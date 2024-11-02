MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Son dakika Malatya'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 02 Kasım 2024

"Malatya'da deprem mi oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin canlı deprem haritası üzerinden yapılan açıklamalara göre, Malatya ve çevresindeki depremlerle ilgili güncel bilgilere ulaşılabiliyor. Depremin şiddeti ve merkez üssüne dair detaylar için resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların takibi sürüyor.