Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er deprem ile ilgili açıklamada bulundu.

Malatya'da yaşanan depremde hasar var mı? 16 Ekim 2024

Malatya'da yaşanan depremde hasar var mı? 16 Ekim 2024

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er: "(Kale merkezli deprem) Şu ana kadar bizlere ulaşan herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam ediyor." açıklamasında bulundu.