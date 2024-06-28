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LGS baraj puanı kaç? Liseler en düşük kaç puanla alıyor? 2024 lise baraj puanı

LGS sonuçları açıklandı. 2024 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih sürecine yönelecek. LGS sonuçlarına göre LGS baraj puanı sorgulanıyor. Lise taban puanları 2024 beklenirken hangi lisenin en düşük kaç puan ile alacağı merak kazandı. Peki, LGS baraj puanı var mıi kalktı mı, lise baraj puanı kaç? Liseler en düşük kaç puanla alıyor? 2024 lise baraj puanı..

11:46 - 28/06/2024 الجمعة
Yeni Şafak
LGS baraj puanı
LGS baraj puanı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 2 Haziran tarihinde iki oturum şeklinde gerçekleşti. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçlar ve tercih ekranı öğrencilere açıldı. Adaylar tercihlerini puanlarına göre yapacak. Peki, LGS baraj puanı var mı, LGS baraj puanı kaç? Liseler en düşük kaç puanla alıyor? İşte detaylar...

LGS BARAJ PUANI VAR MI, KALKTI MI?

LGS sınavında öğrencilerin tercih yapabilmesi için herhangi bir baraj sınırı bulunmamaktadır. Öğrenciler sınav puanıyla veya adrese dayalı yerleştirme işlemi yapabilirler. Bu liselerde öğrencilerde puan şartı aranmaz dolayısıyla baraj puanı bulunmamaktadır.

Öğrenciler başarı sıralaması ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercihlerini şekillendirir.

2024 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS sınav sonuçları, MEB tarafından 28 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. 2024 yılında LGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene merkezi sınav tercih dönemi 5-19 Temmuz tarihleri arasında belirlenirken bu yıl da tercihlerin Temmuz ayının ikinci haftasında yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024

Öğrenciler başarı sıralaması ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercihlerini şekillendirir. Bu yılın 2023 yüzdelik dilimleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yılın puanlarına buradan ulaşabilirsiniz.



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