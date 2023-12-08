Lakers sezon içi turnuvasında Pelicans'ı 133-89 mağlup ederek final biletini aldı.
NBA'in sezon içi turnuvasında yarı final maçları oynandı. Lakers, baştan sona üstün götürdüğü maçta New Orleans Pelicans'ı 133-89 mağlup ederek final biletini aldı. Los Angeles Lakers - New Orleans Pelicans maç özeti haberimizde.
LOS ANGELES LAKERS - NEW ORLEANS PELICANS MAÇ ÖZETİ
LOS ANGELES LAKERS - NEW ORLEANS PELICANS MAÇ ÖZETİ
FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Los Angeles Lakers - Indiana Pacers, Final mücadelesi, 10 Aralık Pazar günü TSİ 04.30'da oynanacak.
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8 dakika önce