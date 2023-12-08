|
Özgün

NBA: Lakers sezon içi turnuvasında Pelicans'ı 133-89 mağlup ederek final biletini aldı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) sezon içi turnuvasında Lakers, baştan sona üstün götürdüğü maçta New Orleans Pelicans'ı 133-89 mağlup ederek final biletini aldı. LeBron James'in 30 sayı, 5 ribaunt, 8 asistle galibiyetin mimarı olduğu Lakers'ta, Anthony Davis 16 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı. Austin Reaves 17, Taurean Prince 15, D'Angelo Russell 14 sayı kaydetti. Pelicans'ta Trey Murphy 14 sayı, 3 ribaunt, Zion Williamson 13 sayı, 3 asist, Herbert Jones 10 sayı, 7 ribauntla maçı tamamladı. Los Angeles Lakers - New Orleans Pelicans maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:56 - 8/12/2023 Cuma
Güncelleme: 09:57 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Lakers sezon içi turnuvasında Pelicans'ı 133-89 mağlup ederek final biletini aldı.
Lakers sezon içi turnuvasında Pelicans'ı 133-89 mağlup ederek final biletini aldı.

NBA'in sezon içi turnuvasında yarı final maçları oynandı. Lakers, baştan sona üstün götürdüğü maçta New Orleans Pelicans'ı 133-89 mağlup ederek final biletini aldı. Los Angeles Lakers - New Orleans Pelicans maç özeti haberimizde.

LOS ANGELES LAKERS - NEW ORLEANS PELICANS MAÇ ÖZETİ

FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Los Angeles Lakers - Indiana Pacers, Final mücadelesi, 10 Aralık Pazar günü TSİ 04.30'da oynanacak.



#NBA
#Los Angeles Lakers
#New Orleans Pelicans
8 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AÖF güz dönemi ara sınav giriş belgeleri hazır! AÖF sınav giriş belgesi alma ve sınav giriş yeri öğrenme ekranı