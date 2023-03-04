LGS sınav ve başvuru tarihleri, son gelişmelere takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 10 ildeki eğitim öğretimin illerin durumuna göre açılacağını bildirirken LGS sınavına da değindi. Bakan Özer, "Bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız." dedi.

LGS sınav ve başvuru tarihleri, son gelişmelere takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 10 ildeki eğitim öğretimin illerin durumuna göre açılacağını bildirirken LGS sınavına da değindi. Bakan Özer, "Bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulundu. LGS sınav tarihine de değinen Bakan Özer, LGS ertelenecek mi sorusuna şöyle cevap verdi “Dikkat ederseniz sınavla ilgili bir tarih açıklamadık, koşulların iyileşmesine göre açıklayacağız. Tüm öğrencilerimizi düşünecek şekilde kararlarımızı aldık. LGS sınavının tarihini de daha ilerleyen günlerde açıklayacağız.”

LGS sınav konuları hakkında Bakan Özer, "LGS'de sadece 8’inci sınıfın birinci dönemi konuları dahil olacak. Yani 8’inci sınıfın ikinci dönemi dahil olmayacak. Yine YKS'de 12’nci sınıfın ikinci dönem konuları sınavda dahil olmayacak. Bunu da tüm kamuoyuyla paylaşmış olayım. Biz bakanlık olarak hızlı bir şekilde tüm okullarımızı çocuklarımızla buluşturmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz." diye konuştu.