Özgün LGSde kalem ve silgi veriliyor mu?
ÖZGÜN HABERLER

LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu?

LGS sınavında kalem, silgi verilecek mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS sınavı öncesinda adaylar yanında bulunması gerekenlerin listesini merak ediyor. MEB tarafından konu hakkında detaylı çekilde açıklama aylar öncesinde gelmişti. Peki, LGS sınavında kalem, silgi verilecek mi? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
LGS sınavında kalem silgi veriliyor mu, dağıtılacak mı? LGS 2022 sınava girerken verilecek eşyalar
LGS 2022

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanacak olan merkezi sınav, 5 Haziran 2022 Pazar günü yapılacak. Sınav öncesinde en çok merak edilen sorulardan birisi olarak, LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu öne çıkıyor. MEB tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı. LGS sınavında kalem ve silgi verilecek mi? 2022 LGS'ye girerken akbil, bozuk para ve su götürülür mü? İşte detaylar...

2022 LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merkezî Sınav, 05 Haziran 2022 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.

LGS'YE GİRERKEN KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli- kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

LGS'YE ESKİ KİMLİKLE GİRİLİR Mİ?

Kimlik belgesinde öğrencinin TC kimlik numarasının yazması yeterli. Ayrıca öğrenciler, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu karekodlu geçici kimlik belgesi/TC kimlik kartı talep belgesi ile sınava girebilecek.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 27 Mayıs 2022 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edildi.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

LGS sınavı kaç dakika sürüyor? 2022 LGS oturum süreleri başlangıç ve bitiş saatleri
ÖZGÜN
LGS sınavı kaç dakika sürüyor? 2022 LGS oturum süreleri başlangıç ve bitiş saatleri
Başakşehirde maç başladı

Başakşehir'de maç başladı

​A Milli Takımımız, İstanbul'da Faroe Adaları ile karşı karşıya geliyor.
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Hafta başına dikkat: Onlarca ilde etkili olacak.
Türkiyede Maymun Çiçeği vakası yok

Bakan Koca, belirti gösteren dört kişinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

​Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki.

Finalin adı <br>belli oldu

Finalin adı
belli oldu

​Anadolu Efes finalde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

Ömer Çelik, muhalefetin 'seçim' spekülasyonlarına noktayı koydu.

​MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Demirtaş'a sahip çıkmak insanlık mı?

Mali Genel Kurul'da gözyaşlarına hakim olamadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.