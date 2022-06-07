Özgün LGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2022 LGS tercih kılavuzu
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LGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2022 LGS tercih kılavuzu!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyon 236 bin 313 öğrenciye yönelik hazırlık yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı. LGS sınavının ardından adaylar LGS tercihlerine yöneldi. Peki, MEB 2022 LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? LGS tercih işlemleri ne zaman başlayacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı: 2022 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?
LGS tercihleri 2022

LGS tercihleri 5 Haziran 2022 Pazar günü gerçekleştirilen LGS sınavının ardından merak kazandı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS tercih süreci başlamış olacak. Milyonlarca öğrenci istediği liseye gidebilmek için tercih yapacak. Peki, 2022 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

2022 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınavı sonuçları, 30 Haziran 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek. Öğrenciler sonuçlarını online ortamda TC Kimlik Numaralarını girerek öğrenebilecek.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LG sonuçlarının açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı, tercih takvimini açıklayacak. Ancak 2022 LGS tercihlerinin tam olarak ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı.

LGS sonucuyla ve yerel yerleştirmeye göre tercihlerin temmuz ayında yapılması bekleniyor. MEB'in tercih süreci ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

2022 LGS TERİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2022 LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. LGS tercih kılavuzu yayınlandığında haberimizde yer vereceğiz.


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