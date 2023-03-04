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LGS için geri sayım başladı: Liselere Geçiş Sistemi ne zaman?

LGS sınavı için geri sayım sürüyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 2 oturum halinde gerçekleşecek. Öğrencilere birinci oturumda; Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden 50 soru yöneltilecek. Öğrencilere 75 dakika süre verilecek. Bu yıl LGS’ye girecek öğrenciler 2. dönem konularından muaf tutulacak. Lise sınavına girecek adayların gündeminde LGS başvuruları ile sınav tarihi var. Peki, 2023 LGS başvuru tarihi belli oldu mu? LGS sınavı ne zaman, ertelendi mi? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

15:02 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
LGS sınavı ne zaman yapılacak?

LGS sınavı ne zaman yapılacak?

LGS sınav ve başvuru tarihleri, son gelişmelere takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 10 ildeki eğitim öğretimin illerin durumuna göre açılacağını bildirirken LGS sınavına da değindi. Bakan Özer, "Bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız." dedi.
LGS ne zaman?

LGS sınavı ne zaman yapılacak?

Geçtiğimiz yıl 5 Haziran 2022 Pazar tarihinde uygulanan LGS sınavının, bu yıl 4 Haziran Pazar günü gerçekleşmesi bekleniyor.

LGS sınavı ertelencek mi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulundu. LGS sınav tarihine de değinen Bakan Özer, LGS ertelenecek mi sorusuna şöyle cevap verdi “Dikkat ederseniz sınavla ilgili bir tarih açıklamadık, koşulların iyileşmesine göre açıklayacağız. Tüm öğrencilerimizi düşünecek şekilde kararlarımızı aldık. LGS sınavının tarihini de daha ilerleyen günlerde açıklayacağız.”

LGS sınavı başvurusu

2023 LGS başvuruları ne zaman?

Liselere Geçiş Sınavı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular, tüm 8. sınıf öğrencileri için 4-14 Nisan’da alınmıştı.

MEB Bakanı Mahmut Özer

LGS sınav konuları neler?

LGS sınav konuları hakkında Bakan Özer, "LGS'de sadece 8’inci sınıfın birinci dönemi konuları dahil olacak. Yani 8’inci sınıfın ikinci dönemi dahil olmayacak. Yine YKS'de 12’nci sınıfın ikinci dönem konuları sınavda dahil olmayacak. Bunu da tüm kamuoyuyla paylaşmış olayım. Biz bakanlık olarak hızlı bir şekilde tüm okullarımızı çocuklarımızla buluşturmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz." diye konuştu.


Anadolu Üniversitesi AÖF geçme notu nasıl hesaplanır? İşte detaylar
Anadolu Üniversitesi AÖF geçme notu nasıl hesaplanır? İşte detaylar

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından yayımlanan yeni yıl eğitim takvime göre; Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri 13 Şubat- 2 Mart 2023 tarihleri arasında alındı. AÖF bahar dönemi ara sınavları 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde; dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos 2023 günü gerçekleştirilecek. AÖF sınavlarına girecek öğrencilerin derslerden başarılı sayılması için ders başarı puanlarının 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanı ara sınavın % 30'u, dönem sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır. Peki AÖF geçme notu kaç? Peki, CD, DC ve DD geçer mi? İşte AÖF harf notu karşılığı ve hesaplama.


#lgs
#LGS sınav tarihi
#MEB
#Liselere Geçiş Sistemi
13 dakika önce
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LGS için geri sayım başladı: Liselere Geçiş Sistemi ne zaman?
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