Son dakika deprem haberi geldi. Malatya merkezli 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Diyarbakır kötü sallandı. Diyarbakır ve Elazığ ile çevre illerin büyük sarsıntı yaşadığı depremde vatandaşlara panik içinde sokaklar çıktı. Deprem kaç şiddetinde, hangi illderde oldu? AFAD- Kandilli deprem açıklamaları ile 16 Ekim 2024 Çarşamba son dakika deprem haberinin detayları...
Güneydoğu illerinde son dakika deprem haberi geldi. Diyarbakır, Elazığ, Malatya'da hissedilen deprem paniğe neden oldu. İşte 16 Ekim 2024 Çarşamba günü AFAD son dakika yaşanan depremin detayları...
GÜNEYDOĞU'DA SON DAKİKA DEPREM MEYDANA GELDİ
Diyarbakır, Malatya ve Elazığ'da hissedilen bir deprem medyana geldi. AFAD depremin verilirini açıkladı.
AFAD BUGÜN YAŞANAN SON DEPREMLER
16 Ekim 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
DOĞU ANADOLU FAY SİSTEMİ
Çelikhan (Adıyaman) - Erkenek (Malatya) Arası: DAFS'nin Çelikhan ile Erkenek arasında, yaklaşık 45 km uzunlukta, K70D genel gidişli faylardan oluşan bölümü, Çelikhan-Erkenek segmenti olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Fay, Sincik kuzeyinde belirginliğini yitirir ve Çelikhan doğusunda, Göv mahallesine kadar izlenemez. DAF'ın Palu-Sincik ve Çelikhan-Erkenek arasında yer alan 20 km uzunluğundaki bu kısmında bindirmeler gelişmiştir. 1986 yılında Haziran ve Temmuz aylarında olan iki deprem, Çelikhan-Erkenek parçası ile Sürgü fayının kesiştiği alana yakın bir bölgede meydana gelmiştir. Anaşoktan sonraki artçıdepremlerden bazıları DAF, bazıları da Sürgü fayı boyunca dağılım göstermiştir.