MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Son dakika Malatya'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 02 Kasım 2024

Malatya’da meydana gelen son deprem, şehirde paniğe yol açtı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’dan gelen verilere göre, 02 Kasım 2024 tarihinde kaydedilen depremin büyüklüğü ve etkilediği bölgeler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Artçı sarsıntılar olup olmadığı, depremin merkez üssü ve en çok hissedilen ilçeler de en çok merak edilen konular arasında yer aldı.
"Malatya'da deprem mi oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin canlı deprem haritası üzerinden yapılan açıklamalara göre, Malatya ve çevresindeki depremlerle ilgili güncel bilgilere ulaşılabiliyor. Depremin şiddeti ve merkez üssüne dair detaylar için resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların takibi sürüyor.
AFAD'dan alınan bilgilere göre Malatya2nın Yeşilyurt ilçesinde saat 13.21'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin yerin 15.03 km derinliğinde meydana geldiği açıklandı.