NBA’de Dallas Mavericks, sahasında Utah Jazz'ı 147-97 gibi farklı bir skorla mağlup etti. All-star yıldızı Luka Doncic'in 40 sayı, 10 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaparak maça damga vurdu. Doncic, böylelikle kariyerinde 60. kez "triple-double" yaptı. Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in 20 dakika süre aldığı ve 8 sayı, 9 ribauntla oynadığı Jazz'da ise Ochai Agbaji 21 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Dallas Mavericks - Utah Jazz maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.