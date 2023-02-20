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2023 LGS örnek soruları ve Liselere Geçiş Sistemi sınavında çıkacak konular

LGS'nin ne zaman yapılacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) geçtiğimiz yıl 5 Haziran’da yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye'de bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz II. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." dedi. MEB LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik hazırlanan örnek soru kitapçığı yayımlandı. Peki LGS sınavı nasıl olacak, hangi konularda soru sorulacak, hangi konulardan soru çıkmayacak? LGS başvuruları ne zaman, başladı mı? İşte, LGS sınavı örnek soruları 8. sınıf LGS ikinci dönem konuları ve müfredatları.

11:07 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
LGS sınavı nasıl olacak hangi konulardan soru sorulacak?

LGS sınavı nasıl olacak hangi konulardan soru sorulacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır" dedi. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik hazırlanan örnek soru kitapçığı yayımlandı.

LGS sınavı

LGS örnek soruları yayınlandı mı?

Örnek soru kitapçığında daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5'er olmak üzere toplam 45 soru yer aldı.

Bu kapsamda 8'inci sınıf öğrencilerine destek olmak amacıyla örnek soruların çözümlerinin de yer aldığı video ilk kez paylaşıldı.

Böylece Ekim 2018'den itibaren 8. sınıf öğrencilerine sunulan örnek sorular 1510'a ulaştı. Kasım ayı örnek sorularının çözümlerine MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün YouTube kanalından ulaşılabiliyor.

LGS sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen 2023 LGS sınavının bu yıl ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları başladı. 2023 LGS sınav tarihi henüz MEB tarafından açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 5 Haziran 2022 Pazar tarihinde uygulanan LGS sınavının, bu yıl 4 Haziran Pazar günü gerçekleşmesi bekleniyor.

LGS başvuruları ne zaman, başladı mı?

LGS başvuruları henüz başlamadı. Geçtiğimiz yıl başvurular, tüm 8. sınıf öğrencileri için 4-14 Nisan'da alınmıştı.

LGS sınav konuları

LGS sınav konuları hangileri?

İşte, 8. sınıf LGS ikinci dönem konuları ve müfredatları.

LGS 1. Dönem Matematik Ders Konuları

  • Çarpanlar ve Katlar Konusu
  • Üslü İfadeler Konusu
  • Kare köklü İfadeler Konusu
  • Veri Analizi Konusu
  • Basit Olayların Olma Olasılığı Konusu
  • Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusu

LGS 1. Dönem Türkçe Ders Konuları

  • Fiilimsiler Konusu
  • Sözcükte Anlam Konusu
  • Söz Gruplarında Anlam Konusu
  • Deyimler ve Atasözleri Konusu
  • Cümlenin Öğeleri Konusu
  • Söz Sanatları Konusu
  • Yazım Kuralları Konusu
  • Noktalama İşaretleri Konusu
  • Cümlede Anlam Konusu
  • Metin Türleri Konusu
  • Cümle Türleri Konusu

LGS 1. Dönem İngilizce Ders Konuları

Friendship Konusu

Teen Life Konusu

In The Kitchen Konusu

On The Phone Konusu

The Internet Konusu

LGS 1. Dönem Fen Bilimleri Ders Konuları

  • Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren Konusu
  • DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam Konusu
  • Basınç / Fiziksel Olaylar Konusu
  • Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası Konusu

LGS 1. Dönem İnkılap Tarihi Ders Konuları

  • Bir Kahraman Doğuyor Konusu
  • Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Konusu
  • Ya İstiklal Ya Ölüm Konusu

LGS 1. Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Konuları

Kader İnancı Konusu

Zekat ve Sadaka Konusu

Din ve Hayat Konusu

İkinci ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi. Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

Yaz tatili ne zaman?

Okullar ne zaman kapanacak?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. Buna göre; ikinci dönem, 13 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona

erecektir. Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.


#lgs
#Liselere Geçiş Sistemi
#lgs sınavı örnek soruları
#lgs konuları
#meb
2 saat önce
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2023 LGS örnek soruları ve Liselere Geçiş Sistemi sınavında çıkacak konular
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