LGS tercihleri için gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrildi. 5 Haziran’da düzenlenen lise sınavı sonrası 2022 MEB takvimine göre; LGS sonuçları 30 Haziran’da açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından ise LGS tercihleri yapılacak. Lise tercihleri LGS tercih kılavuzu bilgilerine göre yapılacak olup işlemler e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek. Lise tercihleri kılavuzda yer alan taban puanlar ve yüzdelik dilimlere göre yapılacak. Peki; LGS sınavına girmeyenler nasıl tercih yapacak?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri, 5 Temmuz 2021'de başlamıştı. Ancak bu sene LGS tercihlerinin başlayacağı tarihe ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı.

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LGS tercih kılavuzu ve tercih tarihleri, 30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından netleşecek.

LGS SINAVINA GİRMEYENLER NASIL TERCİH YAPACAK?

LGS'ye girmeyenler okul puanlarına göre yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı tarihlerde öğrenciler e-Okul üzerinden okul tercihi yapacak.

LGS’ye girmeyenler yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ve pansiyonlu okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapacak. Bu durumda da 10 okul tercih edebilecek.

Sınava girmemiş öğrencilere sınavla öğrenci alan okulların ekranı açılmayacak.

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Merkezî yerleştirme; merkez sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

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Öğrenciler, Bakanlığın kullanıma açtığı tercih robotuyla istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek. Tercih robotuyla okul türleri, il, ilçe ve 2021'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.

ÖZGÜN LGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2022 LGS tercih kılavuzu!