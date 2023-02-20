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LGS sınavı nasıl olacak hangi konulardan soru sorulacak?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır" dedi. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik hazırlanan örnek soru kitapçığı yayımlandı.
Örnek soru kitapçığında daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5'er olmak üzere toplam 45 soru yer aldı.
Bu kapsamda 8'inci sınıf öğrencilerine destek olmak amacıyla örnek soruların çözümlerinin de yer aldığı video ilk kez paylaşıldı.
Böylece Ekim 2018'den itibaren 8. sınıf öğrencilerine sunulan örnek sorular 1510'a ulaştı. Kasım ayı örnek sorularının çözümlerine MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün YouTube kanalından ulaşılabiliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen 2023 LGS sınavının bu yıl ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları başladı. 2023 LGS sınav tarihi henüz MEB tarafından açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 5 Haziran 2022 Pazar tarihinde uygulanan LGS sınavının, bu yıl 4 Haziran Pazar günü gerçekleşmesi bekleniyor.
LGS başvuruları henüz başlamadı. Geçtiğimiz yıl başvurular, tüm 8. sınıf öğrencileri için 4-14 Nisan'da alınmıştı.
İşte, 8. sınıf LGS ikinci dönem konuları ve müfredatları.
Friendship Konusu
Teen Life Konusu
In The Kitchen Konusu
On The Phone Konusu
The Internet Konusu
Kader İnancı Konusu
Zekat ve Sadaka Konusu
Din ve Hayat Konusu
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi. Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.
MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. Buna göre; ikinci dönem, 13 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona
erecektir. Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.