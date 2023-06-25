2023 LGS tercihleri ne zaman?
2023 LGS sonuçları nasıl öğrenilir?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları, 25 Haziran 2023 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edildi. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
2023 LGS tercihleri ne zaman?
Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran Pazartesi yayınlanacak. Tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak
LGS'de kaç tercih hakkı var?
LGS tercih sayısı geçen yıl 20 olarak belirlenmişti. Bir adaya yerel yerleştirmede 5, merkezi yerleştirmede 10 ve eğer yapıyorsa yatılı yerleştirmede ise 5 olmak üzere en çok 20 tercih hakkı verilmişti. Bu yıl da LGS terci sayısının aynı olması bekleniyor.
2023 LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
MEB 2023 LGS tercih kılavuzu 26 Haziran Pazartesi günü yayınlanacak. MEB tercih kılavuzu ile detaylar ilerleyen günlerde belli olacak.
LGS tercihleri nasıl yapılacak?
Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.
Yerel yerleştirme nasıl yapılacak?
Kılavuza göre, "8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı" kriteri, merkezî yerleştirme ve yerel yerleştirme kriterlerinden çıkartıldı.
Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde yerleştirme; sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğü, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğü, tercih önceliği ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yapılacak. Yerel yerleştirmede ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları gibi kriterler göz önünde bulundurulacak.