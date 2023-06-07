Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS iki oturum şeklinde 4 Haziran günü gerçekleştirildi. LGS sınavlarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı soru ve cevapları içeren cevap kağıtlarını da adaylarla paylaştı. Lise heyecanı içerisinde olan öğrenciler ise merakla 2023

ile lise tercih tarihlerini araştırıyor. Peki, LGS 2023 tercih dönemi ne zaman başlayacak? MEB LGS merkezi yerleştirme ve yerel yerel yerleştirme tercihleri nasıl yapılacak? İşte MEB e-Okul LGS tercih ekranı.