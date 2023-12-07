NBA’de All-star yıldızı Luka Doncic'in 40 sayı, 10 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaptığı maçta Dallas Mavericks, sahasında Utah Jazz'ı 147-97 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Mavericks'te Kyrie Irving 26 sayı, 4 asist, Tim Hardaway 17 sayı, Derrick Jones 12 sayıyla maçı tamamladı. Dallas Mavericks - Utah Jazz maç özeti haberimizde.