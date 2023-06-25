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Gözler MEB'de: 2023 LGS tercih takvimi belli oldu mu?

LGS tercih döneminin ne zaman başlayacağı LGS sınavının tamamlanmasının ardından araştırılmaya başladı. LGS sonuçlarının açıklanması sonrasında aldıklara puan ve başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini yapacak. Öğrenciler 20 lise tercihinde bulunacak. Adaylar lise tercihlerini, e-okul.meb.gov.tr internet adresinden gerçekleştirecekler. Peki, LGS tercihleri ne zaman 2023? LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte, e-Okul LGS tercih ekranı.

09:48 . 25/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
2023 LGS tercihleri ne zaman?

2023 LGS tercihleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS iki oturum şeklinde 4 Haziran günü gerçekleştirildi. LGS sınavlarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı soru ve cevapları içeren cevap kağıtlarını da adaylarla paylaştı. Lise heyecanı içerisinde olan öğrenciler ise merakla 2023
ile lise tercih tarihlerini araştırıyor. Peki, LGS 2023 tercih dönemi ne zaman başlayacak? MEB LGS merkezi yerleştirme ve yerel yerel yerleştirme tercihleri nasıl yapılacak? İşte MEB e-Okul LGS tercih ekranı.

2023 LGS sonuçları nasıl öğrenilir?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları, 25 Haziran 2023 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edildi. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

2023 LGS tercihleri ne zaman?

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran Pazartesi yayınlanacak. Tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak

LGS'de kaç tercih hakkı var?

LGS tercih sayısı geçen yıl 20 olarak belirlenmişti. Bir adaya yerel yerleştirmede 5, merkezi yerleştirmede 10 ve eğer yapıyorsa yatılı yerleştirmede ise 5 olmak üzere en çok 20 tercih hakkı verilmişti. Bu yıl da LGS terci sayısının aynı olması bekleniyor.

2023 LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

MEB 2023 LGS tercih kılavuzu 26 Haziran Pazartesi günü yayınlanacak. MEB tercih kılavuzu ile detaylar ilerleyen günlerde belli olacak.

LGS tercihleri nasıl yapılacak?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

Yerel yerleştirme nasıl yapılacak?

Kılavuza göre, "8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı" kriteri, merkezî yerleştirme ve yerel yerleştirme kriterlerinden çıkartıldı.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde yerleştirme; sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğü, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğü, tercih önceliği ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yapılacak. Yerel yerleştirmede ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları gibi kriterler göz önünde bulundurulacak.

LGS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte MEB liselerin taban ve tavan yüzdelik dilimleri
LGS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte MEB liselerin taban ve tavan yüzdelik dilimleri

Lise hayali kuran 8. sınıf öğrencileri 4 Haziran 2022 Pazar günü, yurt içi ve yurt dışında Türkiye saati ile birinci oturum 09:30’da, ikinci oturum 11:30’da sınava girdi. MEB 2023 LGS sınav sorularını yayınladı. LGS sınavına katılacak öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Sınav sonrasında, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme ve sınavsız, adrese dayalı yerleştirme neticesinde öğrenciler herhangi bir liseye yerleştirilecek. Peki LGS’de kaç soru soruluyor? LGS sözel ve sayısal puanı nasıl hesaplanır? İşte LGS yüzdelik dilim hesaplama yöntemi ve MEB Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri.

2023 LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları: Merkezi Sınav Soru Kitapçıkları Sayısal ve Sözel Cevapları
2023 LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları: Merkezi Sınav Soru Kitapçıkları Sayısal ve Sözel Cevapları

LGS soru ve cevap anahtarı sınava katılım sağlayan öğrencilerin takibinde. İyi bir lise hayali kuran binlerce 8. sınıf öğrencisi bugün LGS sınavında ter döküyor. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav bugün 2 oturum şeklinde uygulandı. Sözel alanı kapsayan ilk oturum saat 09.30'da başladı. Saat 11.30'da başlayacak sayısal oturumu ise 80 dakika sürdü. Adayların matematik ve fen becerileri toplam 40 soru ile ölçülecek. LGS sorularını ve cevaplarını haberimizden PDF olarak bilgisayarınıza, telefon ya da tabletinize indirerek doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Peki, MEB 2023 LGS soru ve cevap anahtarları yayınlandı mı? 2023 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte LGS çıkmış soruları sorgulama ekranı.

#lgs
#lgs tercih tarihleri
#MEB
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