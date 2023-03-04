LGS sınavı ne zaman yapılacak?
LGS sınavı ne zaman yapılacak?
Geçtiğimiz yıl 5 Haziran 2022 Pazar tarihinde uygulanan LGS sınavının, bu yıl 4 Haziran Pazar günü gerçekleşmesi bekleniyor.
LGS sınavı ertelencek mi?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulundu. LGS sınav tarihine de değinen Bakan Özer, LGS ertelenecek mi sorusuna şöyle cevap verdi “Dikkat ederseniz sınavla ilgili bir tarih açıklamadık, koşulların iyileşmesine göre açıklayacağız. Tüm öğrencilerimizi düşünecek şekilde kararlarımızı aldık. LGS sınavının tarihini de daha ilerleyen günlerde açıklayacağız.”
2023 LGS başvuruları ne zaman?
Liselere Geçiş Sınavı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular, tüm 8. sınıf öğrencileri için 4-14 Nisan’da alınmıştı.
LGS sınav konuları neler?
LGS sınav konuları hakkında Bakan Özer, "LGS'de sadece 8’inci sınıfın birinci dönemi konuları dahil olacak. Yani 8’inci sınıfın ikinci dönemi dahil olmayacak. Yine YKS'de 12’nci sınıfın ikinci dönem konuları sınavda dahil olmayacak. Bunu da tüm kamuoyuyla paylaşmış olayım. Biz bakanlık olarak hızlı bir şekilde tüm okullarımızı çocuklarımızla buluşturmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz." diye konuştu.