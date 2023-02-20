Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır" dedi. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik hazırlanan örnek soru kitapçığı yayımlandı.

LGS sınavı

LGS örnek soruları yayınlandı mı?

Örnek soru kitapçığında daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5'er olmak üzere toplam 45 soru yer aldı.

Bu kapsamda 8'inci sınıf öğrencilerine destek olmak amacıyla örnek soruların çözümlerinin de yer aldığı video ilk kez paylaşıldı.

Böylece Ekim 2018'den itibaren 8. sınıf öğrencilerine sunulan örnek sorular 1510'a ulaştı. Kasım ayı örnek sorularının çözümlerine MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün YouTube kanalından ulaşılabiliyor.

LGS sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen 2023 LGS sınavının bu yıl ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları başladı. 2023 LGS sınav tarihi henüz MEB tarafından açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 5 Haziran 2022 Pazar tarihinde uygulanan LGS sınavının, bu yıl 4 Haziran Pazar günü gerçekleşmesi bekleniyor.

LGS başvuruları ne zaman, başladı mı?

LGS başvuruları henüz başlamadı. Geçtiğimiz yıl başvurular, tüm 8. sınıf öğrencileri için 4-14 Nisan'da alınmıştı.

LGS sınav konuları

LGS sınav konuları hangileri?

İşte, 8. sınıf LGS ikinci dönem konuları ve müfredatları.

LGS 1. Dönem Matematik Ders Konuları

Çarpanlar ve Katlar Konusu

Üslü İfadeler Konusu

Kare köklü İfadeler Konusu

Veri Analizi Konusu

Basit Olayların Olma Olasılığı Konusu

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusu

LGS 1. Dönem Türkçe Ders Konuları

Fiilimsiler Konusu

Sözcükte Anlam Konusu

Söz Gruplarında Anlam Konusu

Deyimler ve Atasözleri Konusu

Cümlenin Öğeleri Konusu

Söz Sanatları Konusu

Yazım Kuralları Konusu

Noktalama İşaretleri Konusu

Cümlede Anlam Konusu

Metin Türleri Konusu

Cümle Türleri Konusu

LGS 1. Dönem İngilizce Ders Konuları

Friendship Konusu

Teen Life Konusu

In The Kitchen Konusu

On The Phone Konusu

The Internet Konusu

LGS 1. Dönem Fen Bilimleri Ders Konuları

Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren Konusu

DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam Konusu

Basınç / Fiziksel Olaylar Konusu

Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası Konusu

LGS 1. Dönem İnkılap Tarihi Ders Konuları

Bir Kahraman Doğuyor Konusu

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Konusu

Ya İstiklal Ya Ölüm Konusu

LGS 1. Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Konuları

Kader İnancı Konusu

Zekat ve Sadaka Konusu

Din ve Hayat Konusu

İkinci ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi. Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

Yaz tatili ne zaman?

Okullar ne zaman kapanacak?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. Buna göre; ikinci dönem, 13 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona

erecektir. Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.



