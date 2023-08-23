Pansiyonlu okullara kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin,paralı/ parasız yatılılık başvuruları 22 Ağustos'ta alınmaya başladı. Lise öğrenimini yatılı olarak sürdürecek adaylar 25 Ağustos'a kadar yatılı pansiyon başvurularını tamamlayacak. Peki, 2023 MEB lise yatılılık başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

LİSE YATILILIK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Yatılı olarak öğrenci yerleştirme sonuçları 31 Ağustos tarihinde tamamlanarak ilan edilecektir. Pansiyonlarda kalan boş kontenjanlar 22-25 Ağustos tarihlerinde alınan öğrenci müracaatları değerlendirilerek 31 Ağustos tarihinde yerleştirme işlemleri sonuçlanacak.

İOKBS sonucu burslu olmaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları okul müdürlüğüne en geç 30 Eylül saat 17.00’ye kadar müracaat etmemeliler.

LİSE YATILILIK BAŞVURUSU NE ZAMAN SONA ERECEK?

Örgün resmi ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden eğitimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise il/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonlarına belgeleri ile birlikte 22-25 Ağustos tarihleri arasında 17.00’ye kadar başvuruda bulunabilecekler.

LGS YATILILIK BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

MEB'in pansiyonu bulunan okullarına yerleştirilen öğrencilerin başvurusu doğrudan okula veya e-pansiyon üzerinden yapılabilir. Ancak belgelerin başvuru süresi içinde okul müdürlüğüne elden veya posta ile teslim edilmiş olması gerekmektedir.

Pansiyonu olmayan bir okula yerleştirilip ailesi şehir dışında yaşadığı için yatılı kalmak zorunda olan öğrencilerin başvurusu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Pansiyon Yerleştirme Komisyonuna aynı süreler içinde, aynı belgelerle yapılacaktır.

LGS YATILILIK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yatılılık başvuruları elektronik ortamda e-Okul sistemi üzerinden yapılabilecek. Ana sayfada yer alan "2022 Ortaöğretim Kurumları Pansiyonları e-Başvuru İşlemleri" bölümünde "Pansiyon Yatılılık Başvuru İşlemleri" sayfasında yer alan bilgilerin doldurulmasıyla gerçekleştirilecek.

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN 2023?

Sınav, 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.

İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

LGS TAKVİMİ 2023







