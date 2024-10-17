Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, başta Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Batman ve Elazığ'da olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Kale depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür’den dikkat çeken açıklama geldi. İşte detaylar.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6,0 olarak açıkladı. Deprem, başta Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Batman ve Elazığ'da olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
Malatya Kale depremi sonrası Naci Görür’den dikkat çeken açıklama geldi
Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'daki 5.9'luk depremin ardından yaptığı açıklamada, "Akuşağı-Kale/Malatya'da 6,0 büyüklüğünde deprem oldu. Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde. 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fay büyük ölçüde kırılmıştı. Muhtemelen bu gün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok" değerlendirmesinde bulundu.
Malatya Kale depreminin bilançosu açıklandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5,9 büyüklüğündeki Kale depremi sonrası hasar tespit çalışmalarıyla ilgili son durumu açıkladı. Bakan Kurum, Malatya'daki deprem sonrası 1211 ihbar değerlendirildiğini ve Elazığ’da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya’da 18 az hasarlı bina tespit edildiğini duyurdu.