2022 LGS tercih kılavuzu yayınlandı! LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS tercihleri, Liselere Geçiş Sınavı sonuçlarının erişime açılmasının ardından gündeme geldi. LGS sınavı 5 Haziran Pazar günü 1 milyon 38 bin 492 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte LGS tercih kılavuzu için gözler MEB'e çevrildi. Öğrenciler, aldıkları puanlar ve yüzdelik dilimler ile tercih işlemlerini e-Okul üzerinden gerçekleştirecekler. İşte, 2022 LGS tercih tarihleri...

2022 LGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGS sonuçları için verdiği tarih hem öğrenciler hem de veliler tarafından merakla bekleniyor. Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edildi.

Adaylar, LGS sonuçları açıklandığı andan itibaren meb.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını TC kimlik numarası bilgisi ve Doğum tarihi bilgilerini girdikten sonra sonuçlarını görüntüleyebilecek.

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Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LG sonuçlarının açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı, tercih takvimini açıklayacak. Ancak 2022 LGS tercihlerinin tam olarak ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı.

LGS sonucuyla ve yerel yerleştirmeye göre tercihlerin temmuz ayında yapılması bekleniyor. MEB'in tercih süreci ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

2022 LGS TERİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2022 LGS tercih kılavuzu yayınlandı. Aşağıdaki link üzerinden 202 LGS tercih kılavuzuna erişebilirsiniz.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Merkezî yerleştirme; merkez sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

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Öğrenciler, Bakanlığın kullanıma açtığı tercih robotuyla istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek. Tercih robotuyla okul türleri, il, ilçe ve 2021'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.

LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

ÖZGÜN LGS sınavına girmeyenler nasıl tercih yapacak?