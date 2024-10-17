AFAD’ın verilerine göre, Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesinde birçok ilde hissedildi. Depremde Malatya'da bir, Şanlıurfa'da bir, Elazığ'da bir olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedilirken depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Deprem anı Malatya Vuslat TV kameralarına canlı yayında yansıdı. Şiddetli depremde sunucu soğukkanlılığını korumaya çalıştı. Büyük korku yaşayan sunucusunun o anları depremin boyutunu da gözler önüne sermiş oldu. Sunucunun depreme yakalandığı anlarda "Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Allah’ım sen yardım et Yarabbim." sözleri canlı yayına yansıdı.