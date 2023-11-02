Son dakika haberine göre, 2024 LGS'nin tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Tekin, LGS kapsamındaki merkezi sınavın 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

2024 LGS ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS merkezi sınav takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu doğrultuda 2024'te yapacakları LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihinin 2 Haziran Pazar olarak belirlendiğini bildiren Tekin, şunları kaydetti:

"Bu kararımızla, öğrencilerimizin sınava bayram öncesinde girmelerini daha da önemlisi öğrenci ve velilerimizin hem bayram hazırlıklarını hem de yaz tatili planlamalarını yaparken zihnen daha rahat olmalarını istedik. 2 Haziran'da yapılacak LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağının bilinmesini isterim. Ayrıca tüm sorular sınav takvimine uygun olacak şekilde, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacaktır."

Okullar ne zaman kapanacak?

Çocukların, 2023-2024 eğitim öğretim yılını 14 Haziran'da karnelerini alarak tamamlayacaklarını belirten Tekin, 15 Haziran Cumartesi gününün ise Kurban Bayramı arifesi olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanı Tekin, sınav takvimi ve süreçle ilgili çalışma ve duyuruları yeri geldikçe paylaşmaya devam edeceklerini aktardı.

LGS başvurusu nasıl yapılır?

LGS başvurusu için herhangi bir şey yapılmayacak. Öğrenciler, merkezi sınav başvurularına dair bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görebilecekler. Başvuru işlemleri elektronik ortamdan yapılacağı için bilgileri güncel olmayan öğrenciler bu durumu, kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine bildirmek zorundadır. Okul müdürlükleri, öğrencilerin bilgilerini (fotoğraf, MERNİS-nüfus kayıtları, zorunlu yabancı dil, muafiyet durumları, denklik kayıtları, sınav tedbir hizmeti gibi) açıklanan tarihe kadar kontrol ederek gerekli güncelleme işlemlerini tamamlayacaklar. Öğrencilerin elektronik ortamdaki bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlükleri sorumlu olacak.

2024 LGS'de Kaç Soru Var?

LGS konuları 2024 içerisinden her yıl 90 soru sorulmaktadır. Türkçeden 20, Din Kültüründen 10, İnkılaptan 10, İngilizceden 10, Matematik ve Fen Bilimlerinden 20' şer soru çıkmaktadır.

LGS Konuları 2024 (Türkçe)

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Parçada Anlam (Paragraf)

Parçada Yapı ve Anlatım

Fiilimsi

Cümlenin Ögeleri

Fiil Çatısı

Cümle Türleri

Anlatım Bozukluğu

Yazım ve Noktalama

Metin Türleri

Söz Sanatları

Deyim ve Atasözleri

LGS Konuları 2024 (İnkılap)

Bir Kahraman Doğuyor

Milli Uyanış

Ya İstiklal Ya Ölüm!

Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye

Demokratikleşme Çabaları

Dış Politika

Atatürk'ün Ölümü ve Sonrası

LGS Konuları 2024 (Din Kültürü)

Kader İnancı

Zekat ve Sadaka

Din ve Hayat

Hz. Muhammed'in Örnekliği

Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri

Koçluk hakkında bilgi almak için tıkla!

LGS Konuları 2024 (İngilizce)

Friendship

Teen Life

In The Kitchen

On The Phone

The Internet

Adventures

Tourism

Chores

Science

Natural Forces

LGS Konuları 2024 (Matematik)

Çarpanlar ve Katlar

Üslü İfadeler

Kareköklü İfadeler

Veri Analizi

Olasılık

Cebirsel İfadeler

Doğrusal Denklemler

Eşitsizlikler

Üçgenler

Eşlik Benzerlik

Dönüşüm Geometrisi

Geometrik Cisimler

LGS Konuları 2024 (Fen Bilimleri)

Mevsimler İklim

DNA ve Genetik Kod

Basınç

Madde ve Endüstri

Basit Makineler

Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi







