MEB 2024 LGS sınav tarihi belli oldu
Son dakika haberine göre, 2024 LGS'nin tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Tekin, LGS kapsamındaki merkezi sınavın 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacağını açıkladı.
2024 LGS ne zaman?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS merkezi sınav takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu doğrultuda 2024'te yapacakları LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihinin 2 Haziran Pazar olarak belirlendiğini bildiren Tekin, şunları kaydetti:
"Bu kararımızla, öğrencilerimizin sınava bayram öncesinde girmelerini daha da önemlisi öğrenci ve velilerimizin hem bayram hazırlıklarını hem de yaz tatili planlamalarını yaparken zihnen daha rahat olmalarını istedik. 2 Haziran'da yapılacak LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağının bilinmesini isterim. Ayrıca tüm sorular sınav takvimine uygun olacak şekilde, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacaktır."
Okullar ne zaman kapanacak?
Çocukların, 2023-2024 eğitim öğretim yılını 14 Haziran'da karnelerini alarak tamamlayacaklarını belirten Tekin, 15 Haziran Cumartesi gününün ise Kurban Bayramı arifesi olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanı Tekin, sınav takvimi ve süreçle ilgili çalışma ve duyuruları yeri geldikçe paylaşmaya devam edeceklerini aktardı.
LGS başvurusu nasıl yapılır?
LGS başvurusu için herhangi bir şey yapılmayacak. Öğrenciler, merkezi sınav başvurularına dair bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görebilecekler. Başvuru işlemleri elektronik ortamdan yapılacağı için bilgileri güncel olmayan öğrenciler bu durumu, kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine bildirmek zorundadır. Okul müdürlükleri, öğrencilerin bilgilerini (fotoğraf, MERNİS-nüfus kayıtları, zorunlu yabancı dil, muafiyet durumları, denklik kayıtları, sınav tedbir hizmeti gibi) açıklanan tarihe kadar kontrol ederek gerekli güncelleme işlemlerini tamamlayacaklar. Öğrencilerin elektronik ortamdaki bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlükleri sorumlu olacak.
2024 LGS'de Kaç Soru Var?
LGS konuları 2024 içerisinden her yıl 90 soru sorulmaktadır. Türkçeden 20, Din Kültüründen 10, İnkılaptan 10, İngilizceden 10, Matematik ve Fen Bilimlerinden 20' şer soru çıkmaktadır.
LGS Konuları 2024 (Türkçe)
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Parçada Anlam (Paragraf)
Parçada Yapı ve Anlatım
Fiilimsi
Cümlenin Ögeleri
Fiil Çatısı
Cümle Türleri
Anlatım Bozukluğu
Yazım ve Noktalama
Metin Türleri
Söz Sanatları
Deyim ve Atasözleri
LGS Konuları 2024 (İnkılap)
Bir Kahraman Doğuyor
Milli Uyanış
Ya İstiklal Ya Ölüm!
Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
Demokratikleşme Çabaları
Dış Politika
Atatürk'ün Ölümü ve Sonrası
LGS Konuları 2024 (Din Kültürü)
Kader İnancı
Zekat ve Sadaka
Din ve Hayat
Hz. Muhammed'in Örnekliği
Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri
Koçluk hakkında bilgi almak için tıkla!
LGS Konuları 2024 (İngilizce)
Friendship
Teen Life
In The Kitchen
On The Phone
The Internet
Adventures
Tourism
Chores
Science
Natural Forces
LGS Konuları 2024 (Matematik)
Çarpanlar ve Katlar
Üslü İfadeler
Kareköklü İfadeler
Veri Analizi
Olasılık
Cebirsel İfadeler
Doğrusal Denklemler
Eşitsizlikler
Üçgenler
Eşlik Benzerlik
Dönüşüm Geometrisi
Geometrik Cisimler
LGS Konuları 2024 (Fen Bilimleri)
Mevsimler İklim
DNA ve Genetik Kod
Basınç
Madde ve Endüstri
Basit Makineler
Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi
Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi