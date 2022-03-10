Sert diplomat: Sergey Lavrov

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gündemde yer alan isimlerin başında geliyor. Bugün Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumunda Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önderliğinde düzenlenen toplantıda Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Segey Lavrov bir araya geldi. Peki, Sergey Lavrov kimdir? Sergey Lavrov aslen nereli, kaç yaşında? Sergey Lavrov doğum tarihi kaç, mesleği nedir, evli mi? Sergey Lavrov eşi kim, kaç çocuğu var? İşte bütün detaylar.

SERGEY LAVROV KİMDİR?

Sergey Viktoroviç Lavrov (d. 21 Mart 1950, Moskova), Rus diplomattır ve 2004'ten beri Rusya'nın dışişleri bakanıdır. Babası Tiflis doğumlu bir Ermenidir. Rusça, İngilizce, Fransızca, Maldivce ve Singalaca dillerini bilmektedir.

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1972 yılında Moskova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden mezun oldu. 1972 yılında SSCB'nin Sri Lanka büyükelçiliğinde göreve başladı. 1976-1981 yılları arası SSCB Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Örgütler Dairesinde görev aldı. 1981-1988 yılları arası SSCB BM daimi temsilciliği 1.Sekreteri olarak görev yaptı. 1988-1990 yılları arasında SSCB Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik İlişkiler Dairesi başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 1990-1992 yılları arasında Rusya Dışişleri Bakanlığı Küresel Problemler ve Uluslararası Teşkilatlar Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. 1992-1994 yılları arasında Rusya Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüttü. 1994-2004 yılları arası Rusya'nın Birleşmiş Milletler'de daimi temsilcisi olarak görev yaptı. Son olarak 2004 yılında Rusya Dışişleri Bakanlığı görevine atandı.

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GENÇ LAVROV

Lavrov, 21 Mart 1950'de, Moskova'da, bir Ermeni baba ve Rus annenin çocuğu olarak doğmuştur. Annesi Sovyet Dış Ticaret Bakanlığı'nda çalışıyordu. Liseyi gümüş madalyayla bitirdi. Lavrov'un en sevdiği ders fizikti. Bu yüzden hem Ulusal Nükleer Araştırma Üniversite'si, hem de Moskova Üniversitesi Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'ne girmek istiyordu; fakat sonradan Moskova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'ne girdi ve 1972'de oradan mezun oldu. Üniversitedeki yıllarında uluslararası ilişkilere çalıştı. Yakın zamanda Singalaca, Dvihei (Maldivler), İngilizce ve pek akıcı konuşamadığı Fransızca'yı öğrendi. Üniversiteye kabul edildikten sonra diğer öğrencilerle beraber bir aylığına Ostankino Kulesi inşasına yardım etmeye gitti.

Lavrov, yaz tatillerinde Hakasya, Tuva ve Rusya Uzak Doğusu'na çalışmaya gitti. Üniversitenin üçüncü yılında Maria Lavrova ile evlendi.

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SRİ LANKA'DA DANIŞMAN

Kurallara göre Moskova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden mezun olan her öğrenci devletin belirlediği zaman kadar dışişleri bakanlığında çalışmak zorundaydı. Lavrov Sri Lanka'da danışman olarak çalışmaya başladı. O dönem SSCB ve Sri Lanka yakın ekonomik ilişkiler içerisindeydi ve SSCB ülkede kauçuk üretimini başlatmıştı. Sri Lanka'daki elçilik aynı zamanda Maldivler ile de ilişkileri sağlıyordu. Lavrov'un görevi ülkeyi analiz edip rapor hazırlamaktı ama ayrıca çevirmen ve kişisel sekreter olarak da çalıştı. Lavrov, sonradan ataşeliğe terfi etti.

SSCB ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER DAİRESİ'DE

1976'da Moskova'ya döndü. SSCB Uluslararası Ekonomik İlişkiler Dairesi'nde üçüncü ve ikinci sekreter olarak çalıştı. 1981'de New York'taki BM Elçiliği'ne kıdemli danışman olarak atandı. 1988'de Moskova'ya döndü ve SSCB Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkan Yardımcılığı görevine atandı. 1990-1992 yılları arasında SSCB Dışişleri Bakanlığı Küresel Problemler ve Uluslararası Teşkilatlar Dairesi başkanlığı görevini yürüttü.

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RUSYA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TEMSİLCİSİ: LAVROV

Lavrov,çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra 1994'te Rusya BM temsilci oldu ve bu görevini 2004'e kadar sürdürdü.

PUTIN'İN DIŞİŞLER BAKANI

9 Mart 2004'te, Vladimir Putin, Lavrov'u Dışişleri Bakanı olarak atadı ve Lavrov görevi Igor Ivanov'dan devraldı. 21 Mayıs 2012'de Dmitri Medvedev tarafından aynı göreve tekrar atandı.

Sergey Lavrov, selefleri gibi hem başarılı bir diplomat olduğu hem de politikayı halka hizmet amacıyla kullandığı için takdir edilir. Sert, güvenilir ve aşırı sofistike bir anlaşmacı olarak tanınır.

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