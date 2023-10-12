EYT'liye 5000 TL emekli ikramiyesi var mı?
5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi.
EYT’liler 5000 TL ikramiye alacak mı?
EYT’liler de ikramiyeden yararlanacak.
Maaş bağlanmayan EYT’liler 5 bin lira ikramiye alacak mı?
EYT kapsamında olsun ya da normal emeklilik kapsamında olsun dilekçeyi verdiği ayı takip eden aydan itibaren emekli maaşı almaya hak kazanılıyor. Bu kapsamda EYT’liler eğer kendilerine maaş bağlanmadıysa hem Ramazan Bayramı hem Kurban Bayramı hem de 5 bin TL’lik ikramiyeyi alabilecek.
Dul ve yetimler 5000 TL ikramiye alacak mı?
5.000 TL tutarındaki Cumhuriyet Bayramı emekli promosyonu, dul ve/veya yetim maaşı alan kişiler için de ödenecek. Ancak sigortalı kişinin emekli maaşının yalnızca bir kısmını alabilen dul ve yetimler, maaş ile aynı oranda promosyon alacak.
5 bin TL ikramiye tek seferde mi ödenecek?
Emeklilere ikramiye tek sefer olarak hesaplara yatırılacak”