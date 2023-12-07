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Luka Doncic durdurulamıyor: NBA’de Mavericks evinde Utah Jazz’ı farklı yendi, Doncic "triple-double" yaptı: 147-97 | ÖZET

NBA’de Dallas Mavericks, sahasında Utah Jazz'ı 147-97 gibi farklı bir skorla mağlup etti. All-star yıldızı Luka Doncic'in 40 sayı, 10 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaparak maça damga vurdu. Doncic, böylelikle kariyerinde 60. kez "triple-double" yaptı. Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in 20 dakika süre aldığı ve 8 sayı, 9 ribauntla oynadığı Jazz'da ise Ochai Agbaji 21 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Dallas Mavericks - Utah Jazz maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

11:27 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
NBA’de Dallas Mavericks, sahasında Utah Jazz'ı 147-97 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
NBA’de Dallas Mavericks, sahasında Utah Jazz'ı 147-97 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

NBA’de All-star yıldızı Luka Doncic'in 40 sayı, 10 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaptığı maçta Dallas Mavericks, sahasında Utah Jazz'ı 147-97 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Mavericks'te Kyrie Irving 26 sayı, 4 asist, Tim Hardaway 17 sayı, Derrick Jones 12 sayıyla maçı tamamladı. Dallas Mavericks - Utah Jazz maç özeti haberimizde.

DALLAS MAVERİCKS - UTAH JAZZ MAÇ ÖZETİ

NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI

Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 121-111

Washington Wizards-Philadelphia 76ers: 126-131

Detroit Pistons-Memphis Grizzlies: 102-116

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 102-94

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 113-114

Toronto Raptors-Miami Heat: 103-112

Chicago Bulls-Charlotte Hornets: 111-100

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 110-101



#Dallas Mavericks
#Utah Jazz
#NBA
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