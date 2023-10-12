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EYT’liler 5 bin lira emekli ikramiyesi alacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık.” açıklaması yaptı. Bu açıklamasından sonra EYT’den henüz emekli olmayan vatandaşlar da kendilerinin de ikramiye alıp alamayacaklarını merak etmeye başladı. EYT kapsamında maaş bağlananlar de ikramiyeden yararlanacak. Peki maaş bağlanmayan EYT’liler 5 bin lira ikramiye alacak mı?

09:15 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
EYT'liye 5000 TL emekli ikramiyesi var mı?

EYT'liye 5000 TL emekli ikramiyesi var mı?

Emeklilere 5000 TL ikramiyenin ne zaman yatırılacağı, milyonlarca işçi, memur ve Bağ-kur emeklisi tarafından sorgulanmaya başladı. Cumhuriyet'in 100. Yılı olan
vesilesiyle emekli vatandaşların hesaplarına, bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL yatırılacak. Peki, emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatırılacak, kimler faydalanacak?

5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi.

EYT’liler 5000 TL ikramiye alacak mı?

EYT’liler de ikramiyeden yararlanacak.

EYT'ye ikramiye var mı?

Maaş bağlanmayan EYT’liler 5 bin lira ikramiye alacak mı?

Burada kanuna göre
’ye başvurmuş ancak hala kendilerine aylık bağlanmayanlara da ikramiye verilecek. BU kişilere geriye dönük bir ödeme yapılacak. Bu kapsamda olan EYT’lilerin bunu takip etmesi gerekiyor.

EYT kapsamında olsun ya da normal emeklilik kapsamında olsun dilekçeyi verdiği ayı takip eden aydan itibaren emekli maaşı almaya hak kazanılıyor. Bu kapsamda EYT’liler eğer kendilerine maaş bağlanmadıysa hem Ramazan Bayramı hem Kurban Bayramı hem de 5 bin TL’lik ikramiyeyi alabilecek.

Dul ve yetimler 5000 TL ikramiye alacak mı?

5.000 TL tutarındaki Cumhuriyet Bayramı emekli promosyonu, dul ve/veya yetim maaşı alan kişiler için de ödenecek. Ancak sigortalı kişinin emekli maaşının yalnızca bir kısmını alabilen dul ve yetimler, maaş ile aynı oranda promosyon alacak.

5 bin TL ikramiye tek seferde mi ödenecek?

Emeklilere ikramiye tek sefer olarak hesaplara yatırılacak”


#EYT
#emekli ikramiyesi
#ikramiye
8 dakika önce
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EYT’liler 5 bin lira emekli ikramiyesi alacak mı?