KIZ VE ERKEK
ERZURUM HORASAN KIZ VE ERKEK
ESKİŞEHİR MERKEZ KIZ VE ERKEK
ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR ERKEK
GAZİANTEP MERKEZ KIZ VE ERKEK
GAZİANTEP NİZİP KIZ VE ERKEK
GAZİANTEP İSLAHİYE KIZ VE ERKEK
GAZİANTEP OĞUZELİ KIZ VE ERKEK
GAZİANTEP ARABAN KIZ
GİRESUN MERKEZ KIZ VE ERKEK
GİRESUN ALUCRA KIZ VE ERKEK
GİRESUN GÖRELE KIZ VE ERKEK
GİRESUN EYNESİL KIZ
GİRESUN KEŞAP KIZ VE ERKEK
GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR KIZ VE ERKEK
GİRESUN TİREBOLU KIZ VE ERKEK
GÜMÜŞHANE MERKEZ KIZ VE ERKEK
GÜMÜŞHANE TORUL KIZ VE ERKEK
GÜMÜŞHANE KELKİT KIZ VE ERKEK
GÜMÜŞHANE ŞİRAN KIZ VE ERKEK
GÜMÜŞHANE KÖSE KIZ VE ERKEK
GÜMÜŞHANE KÜRTÜN KIZ VE ERKEK
HAKKARİ MERKEZ KIZ VE ERKEK
HATAY MERKEZ KIZ VE ERKEK
HATAY İSKENDERUN KIZ VE ERKEK
HATAY DÖRTYOL KIZ VE ERKEK
HATAY REYHANLI KIZ VE ERKEK
HATAY YAYLADAĞI KIZ
IĞDIR MERKEZ KIZ VE ERKEK
ISPARTA MERKEZ KIZ VE ERKEK
ISPARTA ATABEY KIZ VE ERKEK
ISPARTA EĞİRDİR KIZ VE ERKEK
ISPARTA YALVAÇ KIZ VE ERKEK
ISPARTA SÜTÇÜLER KIZ VE ERKEK
ISPARTA KEÇİBORLU KIZ VE ERKEK
ISPARTA ULUBORLU KIZ VE ERKEK
ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ KIZ VE ERKEK
İSTANBUL MERKEZ KIZ VE ERKEK
İZMİR MERKEZ KIZ VE ERKEK
İZMİR BERGAMA KIZ VE ERKEK
İZMİR ÇEŞME KIZ VE ERKEK
İZMİR URLA KIZ VE ERKEK
İZMİR BAYINDIR KIZ VE ERKEK
İZMİR TİRE KIZ VE ERKEK
KAHRAMANMARAŞ MERKEZ KIZ VE ERKEK
KAHRAMANMARAŞ AFŞİN KIZ VE ERKEK
KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN KIZ VE ERKEK
KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN KIZ VE ERKEK
KARABÜK MERKEZ KIZ VE ERKEK
KARABÜK ESKİPAZAR KIZ VE ERKEK
KARABÜK SAFRANBOLU KIZ
KARAMAN MERKEZ KIZ VE ERKEK
KARAMAN ERMENEK KIZ VE ERKEK
KARAMAN KAZIMKARABEKİR KIZ VE ERKEK
KARS MERKEZ KIZ VE ERKEK
KARS SARIKAMIŞ KIZ VE ERKEK
KARS KAĞIZMAN KIZ VE ERKEK
KASTAMONU MERKEZ KIZ VE ERKEK
KASTAMONU ABANA ERKEK
KASTAMONU TOSYA KIZ
KAYSERİ MERKEZ KIZ VE ERKEK
KAYSERİ DEVELİ KIZ VE ERKEK
KAYSERİ PINARBAŞI KIZ VE ERKEK
KIRIKKALE MERKEZ KIZ VE ERKEK
KIRIKKALE KESKİN KIZ VE ERKEK
KIRKLARELİ MERKEZ KIZ VE ERKEK
KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ KIZ VE ERKEK
KIRKLARELİ BABAESKİ KIZ
KIRŞEHİR MERKEZ KIZ VE ERKEK
KIRŞEHİR KAMAN KIZ VE ERKEK
KIRŞEHİR MUCUR KIZ VE ERKEK
KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI KIZ
KİLİS MERKEZ KIZ VE ERKEK
KOCAELİ MERKEZ KIZ VE ERKEK
KOCAELİ KÖRFEZ ERKEK
KOCAELİ GEBZE KIZ VE ERKEK
KOCAELİ KANDIRA KIZ VE ERKEK
KOCAELİ KARAMÜRSEL KIZ VE ERKEK
KOCAELİ GÖLCÜK KIZ VE ERKEK
KOCAELİ KARTEPE KIZ VE ERKEK
KONYA MERKEZ KIZ VE ERKEK
KONYA AKŞEHİR KIZ VE ERKEK
KONYA BEYŞEHİR KIZ VE ERKEK
KONYA BOZKIR KIZ VE ERKEK
KONYA ÇUMRA KIZ VE ERKEK
KONYA EREĞLİ KIZ VE ERKEK
KONYA HADİM KIZ VE ERKEK
KONYA KADINHANI KIZ VE ERKEK
KONYA KARAPINAR KIZ VE ERKEK
KONYA SEYDİŞEHİR KIZ VE ERKEK
KONYA AKÖREN KIZ VE ERKEK
KONYA TAŞKENT KIZ VE ERKEK
KONYA ILGIN ERKEK
KONYA CİHANBEYLİ ERKEK
KONYA KULU KIZ VE ERKEK
KÜTAHYA MERKEZ KIZ VE ERKEK
KÜTAHYA GEDİZ KIZ VE ERKEK
KÜTAHYA SİMAV KIZ VE ERKEK
KÜTAHYA ŞAPHANE KIZ VE ERKEK
KÜTAHYA TAVŞANLI KIZ VE ERKEK
KÜTAHYA EMET KIZ
MALATYA MERKEZ KIZ VE ERKEK
MALATYA ARAPGİR KIZ VE ERKEK
MANİSA MERKEZ KIZ VE ERKEK
MANİSA ALAŞEHİR KIZ VE ERKEK
MANİSA DEMİRCİ KIZ VE ERKEK
MANİSA GÖRDES KIZ VE ERKEK
MANİSA KIRKAĞAÇ KIZ VE ERKEK
MANİSA KÖPRÜBAŞI KIZ VE ERKEK
MANİSA SALİHLİ KIZ VE ERKEK
MANİSA TURGUTLU KIZ VE ERKEK
MANİSA SOMA KIZ VE ERKEK
MANİSA KULA KIZ
MANİSA SARIGÖL KIZ VE ERKEK
MARDİN MERKEZ KIZ VE ERKEK
MARDİN MİDYAT KIZ VE ERKEK
MERSİN MERKEZ KIZ VE ERKEK
MERSİN ANAMUR KIZ VE ERKEK
MERSİN ERDEMLİ KIZ VE ERKEK
MERSİN TARSUS KIZ VE ERKEK
MERSİN SİLİFKE KIZ
MUĞLA MERKEZ KIZ VE ERKEK
MUĞLA FETHİYE KIZ VE ERKEK
MUĞLA ORTACA KIZ VE ERKEK
MUĞLA MİLAS KIZ VE ERKEK
MUŞ MERKEZ KIZ VE ERKEK
MUŞ MALAZGİRT KIZ VE ERKEK
NEVŞEHİR MERKEZ KIZ VE ERKEK
NEVŞEHİR AVANOS KIZ VE ERKEK
NEVŞEHİR ÜRGÜP KIZ VE ERKEK
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ KIZ VE ERKEK
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR KIZ
NİĞDE MERKEZ KIZ VE ERKEK
NİĞDE BOR KIZ VE ERKEK
NİĞDE ULUKIŞLA KIZ VE ERKEK
ORDU MERKEZ KIZ VE ERKEK
ORDU FATSA KIZ VE ERKEK
ORDU ÜNYE KIZ VE ERKEK
OSMANİYE MERKEZ KIZ VE ERKEK
OSMANİYE KADİRLİ KIZ VE ERKEK
RİZE MERKEZ KIZ VE ERKEK
RİZE ÇAYELİ KIZ VE ERKEK
RİZE DEREPAZARI ERKEK
RİZE FINDIKLI KIZ VE ERKEK
RİZE PAZAR KIZ
RİZE ARDEŞEN KIZ VE ERKEK
RİZE GÜNEYSU KIZ
SAKARYA MERKEZ KIZ VE ERKEK
SAKARYA HENDEK KIZ VE ERKEK
SAKARYA GEYVE KIZ VE ERKEK
SAKARYA SAPANCA KIZ
SAKARYA AKYAZI KIZ VE ERKEK
SAKARYA KARASU KIZ VE ERKEK
SAMSUN MERKEZ KIZ VE ERKEK
SAMSUN BAFRA KIZ VE ERKEK
SAMSUN ÇARŞAMBA KIZ VE ERKEK
SAMSUN HAVZA KIZ VE ERKEK
SAMSUN ONDOKUZMAYIS KIZ VE ERKEK
SAMSUN TERME KIZ VE ERKEK
SAMSUN VEZİRKÖPRÜ KIZ VE ERKEK
SAMSUN ALAÇAM KIZ VE ERKEK
SAMSUN KAVAK KIZ VE ERKEK
SİİRT MERKEZ KIZ VE ERKEK
SİİRT KURTALAN KIZ
SİNOP MERKEZ KIZ VE ERKEK
SİNOP AYANCIK KIZ VE ERKEK
SİNOP TÜRKELİ KIZ
SİNOP BOYABAT KIZ VE ERKEK
SİVAS MERKEZ KIZ VE ERKEK
SİVAS HAFİK KIZ VE ERKEK
SİVAS GÜRÜN KIZ VE ERKEK
SİVAS SUŞEHRİ KIZ VE ERKEK
SİVAS YILDIZELİ KIZ VE ERKEK
SİVAS ZARA KIZ VE ERKEK
SİVAS ŞARKIŞLA KIZ VE ERKEK
SİVAS KANGAL KIZ
SİVAS DİVRİĞİ KIZ VE ERKEK
ŞANLIURFA MERKEZ KIZ VE ERKEK
ŞANLIURFA BİRECİK KIZ VE ERKEK
ŞIRNAK MERKEZ KIZ VE ERKEK
TEKİRDAĞ MERKEZ KIZ VE ERKEK
TEKİRDAĞ KAPAKLI KIZ VE ERKEK
TEKİRDAĞ ÇORLU KIZ VE ERKEK
TEKİRDAĞ HAYRABOLU KIZ VE ERKEK
TOKAT MERKEZ KIZ VE ERKEK
TOKAT ERBAA KIZ VE ERKEK
TOKAT NİKSAR KIZ VE ERKEK
TOKAT TURHAL KIZ VE ERKEK
TOKAT ARTOVA KIZ VE ERKEK
TOKAT ZİLE KIZ VE ERKEK
TOKAT REŞADİYE KIZ
TRABZON MERKEZ KIZ VE ERKEK
TRABZON AKÇAABAT KIZ VE ERKEK
TRABZON BEŞİKDÜZÜ KIZ VE ERKEK
TRABZON MAÇKA KIZ VE ERKEK
TRABZON OF KIZ VE ERKEK
TRABZON SÜRMENE ERKEK
TRABZON VAKFIKEBİR KIZ VE ERKEK
TRABZON TONYA KIZ VE ERKEK
TUNCELİ MERKEZ KIZ VE ERKEK
UŞAK MERKEZ KIZ VE ERKEK
VAN MERKEZ KIZ VE ERKEK
VAN ERCİŞ KIZ VE ERKEK
VAN GEVAŞ KIZ VE ERKEK
VAN ÖZALP KIZ VE ERKEK
YALOVA MERKEZ KIZ
YALOVA TERMAL ERKEK
YALOVA ÇINARCIK KIZ
YOZGAT MERKEZ KIZ VE ERKEK
YOZGAT AKDAĞMADENİ KIZ VE ERKEK
YOZGAT YERKÖY KIZ VE ERKEK
ZONGULDAK MERKEZ KIZ VE ERKEK
ZONGULDAK ALAPLI KIZ VE ERKEK
ZONGULDAK ÇAYCUMA KIZ VE ERKEK
ZONGULDAK DEVREK KIZ VE ERKEK
ZONGULDAK K.EREĞLİ KIZ VE ERKEK
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ LEFKE KIZ VE ERKEK
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MAGOSA KIZ VE ERKEK
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜZELYURT KIZ VE ERKEK