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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er: "Şu anda olumsuz bir ihbar yok"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er: "Şu anda olumsuz bir ihbar yok"

11:2316/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Deprem
Deprem

Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Elazığ, Diyarbakır, Sivas ve birçok ilde de hissedildi. Yaşanan son dakika depremin ardından yetkililerden hasar bilgisine ilişkin açıklamalar gelmeye başladı. Malatya, Dİyarbakır, Elazığ'da hasar ve yaralı var mı? Çöken bina oldu mu? İşte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in konuya ilişkin son dakika açıklaması...

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er deprem ile ilgili açıklamada bulundu.

Malatya'da yaşanan depremde hasar var mı? 16 Ekim 2024

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er: "(Kale merkezli deprem) Şu ana kadar bizlere ulaşan herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Malatya depreminin ardından AFAD açıklama yaptı

AFAD: Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, can ve mal kaybı bulunmamaktadır.

AFAD son yaşanan depremler listesi

16 Ekim 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..




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