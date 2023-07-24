4 Haziran 2023 tarihinde Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçları www.meb.gov.tr adresinde erişime açıldı. 3–19 Temmuz 2023 tarihleri arasında 1 milyon 14 bin 675 öğrenci, sınavlı okul ve yerel yerleştirme için tercihte bulundu. Öğrencilerin yüzde 95’i tercihlerine yerleşti. Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 204 bin 812 kontenjanın 200 bin 310’u öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı % 97,80 olarak gerçekleşti.

Lise nakilleri ne zaman yapılacak?

24-28 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olarak belirlendi. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos'ta yapılabilecek. Sonuçlar 7 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerel yerleştirmeden bir okula yerleşen öğrenci, nakille merkezi yerleştirmeden bir okula geçebilir mi?

Evet, ilk tercihlerde yerel yerleştirmeden bir okula yerleşen öğrenci nakil tercihlerinde merkezi yerleştirme grubundan bir okula geçebilir.

LGS yerleştirmeler nasıl yapılacak?

Tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etmiş ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin, bulundukları il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan durumuna bakılmaksızın okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

Tercih döneminde merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 2 olacak şekilde ek kontenjan verilecek. Ek kontenjanlara yerleştirme işlemleri merkezi yerleştirme esasları çerçevesinde puan üstünlüğü ve tercih önceliğine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas nakillerde ve sonraki tüm nakil işlemlerinde ek kontenjan kullanılmayacak.

Merkezi yerleştirme ne demek?

Merkezi yerleştirme işlemleri, LGS puanına göre öğrenci kabul eden okullara yapılan bir yerleştirme türüdür. Bu yerleştirme türünde ise, öğrencilerin, sınavdan aldıkları puanlarına göre sıralanarak yaptıkları tercihler sonucunda belirli okullara yerleştirilirler.

Yerel yerleştirme neye göre yapılıyor?

Yerel Yerleştirme, okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ne demek?

Yerel yerleştirme lise öğrenimine hak kazanan öğrencilerin ikamet adreslerine göre liselere yerleştirilmesiyle gerçekleştiriliyor. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılır.

Yerel yerleştirmede adres önemli mi?

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılır. Yerel yerleştirmede sadece ikamet adresi kriteri bulunmaz.

Lise tercihi onaylandıktan sonra değiştirilebilir mi?

Onaylama işlemini Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde herhangi bir ortaokul müdürlüğünde yapılabilmekte olup tercihler onaylandıktan sonra değişim hakkı da mümkündür. Onaylanan tercihler, tercih süresi içerisinde veli dilekçesi içinde okul idaresi tarafından iptal edilebilir.

Merkezi yerleştirme ile geçiş nedir?

Merkezi yatay geçiş, ön lisans ve lisans bölümlerine yerleşmiş bulunan öğrencilere farklı seçenek sunmaktadır. Anlamı Merkezi Yerleştirme Puanıyla Geçiş demektir. Okuduğu bölümde zorlanan ya da geleceğe dair umut taşımayan öğrencilere başka üniversite ve bölümlere geçiş hakkı veren sistemdir.

Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2023?