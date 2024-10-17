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Malatya Kale depremi sonrası Naci Görür’den dikkat çeken açıklama

Malatya Kale depremi sonrası Naci Görür’den dikkat çeken açıklama

10:0317/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Naci Görür'den Malatya depremi sonrası açıklamalar
Naci Görür'den Malatya depremi sonrası açıklamalar

Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, başta Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Batman ve Elazığ'da olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Kale depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür’den dikkat çeken açıklama geldi. İşte detaylar.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6,0 olarak açıkladı. Deprem, başta Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Batman ve Elazığ'da olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Malatya Kale depremi sonrası Naci Görür’den dikkat çeken açıklama geldi

Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'daki 5.9'luk depremin ardından yaptığı açıklamada, "Akuşağı-Kale/Malatya'da 6,0 büyüklüğünde deprem oldu. Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde. 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fay büyük ölçüde kırılmıştı. Muhtemelen bu gün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok" değerlendirmesinde bulundu.

Malatya Kale depreminin bilançosu açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5,9 büyüklüğündeki Kale depremi sonrası hasar tespit çalışmalarıyla ilgili son durumu açıkladı. Bakan Kurum, Malatya'daki deprem sonrası 1211 ihbar değerlendirildiğini ve Elazığ’da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya’da 18 az hasarlı bina tespit edildiğini duyurdu.


Malatya'daki depreme canlı yayında yakalanan sunucu: Allah'ım yardım et

AFAD’ın verilerine göre, Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesinde birçok ilde hissedildi. Depremde Malatya'da bir, Şanlıurfa'da bir, Elazığ'da bir olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedilirken depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Deprem anı Malatya Vuslat TV kameralarına canlı yayında yansıdı. Şiddetli depremde sunucu soğukkanlılığını korumaya çalıştı. Büyük korku yaşayan sunucusunun o anları depremin boyutunu da gözler önüne sermiş oldu. Sunucunun depreme yakalandığı anlarda "Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Allah’ım sen yardım et Yarabbim." sözleri canlı yayına yansıdı.


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