Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamındaki merkezi sınav başvurularını uzattı. Öğrenciler, başvurularını, 18-29 Mart'ta "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı gerçekleştirmişti. 2 Haziran'da yapılacak olan LGS sınavı başvuruları ne zamana kadar yapılacak? İşe 2024 LGS başvurusunda son tarih.

LGS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

LGS başvuru işlemleri 2 Nisan Salı gününe kadar "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı gerçekleştirilebilecek. Geçtiğimiz yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı olarak otomatik olarak yapılan başvurular bu sene isteğe bağlı olacak. LGS başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, başvurularını e Okul sayfası üzerinden ücretsiz yapabilecek.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak. Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını e-Okul üzerinden takip edebilecekler.

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LGS SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN SONA ERECEK?

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru Süresi Uzatıldı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak olan, 2024 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav’a süresi içinde başvuru yapamayan öğrenciler, sınav başvurularını 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00’ye kadar yapabilecek.

2024 LGS NE ZAMAN?

2024’te gerçekleştirilecek LGS 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavın birinci oturumu saat 9.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 75 dakika süre verilecek.

İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak. Sınav sonuçları, 28 Haziran 2024'te www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?