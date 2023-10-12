Maaş bağlanmayan EYT’liler 5 bin lira ikramiye alacak mı?

vesilesiyle emekli vatandaşların hesaplarına, bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL yatırılacak. Peki, emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatırılacak, kimler faydalanacak?

vesilesiyle emekli vatandaşların hesaplarına, bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL yatırılacak. Peki, emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatırılacak, kimler faydalanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi.

’ye başvurmuş ancak hala kendilerine aylık bağlanmayanlara da ikramiye verilecek. BU kişilere geriye dönük bir ödeme yapılacak. Bu kapsamda olan EYT’lilerin bunu takip etmesi gerekiyor.

’ye başvurmuş ancak hala kendilerine aylık bağlanmayanlara da ikramiye verilecek. BU kişilere geriye dönük bir ödeme yapılacak. Bu kapsamda olan EYT’lilerin bunu takip etmesi gerekiyor.

EYT kapsamında olsun ya da normal emeklilik kapsamında olsun dilekçeyi verdiği ayı takip eden aydan itibaren emekli maaşı almaya hak kazanılıyor. Bu kapsamda EYT’liler eğer kendilerine maaş bağlanmadıysa hem Ramazan Bayramı hem Kurban Bayramı hem de 5 bin TL’lik ikramiyeyi alabilecek.