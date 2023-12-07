NBA’de All-star yıldızı Luka Doncic'in 40 sayı, 10 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaptığı maçta Dallas Mavericks, sahasında Utah Jazz'ı 147-97 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Mavericks'te Kyrie Irving 26 sayı, 4 asist, Tim Hardaway 17 sayı, Derrick Jones 12 sayıyla maçı tamamladı. Dallas Mavericks - Utah Jazz maç özeti haberimizde.
DALLAS MAVERİCKS - UTAH JAZZ MAÇ ÖZETİ
NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI
Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 121-111
Washington Wizards-Philadelphia 76ers: 126-131
Detroit Pistons-Memphis Grizzlies: 102-116
Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 102-94
Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 113-114
Toronto Raptors-Miami Heat: 103-112
Chicago Bulls-Charlotte Hornets: 111-100
Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 110-101