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Malatya depremde son durum

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem Malatya’da da hissedildi. Şu ana kadar çok sayıda yaralı vatandaş kurtarılırken, birçok binanın yıkıldığı ve can kaybının yaşandığı bildirildi. Peki Malatya’da depremde kaç bina yıkıldı, ölü sayısı kaç oldu? İşte detaylar.

10:10 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Malatya deprem

Malatya deprem

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen 7,4 ile 6,5 büyüklüğündeki deprem Malatya’da da hissedildi. Depremle ilgili Malatya’daki son durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

MALATYA’DA DEPREMDE KAÇ BİNA YIKILDI, ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.

MALATYA VALİLİĞİNDEN ŞEBEKE SUYUNUN İÇİLMEMESİ UYARISI

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya Valiliği, şebeke suyunun içilmemesini istedi.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Malatya merkezinde Pınarbaşı Kaptaş'tan içme suyu alan vatandaşların ikinci bir açıklamaya kadar şebeke suyunu içmemesi gerektiği belirtildi.

YENİ MALATYASPOR KALECİSİ ENKAZ ALTINDA KALDI

Bölgeden gelen haberlere göre; Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında olduğu kaydedildi. 2022'nin Kasım ayında evlenen Türkaslan'ın eşi enkaz altından çıkarılırken, 28 yaşındaki file bekçisi için de yardım çalışmaları devam ediyor





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#şiddet
3 saat önce
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Malatya depremde son durum
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